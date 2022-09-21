Кого з росіян мобілізують на війну в Україні

20 хвилин(и) тому

Вранці 21 вересня у Росії стартувала часткова мобілізація - указ про неї підписав Володимир Путін. Такий захід запровадили вперше в історії сучасної Росії, тому сказати точно, як він працюватиме, складно. Головне можна зрозуміти, виходячи з чинних та новоухвалених законів, а також указу Путіна та заяви міністра оборони Шойгу.

ВВС відповідає на питання про оголошену в Росії мобілізацію.

Хто може потрапити під мобілізацію та поїхати воювати до України?

За законом про мобпідготовку та мобілізацію, призову на військову службу за мобілізацією підлягають громадяни, які перебувають у запасі і не мають незнятої чи непогашеної судимості за скоєння тяжкого злочину.

Рішення про призов конкретної особи ухвалює призовна комісія на підставі рознарядок (заявлених міністерством оборони потреб у військовослужбовцях певних спеціальностей) та висновків медкомісії.

Як заявив Путін, призову на військову службу підлягатимуть "передусім ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід". Він не приховував, що рішення про мобілізацію продиктоване необхідністю зміцнити лінію бойового зіткнення між російськими та українськими військами, наголосивши на її довжині - понад тисячу кілометрів.

Враховуючи характер бойових дій на території України, можна з великою упевненістю припустити, що насамперед будуть затребувані люди, які служили у бойових сухопутних підрозділах - стрілки, кулеметники, снайпери, розвідники, гранатометники, мінометники, артилеристи, сапери, зв'язківці, механіки-водії.

До запасу також входить так званий "мобілізаційний людський резерв". Це військовослужбовці запасу, які уклали договір із міністерством оборони. За його умовами, у мирний час вони беруть участь у військових заняттях та зборах, зберігаючи середню зарплату та отримуючи додаткові виплати, а у разі оголошення воєнного стану самостійно йдуть у військову частину, до якої вони приписані. Їх мобілізація торкнеться у першу чергу.

Чи можуть призивати жінок?

Закон не обумовлює стать громадянина, який підлягає мобілізації. Як було сказано вище, першочергове значення має військово-облікова спеціальність та медичні показники.

Жінки, що навіть не служили в бойових сухопутних частинах, можуть бути призвані на військову службу, якщо мають спеціальність в одній з перелічених нижче областей і перебувають на військовому обліку:

Зв'язок;

Обчислювальна техніка;

Оптичні та звукометричні засоби вимірювання та метеорологія;

Медицина;

Поліграфія;

Картографія

Що з віком?

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Військовослужбовці, які перебувають у запасі, поділяються на три категорії відповідно до віку.

Наприклад, до першого розряду входять солдати, сержанти, старшини та прапорщики до 35 років, молодші офіцери до 50 років, майори та підполковники - до 55 років, полковники - до 60 років, генерали - до 65 років. Для другого та третього розрядів вік підвищується.

Наприклад, військовослужбовець запасу 3 розряду у званні від рядового до прапорщика може бути мобілізований до досягнення 50 років, а офіцер у званні від молодшого лейтенанта до капітана - до 60-ти.

У разі мобілізації перевага надається першому розряду, але якщо людей все одно не вистачає, призов може йти хвилями - спочатку покличуть тих, хто молодший, потім тих, хто старший.

Після досягнення граничного віку перебування на службі у запасі військовослужбовців повинні знімати з обліку та перевести у відставку.

Але за необхідності підвищити граничний вік російська влада може за один день. Достатньо зібрати Держдуму.

Автор фото, Reuters

Міністр оборони Сергій Шойгу пообіцяв, що мобілізації не підлягають студенти й ті, хто зараз служить за призовом. Однак це передбачає й загальний закон про мобілізацію. Вона не стосується призовників і загалом громадян призовного віку (до 27 років), які ще не служили - оскільки вони не перебувають у запасі.

