"Не відчиняйте двері". Українська влада закликає ігнорувати "референдуми" на окупованих територіях

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, "Референдуму" на окупованих територіях передувала видача російських паспортів

На окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 23-27 вересня мають відбутися квазіреферендуми про приєднання до РФ. Передбачається, що "голосувати" будуть на новостворених виборчих дільницях, за місцем проживання, а десь - навіть "онлайн".

Спочатку деякі представники окупантів у регіонах повідомляли, що день голосування на дільницях - перший, 23 вересня. Наступні чотири дні голосуватимуть по змішаній системі за місцем проживання. Як вдома, так і на прибудинкових територіях.

Згодом з'явилась інформація, що голосування на дільницях - це навпаки останній день, 27 вересня. І зранку у п'ятницю російські ЗМІ заявляють, що "референдум" стартував саме так, й показують кадри з "голосування за адресами".

Самопроголошені "ДНР" та "ЛНР", а також - як пишуть російські ЗМІ - "регіони" у Запорізькій та Херсонській областях хочуть запитати у жителів, "чи підтримують вони входження до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації".

Так званий референдум засудили більшість лідерів провідних країн світу та міжнародні організації. В Україні та в інших державах вважають його юридично нікчемним і бутафорським.

За кілька днів до "голосування" російські державні агентства оприлюднили результати кількох досліджень, нібито проведених на окупованих територіях у телефонному режимі.

Цифри, що їх називають російські пропагандисти, виглядають як підготовка до оголошення "результатів", які збігатимуться з соціологічними вимірами: за приєднання до Росії нібито висловилося від 80 до 91% опитаних.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські пропагандисти заявляють про тотальну підтримку приєднання до Росії окупованих територій

"Змішаний формат" голосування

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П'ять днів для "волевиявлення" - для того, аби голосували і ті, хто може прийти на виборчі дільниці, й ті, кому безпечніше голосувати дистанційно та з допомогою "електронних технологій", кажуть окупанти.

"Це буде голосування змішане з урахуванням безпеки, яку ми маємо надати для усіх громадян, котрі братимуть участь. Головний час, який ми заклали для референдуму, це голосування, яке проводитиметься поза виборчими дільницями, щоб не створювати масове скупчення людей", - заявив очільник "ДНР" Денис Пушилін.

Умови голосування майже однакові у "ДНР"-"ЛНР" та на окупованих територіях у Херсонській та частково Запорізькій областях, проте є деякі відмінності.

Зокрема, як пишуть російські ЗМІ, у "ДНР" не буде онлайн-голосування.

У Запорізькій області "референдум" проводитимуть у приміщеннях, на прибудинкових територіях, у дворах.

Згідно з повідомленнями, у Херсонській області будуть використовувати "усі технології для голосування, у тому числі електронні". Тим, хто виїхав на контрольовану Україною територію, голосувати не дозволять.

Центр національного спротиву наголошує, що онлайн-голосування та голосування вдома чи у дворах на захоплених українських територіях означає наміри організаторів приховати реальну кількість учасників "референдуму".

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Як і в 2014 році, у "ДНР" та "ЛНР" голосуватимуть військові. Архівне фото.

"Не йдіть на референдум"

Українська влада закликає жителів окупованих територій ігнорувати "референдум".

"Закликаю українських громадян, які, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участі в референдумі, ігнорувати його, не йти. І тим самим допомогти українській армії і допомогти собі", - заявила міністерка з питань ТОТ Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Центр національного спротиву також закликає мешканців регіону евакуюватись з ТОТ і попереджає, що "референдуми" потрібні Росії для мобілізації.

"Якщо ж змоги залишити регіон прямо зараз немає, то ігноруйте "референдум", не ходіть на дільниці та не відчиняйте двері у період його проведення незнайомим людям", - радять у ЦНС.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Луганщині, зокрема, у Старобільську, окупаційна влада заборонила місцевим залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

"Окупанти створюють озброєні групи, щоб ходити по домівках та змушувати людей брати участь у так званому "референдумі". Здійснюється підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про "активну участь місцевих жителів в голосуванні", - йдеться зведенні Генштабу 22 вересня.

За даними командування, у населених пунктах Херсонської області представники окупаційної влади РФ "під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати персональні дані місцевих мешканців".

На захопленій території Запорізької області жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади, розповідають у Генштабі.

"Форсування" референдумів

Очільники "ДНР" та "ЛНР" та захоплених територій Херсонської і Запорізької областей звернулися до керівництва Росії після того, як так звані "громадські палати" при окупаційній владі закликали негайно провести "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.

Ці заклики пролунали у той час, як українська армія звільняє нові села у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

"На сьогодні "влада" ані "ДНР", ані "ЛНР" не контролюють повністю території у тих межах, в яких їх визнав Путін перед початком повномасштабного вторгнення", - наголошує у фейсбуку Сергій Гармаш, колишній представник Донеччини у мінській тристоронній контактній групі.

А з окупованої Херсонської області виїхало, за даними керівника облдержадміністрації Ярослава Янушевича, більш як половина мешканців.

За даними голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, 65% населення області живе на підконтрольній Україні території.

Як вважає політичний оглядач Віталій Портников, "форсування" з проведенням "референдумів" пояснюється тим, що Росія має побоювання, що не втримає контроль над захопленими територіями України, а прогнозовані результати "референдуму" дадуть можливість Москві шантажувати Україну та країни Заходу, звинувачуючи у нападі "на її територію".

Водночас Київ закликає західних партнерів відреагувати на заплановані квазіреферендуми новими санкціями проти Росії та збільшенням постачання зброї Україні.