"Ворожі сили поширюють чутки": КНДР - про постачання зброї до Росії

Зубайда Абдул Джаліл

BBC News

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін і Кім Чен Ин востаннє зустрічалися у 2019 році

Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси Росії та не планує цього робити.

Заява пролунала на тлі повідомлень США про те, що Москва звернулася до Пхеньяна за поповненням своїх військових запасів.

Представники США казали, що Росія перебуває в процесі закупівлі мільйонів ракетних та артилерійських снарядів у Північної Кореї для війни в Україні.

За їхніми словами, такі кроки, разом із купівлею іранської зброї, показали, що антиросійські санкції завдали серйозного удару по російській оборонній галузі та значно знизили можливості Москви в оснащенні своєї армії у війні в Україні.

Москва тоді заперечила цю інформацію.

Будь-яка угода про закупівлю зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону розповсюдження зброї з КНДР.

У четвер північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК оприлюднило заяву неназваного посадовця міністерства оборони Північної Кореї: "Ми ніколи не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо цього експорту".

Він звинуватив США та інші "ворожі сили" у поширенні чуток для досягнення "своїх політичних та військових цілей".

США раніше заявляли, що Росія планує купити у КНДР ракети та мільйони снарядів для артилерійських систем.

Однак представник Ради національної безпеки Джон Кірбі пізніше додав, що закупівлі ще не завершені та немає жодних доказів того, що зброя використовуватиметься у війні в Україні.

Експерти вважають, що Північна Корея теоретично може стати основним джерелом стрілецької зброї, артилерії та інших боєприпасів для Росії, оскільки обидві мають системи захисту, засновані на системах, розроблених за радянських часів.

Ще раніше США казали, що Росія отримала перші партії безпілотників іранського виробництва і що російські оператори вирушили до Ірану для навчання. Іран цю інформацію заперечує.

Іран і Північна Корея самі перебувають під серйозними західними санкціями, і факт звернення до цих країн свідчить про те, що в Росії ситуація ще гірша, вважають у Вашингтоні.

"Це демонструє, що російська армія страждає від гострої нестачі забезпечення в Україні, частково спричиненої обмеженнями експорту та імпорту", - сказав у коментарі АР один з американських чиновників.

"Кремль має насторожувати той факт, що йому взагалі доводиться щось купувати у Північної Кореї", - вважає Мейсон Кларк, керівник відділу російської політики в Інституті вивчення війни (ISW).

Російсько-північнокорейські відносини погіршилися після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, але останніми роками поступово відновилися на тлі погіршення відносин Росії із Заходом.

Останні союзники

Автор фото, IRANIAN ARMY/GETTY IMAGES Підпис до фото, США стверджують, що перша партія іранських дронів вже прибула до Росії (архівне фото)

Пхеньян підтримав російське вторгнення в Україну. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що мета покінчити з американською гегемонією виправдовує військові методи з боку Росії.

Він визнав незалежність "Л/ДНР" на сході України й пообіцяв зміцнювати дружбу з Москвою.

У відповідь Україна розірвала всі дипломатичні відносини з Пхеньяном.

Іран офіційно заперечує постачання озброєнь будь-якій зі сторін, проте, за інформацією американської розвідки, російські військові їздили до Тегерана для тренувань з управління безпілотниками серії Mohajer-6 та Shahed іранського виробництва.

Втім, як стверджує розвідка США, чимало призначених для Москви дронів мали технічні проблеми.