Світ шахів розриває гучний скандал. Чому чемпіон програв аутсайдеру і потім ще раз здався

Алекс Террієн

журналіст BBC News і майстер ФІДЕ

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Магнус Карлсен понад десять років посідає перше місце в рейтингу ФІДЕ, фото 2018 року

У світі шахів не так часто трапляються гучні скандали. Але ситуація з чемпіоном світу Магнусом Карлсеном та американцем Гансом Німанном стала однією з головних тем у світовому спорті.

На турнірі Sinquefield Cup у Сент-Луїсі 19-річний Німанн обіграв 31-річного Карлсена.

Німанн - гравець з найнижчим рейтингом на турнірі, зіткнувся з людиною, яка домінувала у шахах понад десять років.

Німанн виявився сильнішим за Карлсена, граючи чорними і перервавши безпрограшну серію Магнуса у 53 партії.

Зіткнувшись із важким захистом в ендшпілі, Карлсен здався у безнадійній позиції.

Відразу після поразки Карлсен зненацька знявся з турніру, чого раніше ніколи не робив.

Поки коментатори, гравці та вболівальники намагалися зрозуміти, чому він пішов, Карлсен опублікував твіт, до якого прикріпив відео з уривком з інтерв'ю футбольного тренера Жозе Моурінью: "Якщо я заговорю, у мене будуть великі неприємності".

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Допис сприйняли як непряме звинувачення суперника у шахрайстві.

Прямих звинувачень у бік Німанна Карлсен не висловив, але низка непрямих фактів і чуток наводила на думку про грандіозний скандал.

Організатори анулювали результати Магнуса Карлсена, зокрема, його поразку від Німанна.

А 8 вересня найбільший у світі сайт для онлайн-матчів Chess.com підтвердив, що забанив Німанна за шахрайство.

Німанн в інтерв'ю порталу Chess24 спростував звинувачення в шахрайстві щодо Карслена, але зізнався, що робив це у випадкових партіях на Chess.com, коли йому було 16 років, щоб підвищити свій рейтинг і грати із сильнішими гравцями. При цьому шахіст наголосив, що ніколи не робив цього у реальній грі.

"Мені дуже соромно за це, але майте на увазі, що мені було 16 років, я не хотів нікого образити, це були випадкові ігри. Я ніколи не став би робити це у реальній грі", - сказав Німанн.

Потім він звинуватив Карлсена, Chess.com та найпопулярнішого у світі шахового стримера Хікару Накамуру у спробі зруйнувати його кар'єру.

Справа дійшла до того, що американець виявив готовність повністю роздягнутися, щоб його суперник міг переконатися у відсутності будь-якої апаратури.

"Якщо вони хочуть, щоб я роздягнувся догола, я це зроблю", - сказав Німанн.

"Мені байдуже, бо я знаю, що я чистий. Ви хочете, щоб я грав у закритій коробці з нульовою електронною передачею, мені байдуже. Я тут, щоб перемагати, і це моя мета, попри все".

Ідея шахрайства в шахах - не нова, але винахід смартфона значно спростив її. Найкращі шахові програми, багато з яких є у вільному доступі, тепер значно сильніші за найкращих гравців.

Комп'ютер швидко покаже майже ідеальні ходи. Тому використання телефонів під час гри заборонене.

Але були випадки, коли гравці знаходили способи шахрайства, - прив'язували телефон до ноги, а мікронавушник повідомляв про необхідні ходи.

Однак шахрайство на рівні гросмейстерів - велика рідкість.

Шахова еліта не стикалася з подібним скандалом з 2006 року. Тоді команда претендента на першість світу Веселіна Топалова звинуватила чемпіона Володимира Крамника у шахрайстві під час його "дивних, якщо не підозрілих", походів у туалет.

Статистичний аналіз професора Кеннета Рейгана, якого вважають провідним світовим експертом із шахрайства у шахах, не виявив жодних доказів того, що Крамник тоді шахраював.

Були й інші випадки, коли звинувачення суперників межували з абсурдом.

Чемпіонський поєдинок 1978 року між Анатолієм Карповим та Віктором Корчним став вершиною навколоспортивного шоу.

Матч відрізнявся ворожістю та дивними вчинками з боку обох гравців. У команді Карпова був гіпнотизер, що сидів у перших рядах і дивився на Корчного, який носив сонцезахисні окуляри із дзеркальним склом, ймовірно, щоб захистити себе.

Корчного ж не влаштовувало те, що під час партій Карпов їсть незвичайні йогурти

"Ситуація була очевидною: Карпова підгодовували наркотиком. Часто після їжі він строчив, як з кулемета. Йогурт, мабуть, містив кортизон", - казав Корчний.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Матч за звання чемпіона світу з шахів 1978 року між 27-річним Анатолієм Карповим та 47-річним Віктором Корчним відбувся 1978 року в Багіо (Філіппіни)

Але повернемось до нинішнього скандалу.

За відсутності будь-яких конкретних звинувачень з боку Карлсена, шаховий світ уважно вивчив партії та інтерв'ю Німанна у пошуках доказів шахрайства під час гри.

Дехто вказував на стрімкий зліт юного американця за останні 20 місяців.

Але багато хто в шаховому світі співчуває 19-річному Німанну, чия репутація заплямована, попри відсутність доказів обману в іграх за дошкою.

Професор Ріган проаналізував партії Німанна і не знайшов жодних доказів шахрайства.

Гросмейстер Найджел Шорт, єдиний британський гравець, який брав участь у фіналі чемпіонату світу, також налаштований скептично, заявивши, що немає жодних доказів того, що Німан обманом здобув перемогу над Карлсеном.

"Гадаю, відсутність будь-яких доказів, заяв або чогось ще - це дуже невдалий спосіб вести справи", - сказав він у коментарі для ВВС.

Для Найджела Шорта дії Карлсена можуть бути свідченням тиску, під яким він перебуває як найкращий гравець світу. Адже норвежець є чемпіоном світу з 2013 року і ще довше очолює світові рейтинги.

"Мені здається, що у Магнуса є якесь внутрішнє хвилювання, можливо, я помиляюся, але це моє враження з боку…", - додав Шорт.

А от гросмейстерка Сюзан Полгар вважає, що Карлсену не властиво розкидатися звинуваченнями.

"Він не з тих хлопців, які робитимуть якісь випадкові речі".

Тим часом уболівальники з нетерпінням чекали на продовження саги - зустрічі Карлсена й Німанна в онлайн-турнірі Julius Baer Generation Cup.

Хтось припускав, що все буде спокійно, хтось - що норвежець на партію не з'явиться.

Але Магнус Карлсен зробив те, чого не очікував ніхто.

Німанн цього разу грав білими, Магнус - чорними. Норвежець зробив один хід і відмовився грати далі. Мовчки натиснув на кнопку "здатися" і вимкнув свою вебкамеру - очевидний протест проти участі Німанна.

Попри поразку, Карлсен легко очолив кваліфікаційну групу і повідомив в інтерв'ю, що планує зробити повнішу заяву про скандал після закінчення турніру.

Німан був нокаутований у чвертьфіналі.

Що ж думають про це шахісти?

Сюзан Полгар вважає, що скандал — небажана форма уваги, що відвертає від духу суперництва. Найджел Шорт - що дії Карлсена, можливо, здобули грі погану славу.

Але він бачить і позитивний бік історії, яку підхопили світові ЗМІ.

"Є стара приказка про те, що поганої реклами не буває, - сказав він. - Ну, я не згоден з цим на 100%, але щось у цьому є".