У Росії палять військкомати після оголошення мобілізації

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Після того, як президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію, у країні почалася нова хвиля підпалів військкоматів.

За три дні з'явилися повідомлення про спроби підпалів місцевих військкоматів щонайменше у шести російських регіонах. Ще у кількох випадках невідомі намагалися підпалити будинки міських адміністрацій.

"З тваринами все гаразд"

У ніч проти 22 вересня невідомі підпалили будівлю, де розташований військкомат Ломоносівського району Ленінградської області.

Ця будівля має два поверхи. На першому - військкомат, а на другому - зоопарк з екзотичними тваринами, який ще чотири роки тому відкрив протоієрей місцевого храму.

У зоопарку мешкають понад 40 видів тварин, зокрема, змії, хамелеони, крокодили та варани. Зоопарк добре відомий мешканцям Ломоносова, і більшість коментарів до новини про підпал у міській групі стосувалися того, чи не постраждали тварини.

"З тваринами все гаразд. Пожежа була на першому поверсі не в нашому крилі. Вогонь до нас не дійшов", - розповіли пізніше у групі зоопарку.

22 вересня

Після вторгнення Росії в Україну в російських регіонах почали підпалювати військкомати. Найбільше таких підпалів фіксували у травні цього року. Після оголошення Путіним мобілізації кількість таких випадків знову збільшилась.

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У ніч проти 22 вересня невідомі спробували підпалити військкомат на вулиці Леніна у місті Гай Оренбурзької області. Як повідомив місцевий портал "Гай.рф", стіну будівлі, судячи з усього, облили легкозаймистою рідиною і підпалили, але вогонь не поширився і швидко згас.

На фото, яке опублікував портал, на двоповерховій будівлі військкомату видно чорні сліди кіптяви під вікнами на першому поверсі. Після підпалу поліцейські оточили частину вулиці, де розташований військкомат, але вже того ж дня оточення зняли, і військкомат запрацював у звичайному режимі.

Рано-вранці 22 вересня невідомі кинули пляшку із займистою сумішшю в будівлю військкомату в забайкальському селі Кира, але спалаху не сталося, повідомляє з посиланням на свої джерела "Чита.Ru". За словами одного зі співрозмовників видання, суміш просто вилилася з пляшки й залила якісь папери у приміщенні військкомату.

За даними видання, інформацію про спробу підпалу передали до поліції, але чи порушили за цим фактом кримінальну чи адміністративну справу - невідомо.

Ще одна спроба підпалу військкомату відбулася у Нижньому Новгороді. Вогонь поширився на площі одного квадратного метра, повідомляє видання NN.Ru з посиланням на регіональне управління МНС.

Як пише видання, очевидці помітили задимлення в одному з приміщень військкомату, а пізніше з'ясувалося, що внаслідок підпалу спалахнув стоматологічний кабінет. Причому, за даними видання, це сталося ще ввечері 21 вересня, тобто того ж дня, коли Путін оголосив про мобілізацію.

У ніч проти 22 вересня невідомі підпалили вхід до одного з корпусів міської адміністрації Тольятті. Спалахнули вхідні двері й обшивка ґанку, пише "Волга Ньюс" з посиланням на регіональне управління МНС.

Наприкінці квітня видання "Блокнот" писало, що невідомі закидали фасад того ж корпусу адміністрації Тольятті пакетами з червоною фарбою - на той момент над головним входом до будівлі висів банер "Z - своїх не кидаємо" на підтримку "спецоперації" в Україні.

23 вересня

У п'ятницю, 23 вересня, судячи з повідомлень з російських регіонів, підпали продовжилися. Паблік "Хабаровск сейчас" повідомив, що невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно військкомату в Індустріальному районі міста. Спалахнуло два кабінети, ніхто не постраждав. Працівникам ДПС після інциденту дали розпорядження перевіряти порядок у районних військкоматів кожні дві години, йдеться у дописі.

За даними телеграм-каналу Baza, "коктейль Молотова" кинули також у будівлю військкомату у місті Вільний Амурської області. Вогонь не поширився, і на фасаді будівлі залишилися лише дрібні сліди кіптяви, йдеться у дописі. Але місцеві ЗМІ про цей інцидент не повідомляють.

Ще про дві спроби підпалу повідомляє телеграм-канал SHOT. За його даними, невідомий чоловік кинув дві пляшки із запальною сумішшю у вікно першого поверху мерії Камишина у Волгоградській області, але спалаху не сталося.

Також, за даними каналу, в алтайському селищі Целинний у ніч проти 23 вересня спалахнув Будинок культури, в якому розташована адміністрація сільради та офіс Пошти Росії. За даними каналу, поштовий офіс вигорів повністю, а в приміщенні сільради пошкоджена лише стеля.

У п'ятницю також постраждала будівля військкомату в Костромі - невідомі залишили на ній напис із критикою оголошеної Путіним мобілізації. На фото, яке опублікувало видання Kostroma News, видно, що на стіні військкомату написали: "Анус собі мобілізуй, пес! Не твоя особиста армія!"