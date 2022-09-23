Як мобілізація в Росії перестала бути частковою за два дні

Сергій Горяшко, Єлизавета Фохт, Анастасія Стогней, Ілля Барабанов

ВВС

1 година тому

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Другий день мобілізації в Росії показав, що навряд чи варто називати її "частковою". Людей по всій країні збирали за повістками, врученими особисто чи на роботі. Відправляли літаками, потягами й автобусами. Повістки отримали люди без бойового досвіду, які не служили у війську, старше 60 років та багатодітні батьки.

"Ти де? Зараз тобі привезуть повістку"

21 вересня Олександру Доржиєву, що працює в управлінні цивільної оборони і надзвичайних ситуацій в Улан-Уде, зателефонували з роботи й попросили "забігти". Для чого - не пояснювали. Олександр був на лікарняному і пояснив, що прийти не зможе.

Об 11-й вечора йому зателефонував його начальник. "Каже: "Ти де? Зараз тобі привезуть повістку, дівчина Анастасія з міністерства спорту республіки Бурятія". Ну, і запитав ще скільки дітей", - переказує цю телефонну розмову дружина Олександра, журналістка місцевої телекомпанії Яніна Німаєва.

Дітей у 38-річного Олександра загалом п'ятеро - троє від першого шлюбу та двійнята від другого. Батьківських прав він не позбавлений. Тож мобілізації він не підлягає - людей, у яких четверо й більше дітей до 16 років, мобілізувати не повинні.

"Анастасія з мінспорту" зателефонувала майже одразу й попросила, щоб Олександр її дочекався. Вона пояснила, що має терміново вручити йому повістку, бо о 4-й ранку він вже має бути біля місцевого будинку культури. Звідти мобілізованих чоловіків доправляли до Чити потягом о 14:00 22 вересня.

"Коли вона наступного разу зателефонувала, ми трубку вже не взяли, - каже Яніна. - Ми розгубилися, не чекали насправді такого сюрпризу".

Ще два місяці тому Олександр отримав мобілізаційний припис. Він зобов'язує людину "при оголошенні мобілізації" з'явитись у встановлений термін у вказане місце збору без додаткових повісток. Олександр не служив в армії і військового квитка не має взагалі.

Як розповідає Яніна, начальника її чоловіка ще влітку зобов'язали надати "10 осіб від організації на поїздку в Україну". "Його тричі викликав начальник, просив: ти в нас один з наймолодших, ми старі, ти їдь, віддавай борг батьківщині".

Олександр відмовлявся.

Набрати десять чоловіків на війну в управлінні так і не вдалося - мобілізаційні приписи видали ще двом рятувальникам.

Після оголошення мобілізації Олександру все ж таки виписали повістку.

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Яніна Німаєва записала відео, в якому розповіла історію, як намагалися мобілізувати її чоловіка-багатодітного батька. Вона каже, що отримала велику підтримку, відео активно поширювали.

Керівник управління, де працює Олександр, дзвонив і просив терміново видалити відео: "Мовляв, помилилися, не розібралися просто".

Виїжджати з країни Яніна й Олександр поки що не збираються. "Ми намагатимемось вирішити питання у правовому полі, довести, що це дійсно була помилка", - каже Яніна.

Але йти у військкомат її чоловік також не планує. "Судячи з того, як усім роздають ці повістки в Бурятії, немає гарантії, що його відпустять".

"Необхідні для виконання завдань"

Наразі ЗМІ та телеграм-канали оприлюднили накази комісарів Татарстану, Дагестану, Якутії, Самарської, Воронезької та Курської областей.

Усі вони практично однакові - згідно з документами, з'явитися на призовні пункти мають усі, хто отримав повістку. Якщо ж людина у військовому квитку має мобілізаційний припис, то вона повинна прийти у військкомат, не чекаючи на повістку, у терміни, зазначені в приписі (зазвичай це кілька годин після оголошення мобілізації).

Крім того, всім власникам військових квитків заборонено залишати район чи місто, де вони зареєстровані, на час мобілізації.

У цих наказах, як і в указі президента РФ про мобілізацію, не уточнюють, кого саме планують призвати - який граничний вік, які військово-облікові спеціальності потрібні, чи бойовий досвід обов'язковий.

