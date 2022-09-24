ЄС: ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Shutterstock Підпис до фото, Цього тижня Путін неявно погрожував, що може застосувати ядерну зброю

В інтерв'ю BBC верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати погрози застосувати ядерну зброю, які Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.

Жозеп Боррель сказав BBC, що війна досягла "небезпечного моменту".

Його зауваження прозвучали на тлі оголошення Росією часткової мобілізації та спроб анексувати чотири регіони України.

Путін стикнувся з невдачами на полі бою, адже Україна провела успішний контрнаступ на сході.

"Безумовно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнали в кут, і реакція Путіна - погроза застосувати ядерну зброю - це дуже погано", - зазначив Боррель.

Через сім місяців після початку вторгнення Росії в Україну аналітики сходяться на думці, що сили Путіна опинились у невигідному становищі. За словами Борреля, необхідно досягти "дипломатичного рішення", яке "збереже суверенітет і територіальну цілісність України".

"Інакше ми можемо закінчити війну, але миру у нас не буде, і буде інша війна", - сказав він.

У зверненні до росіян на початку цього тижня Путін заявив, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні нам засоби", додавши: "Я не блефую".

"Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно", - зауважив Боррель.

У тій же промові Путін оголосив початок призову 300 000 росіян, які пройшли обов'язкову військову службу. Це викликало протести та повідомлення про масову втечу з країни російських чоловіків, які не хочуть йти на фронт.

Рішення Путіна пролунало після швидкого контрнаступу, в ході якого Україна повернула понад 8000 квадратних кілометрів своєї території.

З 23 вересня у чотирьох окупованих областях України проходять псевдореферендуми про приєднання до Росії. Україна засудила це як спробу анексії та повідомляє, що озброєні російські солдати ходять по домах місцевих жителів, збираючи голоси.

Ліз Дюсет, старша кореспондентка BBC з міжнародних питань

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В центрі уваги цьогорічної Генеральної асамблеї ООН була Україна, адже завершення війни, яка дорого обходиться Україні і світу, поки що не видно. Керівник зовнішньої політики ЄС був напрочуд відвертим і помітно засмученим.

Він розповів, що всюди, де він буває, він чує питання, коли ця війна завершиться. "Зупиніть цю війну, я не можу оплатити свій рахунок за електроенергію", - так лунає загальна скарга, сказав він із жалем.

Боррель був готовий публічно сказати те, що багато хто висловлює у приватних бесідах - що Європі та її союзникам не вдається контролювати наратив у цій війні, тоді як Росія поширює точку зору, що у стражданнях європейців винні санкції проти Росії.

Утім, багато кого тривожать й нові погрози Москви, зокрема погроза ядерною зброєю. Багато західних лідерів, серед них і сам Боррель, впевнені у необхідності продовження підтримки України у війні, яка має далекосяжні наслідки, перш за все для України, але й для багатьох інших.

Боррель відкинув занепокоєння щодо того, що поставки зброї в ЄС вичерпуються, і сказав, що ЄС повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а також застосовувати економічні санкції проти Путіна та його союзників і проводити дипломатичну діяльність.

Він визнав, що спричинене війною зростання цін на енергоносії викликає занепокоєння.

"Люди в моїй країні кажуть мені, що ціна на газ означає, що ми не можемо продовжувати працювати, ми не можемо продовжувати розвивати мій бізнес", — сказав іспанський політик, додавши, що чув подібні занепокоєння від лідерів Африки, Південної Америки та Південно-Східної Азії.

Боррель закликав Путіна сісти за стіл переговорів, сказавши, що "для того, щоб танцювати танго, потрібні двоє".

"Усі, хто їздив до Москви, до Кремля, щоб поговорити з Путіним, поверталися з тією ж відповіддю: "У мене (у Путіна. - Ред.) є військові цілі, і якщо я не отримаю цих військових цілей, я продовжу боротьбу". Це, безумовно, тривожний напрямок, але ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - сказав Боррель.