"Хіджаб, що палає". Чому в Ірані почалися протести і чим вони завершаться

36 хвилин(и) тому

Автор фото, ERDEM SAHIN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Протести в Ірані тривають вже тиждень. Вони поширились на всю країну

Іран вже тиждень лихоманить від масових акцій. Вони розпочалися після смерті 22-річної студентки Махси Аміні, що померла після затримання поліцією моралі за неправильно вдягнутий хіджаб.

Хіджаб - накидка з тканини на обличчя і тіло - став обов'язковим для жінок в Ірані після перемоги ісламської революції 1979 року. Ті, хто порушують суворі правила його носіння на вулиці, можуть зазнати нападів і арештів.

Власне, саме це і відбулося ввечері 14 вересня в столиці Ірану - Тегерані. Махса Аміні була затримана поліцією моралі. Через три дні вона померла в лікарні.

Її родичі стверджують, що її жорстоко побили при арешті, а влада запевняє, що в молодої дівчини "стався серцевий напад".

Ситуація збурила консервативну країну, що вже понад 40 років живе фактично під повним керівництвом релігійного ісламського лідера аятоли Алі Хаменеї.

Тепер на знак протесту жінки по всій країні спалюють хіджаби та відрізають собі волосся.

Автор фото, Mahsa Amini Підпис до фото, Махса Аміні, що загинула 16 вересня, не мала проблем із сердцем, запевняють її рідні

"Жорстокість до жінок"

"Трагічна смерть Махси Аміні та твердження про тортури та жорстоке поводження мають бути оперативно, неупереджено та ефективно розслідовані незалежним компетентним органом, який, зокрема, забезпечить доступ її сім'ї до правосуддя", - заявляє виконувач обов'язків Верховного комісара ООН з прав людини Нада аль-Нашиф.

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Вона зазначила, що ООН отримала "перевірені відеоролики про жорстоке поводження з жінками": в останні місяці поліція моралі збільшила кількість вуличних патрулів.

Влада намагалась загасити протести. Помічник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї 19 вересня відвідав родину Аміні. За повідомленнями державних ЗМІ, він пообіцяв їм, що "всі установи вживуть заходів для захисту прав, які були порушені".

Депутат іранського парламенту Джалал Рашиді Кучі публічно розкритикував поліцію моралі, заявивши, що її створення було помилкою і завдало Ірану лише "збитків та збитків".

Іранська поліція моралі, відома як "Гашт-е Ершад" ("Патрулі супроводу"), офіційно має право стежити за тим, щоб зовнішній вигляд жінки відповідав інтерпретації владою "правильного" одягу. Її співробітники мають право зупиняти жінок і оцінювати, чи не занадто вони оголюють волосся, чи не занадто короткі або обтислі у них штани і верхній одяг і чи не надто помітно вони користуються макіяжем. Покарання за порушення правил включають штраф, в'язницю або побиття.

2014 року іранські жінки почали ділитися фотографіями та відео, на яких публічно порушують закони про носіння хіджабу, в рамках онлайн-кампанії протесту під назвою "Моя таємна свобода". З того часу він надихнув інші рухи, у тому числі "Білі середи" та "Вулиці дівчат революції".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Протестувальники вступають в жорстокі бої з правоохоронцями

Перші смерті

Керівник Тегерана Мохсен Мансурі вважає, що протести в Ірані "організовані виключно з метою викликати заворушення". Державні телеканали заявили, що курдські сепаратисти та критики влади використали смерть Аміні тільки як привід для протестів.

Але ці заяви лише розбурхали невдоволення громадян. Влада і правоохоронці теж перейшли до більш жорстоких дій.

Жінка, яка взяла участь в акції протесту в понеділок увечері в північному місті Рашт, надіслала Перській службі ВВС фотографії синців, отриманих нею, як вона стверджує, внаслідок побиття кийками та шлангами. "Поліція продовжувала стріляти сльозогінним газом. Нам палило очі, - розповіла вона. - Ми намагалися втекти, але вони загнали мене в кут і побили. Вони називали мене повією і казали, що я вийшла на вулицю, щоб продати себе".

Офіційне інформаційне агентство IRNA теж повідомляло, що поліція активно використовує сльозогінний газ для розгону протестувальників.

За повідомленнями, один поліцейський убитий і четверо отримали поранення внаслідок запеклих сутичок у місті Шираз на півдні країни.

Демонстранти блокували вулиці, кидали у силовиків камінь, підпалювали поліцейські машини та сміттєві баки та скандували антиурядові гасла.

