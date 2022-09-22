"Це було надзвичайно складно". Україна розкрила подробиці великого обміну

1 година тому

Автор фото, ОП Підпис до фото, Кирило Буданов, Андрій Єрмак і посол США Бріджет Брінк, що теж була на пресконференції

Великий обмін полоненими готувався заздалегідь і був "надзвичайно складним". Так про звільнення 215 громадян з російського полону розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Саме він, а також очільник розвідки Кирило Буданов, в.о. голови СБУ Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський були головними спікерами на пресконференції, де розкрили подробиці обміну полоненими.

Україна отримала близько 200 своїх військових, зокрема і командирів полку "Азов", а РФ - 55 своїх бійців і ексдепутата Ради Віктора Медведчука - кума Путіна.

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Складна операція

За словами Єрмака, обмін відбувався одночасно в чотирьох країнах.

А саме - в Україні, Саудівській Аравії, Туреччині і Польщі.

Автор фото, мвс Підпис до фото, Командир "Азову" Денис Прокопенко доповідає президенту після звільнення з полону. 21 вересня 2022

Звільнення командирів "Азову" було в столиці Туреччини - Анкарі. Саме в цій країні вони за умовами обміну будуть знаходитись "певний проміжок часу".

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"Це буде приватний будинок. Це ніяка не тюрма і ніяка не яма, а досить комфортабельне місце перебування", - пояснив генерал Буданов.

Безпеку українців гарантував особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган в розмові з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Азовці" не знали, куди їх везуть і не розуміли, в якій країні знаходяться, зазначив начальник ГУР.

Обмін був складним, навіть були трохи змінені строки, зокрема, затримка на 7- 8 годин. Але вдалось досягти синхронності.

Серед звільнених - близько 180 людей з "Азовсталі", яку російські війська захопили в травні. В більшості - це військовослужбовці, нацгвардійці і прикордонники, але є і співробітник СБУ.

Керівник спецслужби Василь Малюк сказав, що ще два співробітники СБУ, що були на "Азовсталі" вважаються зниклими безвісти. В бункер, де вони були, влучила авіабомба, але пошуки тривають.

В організації обміну допомагали принц Саудівської Аравії, президент Туреччини, а також генсек ООН Антоніу Гуттереш. Офіс президента був з ним на зв'язку майже щодня.

За словами Кирила Буданова, вдалий контрнаступ Збройних сил на Харківщині не мав значення для обміну, тому що організація цього процесу почалась задовго до цього.

Автор фото, сбу Підпис до фото, Звільнений з полону український військовий Михайло Діанов

Стан полонених

Більшість українських військових, звільнених в рамках обміну, піддавались тортурам. "Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. І їх відсоток великий", - повідомив Буданов.

Начальник розвідки зазначив, що це залежало від місць перебування полонених.

Буданов також сказав, що в більшості полонених було недоїдання, їх утримували в поганих умовах.

За словами Андрія Єрмака, президент України дав завдання негайно підготувати широкомасштабну програму реабілітації військових.

Фактор Медведчука

Українська влада заявляє, що 200 українських полонених вдалося поміняти на одного Віктора Медведчука. Чому Кремль погодився на такий обмін?

За словами очільника СБУ Василя Малюка, Медведчук - це "топзрадник". За його версією, політик причетний до формування агентурних мереж на Одещині та Івано-Франківщині. Крім збору секретної інформації, там планували також організувати сепаратистські квазіреспубліки.

Автор фото, сбу

Буданов назвав ще одну причину. Медведчук начебто відповідав за фінансові потоки ФСБ РФ в Україні.

"Медведчук на даному етапі потрібен саме ФСБ", - заявив начальник розвідки.

За його словами, саме через Медведчука йшло фінансування російськими спецслужбами агентурних мереж в Україні і підкуп певних посадовців.

"Тому він їм конче потрібен. Це засіб і впливу, і заробляння, і відмивання коштів. Оце і є головна причина, чому вони так за нього боролись".

Андрій Єрмак назвав колишнього депутата "потужним носієм інформації".

Керівник української розвідки запевняє, що "обмінний фонд" після цього обміну не вичерпаний.

"Обмінний фонд у нас є і він зростає", - заявив він.

Українська влада обіцяє боротись за звільнення усіх полонених.

"Багато ще наших людей у полоні, ми не зупинимось, поки не повернемо усіх наших героїв, усіх наших громадян".