"Путін хоче замазати у крові сотні тисяч людей". Як у Росії відреагували на мобілізацію

47 хвилин(и) тому

Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію для залучення нової військової сили до бойових дій в Україні. Міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що мобілізувати планують 300 тисяч осіб, які перебувають у запасі. Заходи вже розпочались, і багато керівників російських регіонів уже почали звітувати, що розпочали роботу з часткової мобілізації.

Слідом за Путіним виступив міністр оборони Шойгу, який заявив, що за понад пів року війни в Україні російські втрати становили майже 6 тисяч осіб. Цифра, названа Шойгу, менша за ті втрати, які вдалося підтвердити ВВС спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів.

Росія має "величезний мобілізаційний резерв" у 25 мільйонів людей, заявив Шойгу.

Його слова у багатьох викликали здивування: і через малу кількість російських втрат, і через необхідність призивати ще сотні тисяч людей за таких низьких втрат.

Російські опозиційні політики та рухи закликали росіян виходити на акції проти мобілізації та всіляко їй перешкоджати, а прихильники війни кажуть, що воювати необхідно до перемоги, навіть якщо вона переросте зі "спецоперації" у світове протистояння.

Захист від НАТО - як пояснюють необхідність мобілізації російські чиновники

Рішення про часткову мобілізацію ухвалили через те, що Росія стикається з військовим потенціалом НАТО, заявив представник Кремля Дмитро Пєсков. Так він пояснив попередні заяви Путіна, в яких той запевняв, що про загальну мобілізацію не йтиметься.

Пєсков додав, що у Кремлі розглянуть питання про те, чи підпадають під мобілізацію співробітники адміністрації президента. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін також заявив, що обговорить питання про можливу мобілізацію депутатів та співробітників апарату Думи. "Той, хто може бути затребуваний, треба приймати рішення. Ми це тільки підтримуватимемо", - сказав Володін.

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Першими на указ Путіна про мобілізацію почали реагувати губернатори, які мають організувати мобілізаційні заходи у своїх регіонах. Багато губернаторів самі очолили призовні комісії і почали підтримувати рішення Путіна.

Керівник Ненецького автономного округу Юрій Бездудний заявив, що головна мета Росії - звільнити Донбас від "київського окупаційного режиму". "На власні очі бачив той жах, який залишили після себе неонацисти в Маріуполі. І чув слова подяки від звільнених жителів цього міста. Більшість людей, які проживають на звільнених територіях, не хочуть залишатися під ярмом неонацистів", - написав Бездудний.

Голова Челябінської області Олексій Текслер оголосив необхідність мобілізації захистом "суверенітету, безпеки та територіальної цілісності Росії" та підтримкою "народів Донбасу".

"Нас не послабити, не роз'єднати і не знищити ... наш регіон, як і всі інші суб'єкти країни, зобов'язаний забезпечити призов громадян", - відзвітував ульяновський губернатор Олексій Руських. - Заводи Ульяновської області завжди стояли і продовжують стояти на варті безпеки нашої держави, продукція оборонних заводів нашого регіону високо цінується".

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До чого закликає опозиція

Рух "Весна" запропонував вийти на всеросійську акцію протесту. "Ні могилізації! - написали вони в соцмережах. - Тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті у м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?"

Мобілізацію прокоментував і Олексій Навальний, який перебуває у колонії суворого режиму. Коли стало відомо про мобілізацію, він брав участь у засіданні суду за його позовами до колонії.

"Я не розумію одного. Армія - мільйон людей, Росгвардія - 350 тисяч осіб, МВС - ще півтора-два мільйони, он у ФСВП скільки народу. Вони навіщо цивільних людей призиватимуть? Тобто країною туди-сюди бігатимуть п'ять мільйонів тих, хто ухиляється. І за ними бігатиме мільйон ментів, щоб кудись мобілізувати, - сказав Навальний на засіданні суду. - Злочинна війна, яка йде, вона посилюється, поглиблюється, і в це все Путін намагається втрутити якнайбільше людей. Він хоче замазати у цій крові сотні тисяч людей".

Соратник Навального Іван Жданов в ефірі ютуб-каналу "Популярна політика" заявив, що команда Олексія Навального готова підтримати будь-які дії проти війни.

