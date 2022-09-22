"Їх звільнили, а нам влаштували мобілізацію". Обмін азовців на Медведчука шокував "патріотів РФ"
Вночі стало відомо про найрезонансніший обмін полоненими з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну: 215 українських полонених, зокрема командирів та бійців полку "Азов", обміняли на 55 російських військових та "кума Путіна" Віктора Медведчука.
Про обмін стало відомо від української сторони, а офіційних коментарів від російської влади не було понад 12 годин. Це викликало гнів патріотично налаштованих російських коментаторів.
Розповідаємо, як найбільший за сім місяців війни обмін полоненими висвітлювали в Україні та Росії.
Як показувала Україна
Увечері в середу в українських ЗМІ й телеграм-каналах почали з'являтися фото й відео, що свідчили про обмін. Незабаром в ефірі національного телемарафону показали зустріч президента України Володимира Зеленського з керівником його офісу Андрієм Єрмаком, на якій підтвердили обмін офіційно.
Єрмак доповів Зеленському, що Київ повернув 215 полонених (включно з 124 офіцерами), 108 з яких - бійці полку української Нацгвардії "Азов", зокрема й ті, що захищали "Азовсталь".
Як наголосив Єрмак, 200 українських військових вдалося обміняти в Росії лише на одну людину - "кума Путіна" Віктора Медведчука.
Потім Зеленський і Єрмак через відеозв'язок поговорили з п'ятьма звільненими командирами з "Азовсталі" - Денисом "Редісом" Прокопенком, Сергієм "Волиною" Волинським, Святославом "Калиною" Паламарем, Денисом Шлегою та Олегом Хоменком. Зеленський уточнив, що за домовленістю з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, усі п'ятеро до кінця війни залишаться в Туреччині "у повній безпеці та у комфортних умовах".
Паралельно українські ЗМІ публікували повідомлення від родичів українських військовослужбовців, які підтверджували, що їхніх близьких звільнили.
Що ж до російських учасників обміну, то вранці у четвер уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець виклав у своєму телеграм-каналі фото військовослужбовців в автобусі, підписавши його так: "До речі, це звільнені російські військовослужбовці - молоді "діти" та пенсіонери другої армії світу, які через "успіхи" спецоперації ловлять сьогодні на кордонах тих, хто проти загальної могилізації".
Як показувала Росія
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Кінець подкаст
Приблизно опівдні у четвер міноборони Росії нарешті заявило, що "внаслідок складного переговорного процесу" вночі з території України повернули 55 військовослужбовців Збройних сил РФ, а також самопроголошених республік, "яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".
З вечора середи російські державні ЗМІ ігнорували обмін. Інформагентства ТАСС, РИА Новости та Інтерфакс не повідомили про те, що сталося, ані з посиланням на українську сторону, ані на свої джерела.
Вночі непідтверджена інформація про те, що літак з російськими полоненими вже приземлився на підмосковному аеродромі "Чкаловський", з'явилася у телеграм-каналах. Деякі з них писали, що Україна звільнила 87 російських військовополонених.
Вранці у четвер ні російські офіційні особи, ні великі телеканали також не згадували про обмін. Повідомлення з'явилися в кількох виданнях, зокрема, в "Известиях" та "Коммерсанте".
Прокремлівські коментатори розділилися в думках стосовно несподіваного кроку Москви, найпомітніші діячі пропаганди закликають вітати повернення росіян.
"Світає, і я зараз думаю про те, що 87 наших військових у ці хвилини сплять! Вперше за пів року. Їх ніхто сьогодні не битиме. Ні в кого нічого не відріжуть. Нікого з них не розстріляють. Вони просто сплять. І сьогодні чиясь мати не голоситиме у храмі, до крові стираючи коліна, вимолюючи сина", - йдеться в повідомленні, яке опублікував у своєму телеграм-каналі телеведучий Володимир Соловйов.
"Я неодноразово казав: щоб витягнути наших хлопців із пекла, можна міняти їх хоч на чорта лисого. І це так. 87 солдатів і офіцерів, 87 наших героїв. І начхати на іміджеві втрати. Хоча за певних підходів, і цих втрат можна було б уникнути", - йдеться у дописі, яким поділилася директорка RT Маргарита Симоньян.
Водночас у соцмережах піднялася хвиля обурення.
Більшість коментаторів дивувалися передачею Росії українського політика Віктора Медведчука, а той факт, що в обміні брали участь бійці "Азова", яких російська влада вважає нацистами, називали зрадою.
Гнів викликало й те, що про обмін стало відомо від української сторони, - і саме в той день, коли в Росії оголосили "часткову" мобілізацію.
Бійці "Азова", що майже два місяці обороняли "Азовсталь", здалися в полон у середині травня. У Держдумі РФ заявляли, що їх треба судити, а у серпні Верховний суд Росії оголосив полк "терористичною організацією".
Організувати процес суду над ними збиралися в окупованому Маріуполі. Ба більше - у липні цього року сепаратисти скасували мораторій на страту.
Раніше в "ДНР" вже засудили до страти кількох іноземців, що служили в ЗСУ. Напередодні з'ясувалося, що їх також обміняли - за посередництва Саудівської Аравії.
Медведчука, якого в Україні звинувачують у держзраді, Зеленський пропонував передати Росії в рамках обміну ще у квітні. Однак у Кремлі заявляли, що "про це мова не йде", оскільки Медведчук є громадянином України і не є військовим.
"Щодо осіб, які здалися в полон на "Азовсталі", там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни", - говорив тоді речник Путіна Дмитро Пєсков.
Про те, що Медведчука не можна обміняти на бійців "Азова", заявляли і російські пропагандисти, зокрема, той самий Володимир Соловйов.
"Це що ж виходить? Можна чинити злочини, ґвалтувати, вбивати, вісім років тероризувати […], щоб тепер їх обміняли на якогось Медведчука?! Українського громадянина? Там 400 хлопців наших у полоні! Ні, хлопці, якщо ми зараз почнемо гратись з цією болючою темою, народ цього не пробачить!" - казав він у своїй авторській програмі у травні.
У четвер, коли журналісти запитали Пєскова про участь в обміні Медведчука та бійців "Азова", він відповів: "У мене немає повноважень це коментувати".