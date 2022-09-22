Що таке тактична ядерна зброя і чи може Росія її застосувати проти України

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Володимир Путін заявив, що готовий використовувати ядерну зброю для захисту російської території, чим посилив побоювання, що він може застосувати малогабаритну, тактичну ядерну зброю в Україні.

Президент США Джо Байден попередив його, що це стане найсерйознішою ескалацією з часів Другої світової війни.

Що таке тактична ядерна зброя?

Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару.

Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів.

Найменша тактична ядерна зброя може бути менше кілотонни (виробляти еквівалент тисячі тонн вибухового тротилу). Найбільші з них можуть досягати 100 кілотонн.

Стратегічна ядерна зброя більша (до 1 000 кілотонн) і запускається з великої відстані.

Для порівняння, атомна бомба, яку США скинули на Хіросіму в 1945 році, мала потужність 15 кілотонн.

Яку тактичну ядерну зброю має Росія?

За даними американської розвідки, Росія має близько 2 000 одиниць тактичної ядерної зброї.

Її тактичні ядерні боєголовки можуть бути розміщені на різних типах ракет, які зазвичай використовують для доставки звичайних вибухових речовин, таких як крилаті ракети та артилерійські снаряди.

Тактична ядерна зброя також може бути використана з літаків і кораблів - як протикорабельні ракети, торпеди і глибинні бомби.

США кажуть, що Росія нещодавно інвестувала значні кошти в цю зброю, щоб покращити її дальність і точність.

Чи застосовували раніше тактичну ядерну зброю?

Тактичну ядерну зброю ніколи не застосовували в конфліктах.

Ядерні держави, такі як США та Росія, визнали, що так само ефективно можна знищувати цілі на полі бою за допомогою сучасних звичайних боєприпасів.

Крім того, жодна країна, що володіє ядерною зброєю, досі не бажала ризикнути розв'язати ядерну війну, застосувавши тактичну ядерну зброю.

Однак Росія може з більшою ймовірністю використати меншу тактичну зброю, ніж більші стратегічні ракети.

"Вони можуть не вважати це перетином цієї великої ядерної межі", - каже Патриція Льюїс, керівниця програми міжнародної безпеки аналітичного центру Chatham House.

"Вони можуть розглядати це як частину своїх звичайних сил", - додає вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські війська можуть стріляти малими ядерними боєголовками за допомогою звичайної артилерії, наприклад САУ "Малка"

Чи є ядерні погрози Путіна реальним приводом для занепокоєння?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У лютому 2022 року, незадовго до вторгнення в Україну, президент Путін привів ядерні сили Росії в "особливу бойову готовність" і провів резонансні ядерні навчання.

Зовсім нещодавно він сказав: "Якщо територіальна цілісність нашої країни опиниться під загрозою, ми без сумніву використаємо всі доступні засоби для захисту Росії та нашого народу. Це не блеф".

Росія планує анексувати окуповані нею регіони півдня та сходу України. Вона хоче провести фіктивні референдуми про приєднання до РФ, й президент Путін каже, що готовий захищати "територіальну цілісність" регіонів "усіма засобами".

Розвідка США розглядає це як погрозу Заходу, щоб той не допомагав Україні спробувати повернути ці території, а не як знак того, що він планує ядерну війну.

Але інші стурбовані тим, що у Росії, якщо вона зазнає подальших невдач, може виникнути спокуса використати меншу тактичну зброю в Україні, щоб перехилити чашу терезів на свою користь, вийти з глухого кута або уникнути поразки.

Джеймс Ектон, ядерний експерт Фонду Карнегі у Вашингтоні, каже: "Я обґрунтовано стурбований тим, що за таких обставин Путін може застосувати ядерну зброю, швидше за все, на землі в Україні, щоб налякати всіх і добитися свого. Ми ще не на цьому етапі".

Як відреагували США?

Президент США Джо Байден попередив Росію не використовувати ядерну зброю у війні в Україні.

В інтерв'ю CBS News Байден сказав, що такі дії "змінять обличчя війни на щось, чого не було з часів Другої світової", й додав: "Це матиме наслідки".

Важко передбачити, як США і НАТО відреагують на використання ядерної зброї. Можливо, вони не хочуть загострювати ситуацію й ризикувати тотальною ядерною війною, але вони також можуть захотіти підкреслити межу.

Однак від застосування тактичної ядерної зброї Росію може утримати й інша держава - Китай.

"Росія сильно залежить від підтримки Китаю", - каже докторка Хізер Вільямс, ядерна експертка з Королівського коледжу Лондона.

"Але у Китаю є ядерна доктрина "не використовувати першим". Тож якби Путін таки використав її, Китаю було б неймовірно важко його підтримувати".

"Якби він використав її, то, ймовірно, втратив би Китай", - каже вона.