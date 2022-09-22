"Путіна в окопи": Росію охопили акції протесту проти мобілізації

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Alexander Nemenov/Getty Images Підпис до фото, Затримання учасника протесту проти мобілізації у Москві (21 вересня 2022 року)

Одразу після оголошення часткової мобілізації однодумці Олексія Навального, російські опозиційні та антивоєнні рухи закликали росіян вийти на протести. Акції відбулися у більш ніж 30 містах Росії. Кількість затриманих перевищила вже тисячу людей.

Порівняно з протестами минулих років, нинішні акції були нечисленними. Однак у багатьох містах поліція діяла жорстко. За даними "ОВД-Інфо", станом на 01:33 21 вересня "затримано понад 1403 людей у 38 містах".

Чим погрожувала влада

Ще до початку акції прокуратура Москви попередила про відповідальність за участь у неузгоджених масових протестах. У відомстві заявили, що заклики до таких акцій та участь у них карається тюремним терміном до 15 років.

Студентам московського РДГУ порадили не з'являтися в центрі міста й залякували "катастрофічними наслідками" для тих, хто піде на протестну акцію. Про це "ОВД-Інфо" розповів один зі студентів.

За його словами, студентам оголосили про це на лекції. Крім того, голова студради у студентських чатах поширює повідомлення з проханням "сьогодні всім категорично бути вдома або в університеті увечері", повідомляє видання. Передбачається, що на студентів, які не підуть на мітинг, чекають "послаблення на іспитах і заліках".

Про погрози з боку керівництва вишу "ОВД-Інфо" розповіли студенти Нижньогородської сільськогосподарської академії. На загальних зборах їм погрожували відрахувати без права відновлення, якщо вони вийдуть на антивоєнну акцію.

Автор фото, t.me/velvetstreet Підпис до фото, Людей у Томську, які прийшли з плакатами, незабаром затримали

А тюменська ФСБ взагалі пообіцяла, що ті, хто вийде на антивоєнну акцію, швидше отримають повістки до армії: у затриманих з'ясують призовну категорію й поставлять на облік для подальшого призову.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров висловився у тому ж дусі. Він назвав мітингувальників проти мобілізації "ворогами народу", та заявив, що їх потрібно "затримувати" й "відправляти на місця, що проводять спеціальну операцію".

Що було в Москві й Петербурзі

У Москві ще до початку антивоєнної акції, запланованої на 19 годину, активіст Володимир Салтевський провів окремий антивоєнний пікет проти мобілізації з плакатом у кольорах українського прапора біля будівлі російського державного медіахолдингу ВДТРК. Його затримали.

Сам протест був схожий на більшість неузгоджених акцій останнього часу. Зібралися кілька сотень людей, переважно без плакатів: адже плакат підвищує ризик бути одразу ж затриманим.

Автор фото, Sota Підпис до фото, Активіст Володимир Салтевський вийшов на антивоєнний пікет біля будівлі ВДТРК. Його затримали

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Учасники скандували "Путіна в окопи!", а поліцейським кричали "Ганьба!"

Затримання почалися досить швидко, людей відносили до автозаку за руки і ноги. Деякі учасники акції намагалися стати у живий щит на початку вулиці, інші йшли Арбатом, викрикуючи гасла "Ні війні!" та "Життя нашим дітям!"

За повідомленням телеграм-каналу "Автозак Live", один з протестувальників знепритомнів під час затримання. Поліцейські забрали і його.

А на одному відео з місця подій видно, як люди відбивають у поліцейських товариша, якого ті хотіли забрати. Це рідкість для Росії, де за протидію поліції легко можна отримати кримінальну справу. Активістів після вуличних акцій кидали за ґрати на кілька років за те, що потягли поліцейського за руку або кинули в нього паперовий стаканчик.

Акція протесту тривала близько півтори години: о пів на дев'яту вечора Арбат спорожнів. Станом на 21:27, за даними "ОВД-Інфо" у Москві було "щонайменше 394 затриманих".

У Петербурзі кілька сотень протестувальників зібралися на Ісаакіївській площі. Це мала бути стартова точка ходи, але поліція буквально за пів години розігнала протест.

Люди теж намагалися стати у живий щит біля Ісаакіївського собору - переважно жінки. Поліцейські, як видно на відео, били протестувальників палицями. За даними "ОВД-Інфо", станом на 21:27 у Петербурзі було "щонайменше 376 затриманих".

Автор фото, Konstantin Lenkov Підпис до фото, Протестувальники біля Ісаакіївського собору. Поліцейські били їх палицями

Однак рух центром - звична практика останніх років для неузгоджених протестів без лідера. Люди починають йти звідти, де затримує поліція, і збираються у кількох точках в центрі міста.

Протести у регіонах

В Улан-Уде кілька десятків людей вийшли на акцію протесту, затримали чотирьох, повідомив "ОВД-Інфо". За даними, які збирає ВВС з відкритих джерел, у липні Бурятія була на другому місці серед російських регіонів за загиблими на війні в Україні.

У Томську затримали 35 людей, за підрахунками видання "Тайга інфо".

У Новосибірську на акцію проти мобілізації вийшли близько 100 людей. Хоча люди йшли без плакатів і гасел, поліція розігнала акцію: "ОВД-Інфо" знає про 45 затриманих. "Я не хочу вмирати за Путіна і за вас!" - сердито крикнув поліцейським один юнак і одразу ж був затриманий.

В Іркутську ОМОН розігнав акцію, на яку зібралися близько 60 людей. Затримали приблизно 20 мітингувальників.

У Красноярську люди влаштували ходу містом, затримали близько 30 протестувальників.

А от Барнаулі нікого не затримали, повідомляють місцеві активісти. Близько 60 осіб вийшли на площу без плакатів і поліція лише переписувала дані паспортів учасників.

У Єкатеринбурзі затримання були особливо жорсткими: на відео видання СОТА видно, як протестувальників кладуть обличчям до асфальту. Один з протестувальників вийшов на пікет із репродукцією картини Сальвадора Далі "Обличчя війни" з підписом: "Як вам личко?" Його також затримали.

У Пермі громадяни стояли в окремих пікетах: раніше акції в такому форматі не розганяли, але сьогодні учасників затримав ОМОН. Затримали, за інформацією місцевих активістів, близько 20 людей. "Я не хочу, щоб у нас пацанів забирали туди. Це погано?" - сперечалася з поліцейськими затримана дівчина, доки її вели до автозака.

В Уфі акція теж закінчилася затриманнями: поліція хапала "всіх підряд", передає СОТА. До відділку поліції забрали 22 особи.

А у Білгороді поліція застосувала тактику превентивного затримання відомих активістів. Ще до початку мітингу затримали керівника "Антивоєнного комітету Білгорода" Іллю Костюкова. За інформацією місцевих активістів, це сталося через його анонс акції проти мобілізації.

В Іжевську вуличний музикант грав "Все йде за планом" гурту "Громадянська оборона", доки протестувальники збиралися на площі.

Акції протесту відбулися у Самарі, де, за інформацією руху "Весна", затримали жінку з двома маленькими дітьми, а також у Твері, Владимирі, Нижньому Новгороді, Краснодарі. Поліція зустріла протести затриманнями.