Пізніше представник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ контрадмірал Володимир Цимлянський розповів, що "призову підлягають категорії громадян, які необхідні для виконання завдань". Пріоритетними він назвав такі спеціальності: стрільці, танкісти, артилеристи, водії, механіки-водії.

Кількість мобілізованих, за його словами, визначатиме штатна потреба військових частин, що комплектуються. "За першу добу часткової мобілізації у військові комісаріати прибули близько 10 тис. громадян самостійно, тобто не чекаючи на отримання повістки", - повідомив Цимлянський.

Якщо міністр оборони Сергій Шойгу говорив, що мобілізують 300 тисяч людей з бойовим досвідом, то Цимлянський таких цифр не назвав.

Обмеження за віком відрізняються - якщо рядових і сержантів запасу братимуть до 35 років, то молодших офіцерів - до 50, а старших - до 55.

Керівник російської правозахисної групи "Агора" Павло Чиков у своєму телеграм-каналі розповів, що знає про випадки призову літніх людей - у Москві повістку отримав полковник 63 років, у Самарі - 60-річний сержант запасу, у Волгограді - старший лейтенант 55 років.

"Хлопці, їдете воювати"

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У четвер у соцмережах поширювали відео, на яких військові комісари інструктують чоловіків біля військкоматів.

"Не ігнорувати всі вказівки, навчитися бинтувати себе, надавати першу медичну допомогу, тому що люди гинуть від елементарної втрати крові. Бо хтось не може перетягнути, хтось не може забинтувати. Питання серйозне. Хлопці, їдете воювати, воювати після підготовки, тому до цього моменту поставтеся нормально. Усі ми дотримуємося наших національних традицій, - так працівник військкомату в Бурятії пояснював важливість вміння надавати першу медичну допомогу. - Зараз називаю прізвище - ви проходите в автобус, з автобуса ніхто не виходить".

Судячи з його виступу, з військкомату мобілізованих чоловіків відвезли до Улан-Уде, а звідти військовим бортом до Читинської області. Представник військкомату також нагадав про кримінальну відповідальність за дезертирство.

Воно, за новими змінами до Кримінального кодексу РФ, каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 15 років. Наразі нижня планка для покарання взагалі не передбачена, максимальний термін - до 7 років, а у разі дезертирства зі зброєю, у групі чи за змовою - до 10 років.

Величезні тюремні покарання також з'явилися в КК РФ за невиконання наказів, відмову від участі у бойових діях, "самоволку" та ухилення від служби. З'явилися нові статті за здачу в полон та мародерство.

На відео, знятому біля військкомату в селі Бабаюрт у Дагестані, група чоловіків сперечаються з жінкою, яка, ймовірно, там працює. Вона намагається пояснити необхідність мобілізації.

- Мій син там від самого початку, з лютого воює!

- Не треба було! - кричать їй з натовпу.

- Треба було!

- Сама теж йди, я не піду!

- Піду! Піду!

Один з чоловіків кричить: "Буде війна за мою батьківщину - піду! А це політика зараз!" Жінка у відповідь аргументує: "Ви дивитесь телевізор? Ви розумні люди?"

Згодом з'явилися повідомлення, що у Бабаюртівському районі Дагестану мешканці, незадоволені мобілізацією, перекрили федеральну трасу.

"Реально це війна. Вас усіх відправлять для охорони новостворених територіальних утворень. Донецьк, Луганськ, Херсон", - пояснював працівник одного з військкоматів у Ставропольському краї.

Його виступ також зняли на відео. "Одразу кажу - боятися не треба, очкувати не треба. Війна - не для всіх війна. Ви не всі будете на передовій", - сказав він.

"Тату, бувай! Повертайся! Тату!" - на відео зі Старого Оскола чути, як плаче дитина. На кадрах мобілізовані чоловіки заходять до рейсового автобуса, родичі їх проводжають.

З військкомату у Новомосковську (Тульська область) чоловіків під оплески рідних забрали на ПАЗіках. На одному з них була наклейка "ЗА Мобілізацію Батьківщину Перемогу Путіна".

"Поки що" не потрібні

Сергію (ім'я змінене), 26-річному аспіранту і викладачу, вручили повістку, коли він вийшов з квартири зустріти кур'єра.