Випускники військових кафедр вишів не прирівнюються до тих, хто пройшов військову службу, стверджує голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв.

Чи можна отримати відстрочку?

Для призову за мобілізацією є перелік відстрочок. Він визначається окремою статтею закону.

Відстрочку, зокрема, зможуть отримати ті, хто має "бронь" (наприклад, представники органів місцевого самоврядування, співробітники інфраструктурних організацій тощо). В указі президента РФ окремо уточнюється, що право на відстрочку мають працівники оборонно-промислового комплексу на період роботи у своїх організаціях.

Також право на відстрочку від мобілізації мають визнані тимчасово непридатними для здоров'я (категорії придатності Г і Д), ті, хто доглядає родичів-інвалідів, має чотирьох і більше дітей або трьох дітей та вагітну дружину, а також депутати Держдуми, члени Ради Федерації та інші.

Як проводиться мобілізація? Чи має вона терміни? Скільки людей треба набрати?

Повідомлення про те, що людину призивають на службу за мобілізацією, може прийти у формі одного з кількох документів - мобілізаційного розпорядження, повістки чи розпорядження військових комісаріатів.

За законом поважними причинами для неявки за повісткою вважаються захворювання або каліцтво, пов'язані з втратою працездатності, тяжкий стан здоров'я близьких родичів або форс-мажор. Підробка документів розцінюється як ухилення від військової служби.

За словами Шойгу, під час мобілізації призовуть 300 тисяч резервістів. У відкритій частині указу президента цих даних немає, як і інформації про час закінчення мобілізації.

Який статус матимуть призвані за мобілізацією?

Згідно з указом Путіна, з моменту призову за мобілізацією громадяни мають статус військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом. На них поширюються всі гарантії, передбачені законом про статус військовослужбовця.

Розмір грошового утримання, додаткових виплат за участь у бойових діях та різних компенсацій їм встановлює російський уряд.

Звільнитися зі служби призвані за мобілізацією можуть на тих самих підставах, як і контрактники - після досягнення граничного віку, за станом здоров'я чи через вирок суду про позбавлення волі.

Напередодні Держдума внесла поправки до Кримінального кодексу, які посилюють покарання за дезертирство та самовільне залишення частини у період мобілізації.

Чи можна зараз виїхати за кордон від мобілізації?

Відповіді на це запитання поки що не знає навіть речник Путіна Дмитро Пєсков.

На прохання журналістів дати роз'яснення про можливість закриття кордонів для тих, хто підпадає під часткову мобілізацію, він відповів: "Я не можу відповісти зараз на це питання. Ви знаєте, що є різні положення щодо цього в чинних законах. Давайте трохи наберемося терпіння. Роз'яснення підуть із цього приводу".

На думку члена СПЛ Кирила Кабанова, юридично заборони на виїзд з місця проживання за часткової мобілізації немає, але вона діє з моменту отримання повістки.

Але, згідно із законом, громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється залишати місце проживання без дозволу військових комісаріатів.

"Тобто обмеження стосується всіх осіб, які стоять на військовому обліку, незалежно від того, чи підлягають вони призову за мобілізацією чи ні. Як це обмеження працюватиме на практиці і чи буде обмежений виїзд за кордон - невідомо. Ми вже бачили публічні висловлювання посадових осіб про те, що обмежень не буде, але закон чітко визначає, що виїзд без спеціального дозволу заборонений", - сказав ВВС адвокат Олександр Передрук.

Хоча в цьому випадку йдеться не про загальну, а про часткову мобілізацію, чинні закони не обумовлюють таке поняття, цілком можливо, що російська влада швидко усуне цю правову прогалину.

Наприклад, вони можуть запровадити заборону на виїзд за кордон або за межі області/району окремим категоріям громадян. Як це було в пандемію коронавірусу, коли блокували виїзд за межі регіону без QR-коду. Ну а тепер - без довідки з військкомату.