Головне з них - "смерть диктатору!", що стосується саме аятоли Хаменеї.

Масові мітинги відбуваються у Тегерані та інших великих містах, включаючи Мешхед на північному сході, Тебріз на північному заході, Рашт на півночі, Ісфахан у центрі та Шираз на півдні.

У Сарі, на північ від Тегерана, жінки спалювали свої хіджаби під позитивні крики натовпу.

Ісмаїл Зарей Куша, губернатор Курдистану - рідної провінції Махси Аміні, де почалися протести, - заявив 20 вересня, що троє людей були вбиті під час протестів у провінції, не уточнивши, коли саме.

Hengaw, норвезька організація, яка слідкує за дотриманням прав людини в переважно курдських районах, заявила, що 38 людей отримали поранення в суботу та вівторок, коли поліція з охорони громадського порядку застосувала бойові патрони, гумові пулі та сльозогінний газ для розгону людей у Сакезі та Санандаджі, столиці Курдистану.

Протести тривають уже сьомий день у багатьох містах. Активісти кажуть, що вісім протестувальників застрелені протягом однієї ночі, тоді як ЗМІ повідомляють, що двоє "бойовиків" були вбиті.

Є суперечливі відомості про кількість людей, які вбиті з початку протестів.

Державні ЗМІ повідомили про загибель 11 осіб, включаючи співробітників служби безпеки та протестувальників, але курдські правозахисні групи заявили, що лише в західному Ірані загинули 15 протестувальників.

Зміна іранського вектора?

Іран наразі є чи не єдиним союзником Росії серед великих країн. Ісламська держава, що десятиліттями живе під жорсткими міжнародними санкціями, вочевидь, має що порадити у цій темі Москві, яка теж стикнулась із західними обмеженнями з початку вторгнення в Україну.

До речі, після початку війни саме в Тегеран Путін здійснив свій перший візит за межі колишнього СРСР.

За даними американської розвідки, під час цього візитку російському президенту вдалося домовитися про постачання іранських безпілотників для російських військ.

Іран це відкидає, але факт появи його дронів на полі бою в Україні вже задокументований.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Зустріч президента Ірану Ібрахіма Раїсі і президента РФ Володимира Путіна, 15 вересня 2022

Чи зможуть масові акції в Ірані вплинути на "тісну співпрацю" двох дикторських режимів?

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що це цілком можливо.

Водночас, зауважує він у інтерв'ю ВВС News Україна, називати події в Ірані революцією ще зарано. Але протести поступово розширюються і охоплюють все нові і нові міста.

"По суті ми можемо говорити про загальноіранський рух протесту проти свавілля режиму", - вказує експерт.

Слід зауважити, що три роки тому в Ірані вже відбувалися велелюдні акції протесту. Тоді вони були викликані стрімким здорожчанням пального в країні.

Масові акції 2019-20 років не змогли демонтувати режим аятоли Хаменеї. Але зараз 83-річний релігійний діяч перебуває не в найкращій формі, зазначає Семиволос.

А політичний керівник Ірану - президент Ібрагім Раїсі - відсутній в країні, бо перебуває в США на Генасамблеї ООН.

"В дуже поганому стані перебуває верховний лідер Алі Хаменеї. Нещодавно скасували всі візити і інтерв'ю…Ситуація для нього непевна і це багато про що говорить".

Тобто протести застали іранське керівництво зненацька і тому мають шанси на успіх.

Цей успіх може стати "першим камінчиком, що покотився з гори", що надалі викличе ефект лавини. Експерт пояснює, що в позитивному для України сценарії Іран буде змушений скорочувати свою військову присутність в інших країнах, в першу чергу в Сирії.

Там він разом з РФ підтримує режим диктатора Башара Асада. Якщо Кремль побачить, що втрачає Сирію, то змушений буде вживати певних кроків для протидії цьому, що відверне його від України.

"Тоді може статися обвал в Сирії, а Сирія, як ви розумієте, для Росії є дуже важливим регіоном. Зараз вони по суті залишають Сирію і передають іранцям повний контроль над цією країною. В цьому випадку росіяни або змушені будуть повертатися туди, або визнавати, що вони втрачають Сирію".

Можлива зміна влади в Ірані, резюмує Семиволос, призведе найімовірніше до зміни векторів розвитку країни і початок діалогу з американцями.

А це може радикально змінити всю ситуацію на Близькому Сході.