Це сталося ще 20 вересня, за день до виступу Володимира Путіна. Сергій розписався на повістці через острах кримінального переслідування і вранці в четвер з'явився до військкомату.

"Дуже багато людей, переважно чоловіки 40+", - розповідає батько Сергія.

Аспіранту здалося, що військкомат "працював на випередження" і розсилав повістки, ще не знаючи, хто знадобиться на фронті. Сам він навчався на військовій кафедрі за програмою підготовки офіцерів запасу ППО та ПРО.

Йому сказали, що фахівці його військово-облікової спеціальності "поки що" не потрібні (той факт, що Сергій навчається в аспірантурі, за словами працівників військкомату, мобілізації не завадив би).

Про те, що повістка не означає, що військкомат відразу відправить її адресата на фронт, підтверджує і розповідь Олексія (ім'я змінене), працівника одного з підрозділів московського Пожежно-рятувального центру. Двом колегам Олексія - обом по 23 роки, обидва служили у десантних військах - прийшла повістка.

Але начальник їх відразу заспокоїв: центр працює у сфері цивільної оборони, працівникам надають відстрочку.

А от люди, що бойового досвіду не мають зовсім, на фронт потрапити в теорії можуть.

Соцмережами у четвер розійшлося відео, зняте біля військкомату Савелівського району Москви, де зібралися перші мобілізовані. Серед них був IT-фахівець Віктор Бугреєв. Журналістам він розповів, що прийшов у військкомат за повісткою для "звіряння документів". У військовому квитку він має категорію "В", яка означає, що чоловік обмежено придатний до військової служби. Таких людей звільняють від призову, але теоретично можуть мобілізувати.

Бугреєв, кандидат економічних наук, з усмішкою розповів, що військового досвіду не має взагалі: "Коли я прийшов, видали повістку, за якою я вже сьогодні мушу вирушити до війська. Я ніколи не служив, не маю військової спеціальності, не мав військової кафедри".

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Журналісти запитали в айтівця, що він робитиме. "Поїду, що робити, або кримінальна справа", - відповів він, сміюючись. Він уточнив, що на нього чекають у військовій частині під Наро-Фомінськом, а на запитання куди відправлять далі, відповів: "Сказали, що це буде тероборона".

Віталій (ім'я змінене), працівник банку, розповів, що сьогодні його керівництво зібралося на термінову нараду через ситуацію, в якій опинився його колега з центру обробки даних.

"Вчора йому прийшла повістка - вимагають з'явитися у військкомат для уточнення даних. Після прибуття - швидкий медогляд. Того ж дня його відправили до військової частини в Наро-Фомінську. На роботі поки що не знають, як оформляти його "мобілізацію", що робити у разі загибелі чи поранення та що робити з кредитами", - розповів Віталій.

Зв'язку з чоловіком наразі немає. Скільки саме років мобілізованому працівнику і чи має військовий досвід, Віталій не знає.

"Збори ска-су-ва-ли"

За два минулі дні ВВС отримала кілька повідомлень від мешканців російських регіонів, які розповіли про листи з військкоматів, які отримали їхні роботодавці. У цих документах військові вимагали скласти списки працівників для військових зборів.

Судячи з дат на документах, комісаріати почали надсилати ці листи ще до того, як Путін оголосив про часткову мобілізацію. Про його указ (ВВС має чотири такі листи) там взагалі не згадують.

Наприклад, на одне з підмосковних підприємств у сфері машинобудування надійшов лист від місцевого військового комісара, який посилався на указ Путіна від 18 лютого про призов запасників на військові збори.

Цей документ був підписаний ще до початку вторгнення в Україну. Два його пункти приховує гриф "Для службового користування" - ймовірно, там вказано, скільки саме росіян планували відправити на збори 2022 року.

Копію листа ВВС показав Володимир, працівник підприємства. У документі йдеться про те, що підприємство має направити на збори 20 осіб "віком до 45 років, здорових, придатних до військової служби". Відібраних працівників ділять на групи по п'ять осіб та відправлять на збори, що відбудуться у чотири етапи - з 26 вересня по 26 листопада. Тривалість зборів - 15 днів.

