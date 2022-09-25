Кілька тисяч українців досі перебувають в полоні - Верещук

Наталія Шумакова

BBC News Україна з Жешува

1 година тому

Ні світ, ні Україна ніколи не визнають "референдуми" на окупованих територіях. Таке переконання в інтерв'ю BBC News Україна висловила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей 23-27 вересня проходять "референдуми" щодо приєднання до Росії. Віцепрем'єрка впевнена, що всі причетні до цих подій обов'язково понесуть покарання.

Ірина Верещук - доктор філософії, кандидатка наук з державного управління, а ще професійна військова. До 2007 року служила в Збройних силах України і має звання старшого лейтенанта. У 2010 році пані Верещук очолила місто Рава-Руська, що на Львівщині. Тоді, в свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою-мером в Україні.

У 2019-му році стала депутатом Верховної Ради IX скликання за списком партії "Слуга народу", а вже з парламенту перейшла прямо в уряд - на посаду віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Журналісти BBC News Україна зустрілися з Іриною Верещук у польському Жешуві. Там вона відвідала медичний хаб в Ясенці, за 100 кілометрів від українського кордону. Сюди з України евакуюють поранених військових та цивільних.

Ми розпитали в Ірини Верещук про лікування постраждалих, останній масштабний обмін та повернення полонених "азовців". Крім того, говорили про проведення "референдумів" і про те, як діяти українцям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

"Польща заявила, що візьметься за відбудову Харківської області"

BBC: Пані Ірино, в польському Жешуві запрацював новий медичний хаб для евакуації поранених бійців та цивільних. Зрозуміло, що це не єдина мета вашого візиту. Відбулося засідання Українсько-польської міжурядової комісії. Власне, яка мета цих переговорів, про що вдалося домовитися з польськими колегами?

Ірина Верещук: Польський Жешув - це одне велике місто-хаб. Недарма вони отримали від президента Володимира Зеленського та від вдячного українського народу звання й символічну назву "Місто-рятівник".

Я була на хабі, де відбувається медична евакуація, зустрічалася з нашими пораненими бійцями, які сьогодні відлетіли до Швеції на лікування, бачила діток, які полетіли на лікування, зокрема, на трансплантацію органів. Цей медичний хаб запрацював у вересні. В аеропорт Жешува кілька разів на тиждень прилітає літак, облаштований для перевезення хворих. Українців везуть на лікування до європейських клінік. Це дуже важливо, що ми маємо такі хаби, які допомагають нашим людям відчувати себе в комфорті та безпеці.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Аеропорт Жешув-Ясенка. Евакуація пораненого бійця

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І що казати - на всіх фронтах Україні потрібна допомога. Медична, економічна, енергетична. Мій візит саме з цим пов'язаний. З моїм колегою - паном Вальдемаром Будою, міністром розвитку та технологій Польщі, ми говорили про гуманітарну допомогу, про те, як ми будемо разом розбудовувати Україну.

Польща заявила, що візьметься за Харківську область, за відбудову зруйнованих міст. Нам потрібно зрозуміти, що саме вони збираються відбудовувати, які для цього фонди будуть залучені, яка співпраця щодо співфінансування потрібна. Все це ми розклали по поличках, бо коли ми зустрічаємося - набагато швидше все відбувається і якісніше.

Також обговорили інші питання, які так турбують українців та поляків. Зокрема, як знаємо, є великі черги на кордонах. Страждають люди, страждають підприємці, вони пишуть листи та скарги. Українські перевізники простоюють у черзі ледь не 10 днів, щоб перевезти вантаж. Черга на кордоні сягає кількох кілометрів. Річ у тім, що з початком повномасштабного вторгнення Росії кордон з Польщею перетворився для України на основні експортні ворота. Треба було обговорити деталі - чому такі великі черги і що зробити, щоб їх було менше. Незабаром побачимо результати.

Підпис до фото, Ірина Верещук: "Я вірю в наш альянс, в те, що український і польський народ може об'єднатися і створити потужну силу в Європі"

"Кремль дуже розраховує заморозити Європу"

BBC: Україна зі свого боку робить кроки назустріч Польщі. Попри майбутню складну зиму, президент Володимир Зеленський пообіцяв виділити 100 тисяч тонн вугілля полякам...

Ірина Верещук: Кремль дуже розраховує зараз заморозити всю Європу. Вони думають, що Європа дасть задню, Європа стане на коліна, Європа знову стане слабкою, буде роз'єднаною, на неї будуть тиснути суспільства, коли побачать великі платіжки. А ми цього не допустимо. Ми знаємо, що зло не може перемогти і жоден шантаж не може перемогти в даному випадку в ХХІ ст.