Інший соратник Навального Леонід Волков припустив, що під "частковою мобілізацією" ховається мобілізація тотальна: "Просто в бідних і депресивних регіонах вони зможуть заповнити квоти відносно легко, а в регіонах з вищим добробутом будуть і облави, і все, що завгодно: просто хапатимуть усіх, хто під руку трапиться. Бо добровольців немає".

Феміністський антивоєнний спротив (ФАС) також підтримав акції протесту. "Один із найважливіших антивоєнних протестів упродовж усієї історії - це протест жіночий та протест материнський. Учора чеченські матері вже оголосили, що вийдуть на свою акцію проти війни. Сьогодні акцію проти мобілізації оголосив рух "Весна", і ми як феміністський рух приєднуємося до заклику "Весни", - написали вони.

Видання "Верстка" вивчило реакцію учасників регіональних пабліків прикордонних Білгородської, Курської та Брянської областей. Коментуючи новини про мобілізацію, користувачі соцмереж писали, що не готові відправляти на війну родичів та пропонують мобілізувати насамперед прихильників війни та чиновників.

"Ну, і хочу передати великий привіт тим, хто вважав, що "поза політикою", - написав у твіттері Михайло Ходорковський. - Мовляв "Ходорковського і Навального за борзість, а мене нема за що". А тепер в окопи нікому не потрібної війни".

Проєкт "Служба підтримки" запустив робота, який консультує щодо мобілізації: насамперед тих, хто на війну потрапити не хоче.

Опозиційний рух "М'яка сила" запустив на change.org петицію проти мобілізації. За кілька годин після звернення Путіна вона набрала понад 200 тисяч підписів.

Що каже "партія війни"

Політрада заснованої Едуардом Лимоновим партії "Інша Росія" привітала мобілізацію. Партія підтримує війну, багато націонал-більшовиків ще з 2014 року воюють на Донбасі.

"Товариші, вітаємо вас з початком нової Світової війни! - заявила політрада 21 вересня. - Тотальна війна проти української держави, до якої ми неодноразово закликали, неминуче викличе реакцію ворожих нам країн. У конфлікт будуть залучені нові сторони, почнеться переділ світу. Наявний порядок має бути і буде зруйнований".

Вони закликали всіх членів партії і тих, хто співчуває, їхати на війну, не чекаючи, поки їх мобілізують. Звернення закінчили знаменитою цитатою Сталіна: "Наша справа права. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами".

Воєнкор ВДТРК Євген Піддубний наполягає, що мобілізації не було б, якби Захід вчасно одумався.

"З 24 лютого Росія воювала армією мирного часу, перший тиждень так і взагалі воювали по-вегетаріанськи, з надією, що здоровий глузд все-таки переможе. Але для колективного Заходу Україна лише таран проти Росії. Київський режим отримав сучасну західну зброю, київський режим отримав боєприпаси, гроші, - написав Піддубний. - Ми не могли уникнути цієї війни, вона все одно трапилася б. Уникнути мобілізації також не могли. Противник наш - це не київський режим, це Північноатлантичний альянс".

Свій допис він закінчив цитатою вже з Путіна: "Навіщо нам світ, у якому немає Росії?"

Деяким воєнкорам прокремлівських ЗМІ рішення Путіна видалося недостатньо радикальним. "Що не сподобалося, вибачте: "часткова мобілізація без воєнного стану". Це знову на половину шишки, обмеженим контингентом у рамках міжнародного права із турботою про добробут криптобандерівців?" - прокоментував слова президента кореспондент "Комсомольської правди" Дмитро Стешин.

Пропагандисту Семену Пегову не сподобалися слова Шойгу: той озвучив цифру 5 937 загиблих. Ця цифра здається надто маленькою не лише противникам війни, а й прихильникам. "Не знаємо, як у Шойгу, але у нас більше", - написав він.

А воєнкор Юрій Котенок радіє, що тепер стало зрозуміло: це не "спеціальна операція", а справді війна.

"Дивовижні люди у нас в Росії - тягучі, неквапливі, іноді повільно навіть думають. Але зате відкриті, чесні, прямі, люблять батьківщину, - пише Котенок. - Підписник запитує, здогадуючись через 8 місяців бойових дій: "Якщо оголошено часткову мобілізацію, то може вже не СВО?" Так, війна. Іде давно, щонайменше з 2014-го на цьому ТВД" (театрі військових дій)".