"Колеги трохи в паніці, не знають, кого відправляти. Двоє вирішили завтра не їхати в офіс, щоб не нарватися, - бояться, що на роботі дадуть приписи чи повістки", - розповідає Володимир (сам він працює в іншому підрозділі, тому хвилюється менше).

Кореспондент ВВС зателефонував військовому комісару, який надіслав лист до цього підмосковного підприємства, представившись директором вигаданої організації, яка теж отримала розпорядження з військкомату. ВВС має запис цієї розмови, на якій військком підтверджує своє ім'я та прізвище. Він докладно відповів на запитання "директора".

"На військові збори? Ви маєте надати нам відомості про працівників, що перебувають у запасі, за встановленою формою: категорія придатності, звання, домашня адреса, телефон, сімейний стан. А людей відправляти - ось цього не треба", - пояснив він.

На уточнювальне запитання "директора", чи йдеться про "двотижневі збори", військком відповів: "Збори скасували, ска-су-ва-ли, надайте дані, будемо з них обирати на спецоперацію людей".

Відповісти, коли працівники "поїдуть на спецоперацію" військком не зміг: "Ми поки що розглядаємо таких людей, хто підходить за категорією придатності. А потім поїдуть".

Працівник уфимської фірми Дмитро розповів ВВС, що його начальник, який отримав схожий лист, відправляти списки кандидатів на збори відмовився. "Директор не надав жодної інформації в адміністрацію і пригрозив кадровику звільненням, якщо вона це зробить. Він сказав: "Нехай кримінальна відповідальність, але своїх не здам нікого".

Насправді ж кримінальна відповідальність за це роботодавцю поки що не загрожує.

"Знову довелося тікати"

Після того як Володимир Путін оголосив мобілізацію в Росії, чоловіків, що їдуть з країни, почали допитувати на кордоні про те, чи перебувають вони на військовому обліку і коли планують повернутись.

Тих, хто вирішив залишити країну, виявилось чимало - на прикордонних пунктах з Грузією, Казахстаном і Фінляндією утворилися кілометрові черги.

Андрій С. розповів ВВС, як у ніч з 21 на 22 вересня переходив російсько-казахський кордон:

"21 вересня я прокинувся о 9-й ранку, послухав звернення президента, о 10:30 виїхав на другу квартиру, щоб зібрати речі, о 14-й вилетів до Челябінська і звідти на маршрутці поїхав на кордон. Не знаю, підпадаю я під мобілізацію чи ні, але мені не подобається експериментувати.

Кордон ми перетинали в Бугристому - це траса з Челябінська до Костанаю. Ми їхали маршрутним автобусом, і черга на кордоні була автівок 100. За малим винятком, це всі були молоді хлопці. Деякі з дівчатами та дружинами.

Коли ми побачили цю чергу, зрозуміли, що стояти доведеться кілька годин, а за цей час можна випустити ще кілька указів. Отже, ми взяли валізи і пішли перетинати кордон пішки.

Прикордонники запитують, коли купили квитки, яка військова спеціалізація, чи чули про мобілізацію. Кожного мурижать по 7-10 хвилин, а деяких хлопців забирають на додатковий допит, але військовий квиток ні в кого не запитують.

Повертатися до Росії не планую, я їздив до Казахстану на пів року ще на початку березня, потім вирішив на місяць з'їздити до Москви, щоб провідати батьків, але знову довелося тікати".

27-річний репетитор з математики з Москви Олексій (ім'я змінене на його прохання), який вирішив тимчасово виїхати з країни на тлі новин про мобілізацію, у четвер також перетнув сухопутний кордон із Казахстаном в Оренбурзькій області.

За його словами, російські прикордонники детально розпитували всіх про досвід служби.

Сам Олексій має у військовому квитку категорію "В" - обмежено придатний до військової служби. За призовом він не служив.

"Якщо чоловік казав, що він військовозобов'язаний, детально розпитували, де служив - аж до регіону та номера військової частини. Тих, що були попереду, пропустили, а потім вже не знаю", - розповів він ВВС.

У Олексія запитали, чи планує він повертатися до Росії. Чоловік пообіцяв зробити це "за тиждень після відпочинку".

За словами Олексія, людей до Казахстану поїхало багато: "Тут готель забитий, на вході висить табличка, що місць немає".