Президент Зеленський пообіцяв президенту Анджею Дуді 100 тисяч тонн вугілля. Воно зафрахтоване, законтрактоване і через місяць це вугілля прибуде сюди вагонами до Польщі.

Так само і Хмельницька АЕС готується також експортувати енергію до Польщі. Ми зробимо все, щоб наші друзі й брати поляки не залишилися без енергії. А надалі, коли ми відновимо нашу територіальну цілісність, вони будуть тими, хто буде в пріоритеті серед країн, які будуть відбудовувати нашу державу.

"Тисячі людей залишаються в полоні"

Автор фото, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE Підпис до фото, Звільнені командири "Азова" у Туреччині

BBC: 21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула 215 людей, серед них - командири та бійці полку "Азов". Росії передали Віктора Медведчука і понад 50 своїх військових. Досить неочікуваний обмін у день оголошення мобілізації в Росії.

Ірина Верещук: Так, але дуже важливий і очікуваний обмін для мене. Бо я про все знала, і спостерігала цю критику - та не могла говорити. Однак я знала, яка робота проводиться, наскільки президент заангажований в те, що відбувалося за зачиненими дверима. Я знала, що він шукає можливості через треті країни, знаючи, що Путіну не можна довіряти ані хвилини, ані секунди. Ми знайшли шлях через інші країни для цього обміну. І Саудівський принц, і Ердоган, всі долучилися - і маємо результат.

Я дуже щаслива, що повернули жінок. Я дуже хвилювалася. За нашу вагітну медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову й за всіх, хто сьогодні потерпає. Я була щаслива до сліз. Повернули також маму двом дівчаткам, батько яких загинув на Азовсталі. Ми з ними на тісному зв'язку і вони безмежно вдячні, безмежно раді - вже приїхали, зустрілися з мамою. Ми зараз шукаємо для них можливості реабілітації. І вони поїдуть.

Я дякую польському фонду ім. Климентія Шептицького, який ми разом заснували. Цей фонд надає кошти жінкам, звільненим з полону. До кінця місяця наші дівчата отримують по 80 тисяч гривень. Кожна жінка, звільнена з полону, отримає ці кошти. Це ще один вияв любові поляків до українців.

BBC: Скільки українців досі перебувають в полоні?

Ірина Верещук: Декілька тисяч. Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок.

Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі.

Про "референдуми" на окупованих територіях

Автор фото, STRINGER/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Росія проводить "референдуми" на окупованих територіях

BBC: На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 23-27 вересня відбуваються "референдуми" щодо приєднання до РФ. Чи є можливість для громадян України уникнути участі у псевдореферендумі, якщо вони перебувають на тих територіях?

Ірина Верещук: Це референдум, який ми ніколи не визнаємо - тому це дійство, яке Москва називає "волевиявленням", не відповідає, ані законодавству, ані жодному гуманітарному праву. Жодні результати такого "голосування" не матимуть юридичної сили.

Всім, хто залишився на окупованій території, я наполегливо рекомендую ігнорувати цей процес. І надалі уникати будь-якого контакту з окупантами: роботи у дільничних комісіях, або сумнівної роботи за певну плату. Зрозуміло, що дуже б не хотілося, щоб наші люди страждали, їх треба попереджати про це.

І ми попереджаємо: 111-1 частина 5 Кримінального кодексу України - саме для тих, хто нині бере участь у проведенні "референдумів". Згідно із законом про правовий режим воєнного часу, референдуми на території України заборонені. Організаторам цих псевдореферендумів загрожує покарання.

BBC: Як діяти людям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях? І чи є можливість у чоловіків - виїхати з окупованих територій?

Ірина Верещук: Можливість виїхати є. Щодня ввечері я отримую статистику. І чоловіки, і жінки виїжджають. Чоловіки виїжджають через Василівку - тобто, все можливо. 1200-1600 людей тільки з тимчасово окупованих територій виїжджають щодня.

Як діяти? Ігноруйте цей процес. Тож якщо до вас зателефонували, або звернулися через засоби зв'язку - не йдіть на контакт і, в силу обставин, не надавайте своїх даних. Особливо даних, тому що ми знаємо що противник збирається використати списки. Навіть люди не прийдуть на "дільниці" - росіяни просто використають списки та скажуть, що вони проголосували "за". Ми чудово розуміємо, що вони намагаються зробити.

Якщо людина не піде на "голосування" на дільничну комісію, якщо не буде брати участі в псевдореферендумі - то навіть якщо списки будуть використані, вона покарана не буде. Але якщо українець погоджується на добровільну співпрацю - звичайно, таких людей чекатиме покарання.