Чому Пригожин зізнався, що створив ПВК "Вагнер"

23 хвилин(и) тому

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Бізнесмен Євген Пригожин вперше підтвердив, що у 2014 році створив приватну військову компанію, яка згодом отримала назву "Вагнер". Також зі слів Пригожина випливає, що бійці ПВК дійсно брали участь у війні Сирії та Україні, а також виконували завдання в інших країнах.

Євген Пригожин несподівано розповів, як у 2014 році після початку збройного конфлікту на Донбасі створив "ПВК Вагнера".

"Я, як і багато інших бізнесменів, їздив на полігони, де збиралися "козачки", і намагався смітити грошима, щоб набрати групу, яка поїде і захистить росіян. Але дуже швидко зрозумів, що серед усіх цих "козачків" та інших воєнізованих товаришів - половина шахраїв, а половина тих, хто брав гроші, наймав добровольців і відправляв їх голими-босими на реальну смерть. Тоді я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам", - наводить слова Пригожина пресслужба компанії "Конкорд", яка йому належить.

До сьогодні Євген Пригожин свій зв'язок із "ПВК Вагнера" ​​завжди заперечував і судився з журналістами, які писали про такі зв'язки із компанією.

За його словами, завдяки "відвазі та мужності" бійців ПВК "стало можливим звільнення луганського аеропорту та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля ЛНР та ДНР".

Як писала раніше ВВС, вперше "ПВК Вагнера" ​​виявилася якраз у самопроголошеній "ЛНР" у 2014 році, коли розпочався конфлікт на сході України. Тоді найманці брали участь у боях за луганський аеропорт, але популярність здобули не у зв'язку з цим, а після ліквідації низки відомих польових командирів, що воювали на боці так званих "республік", але не вбудовувалися у "владну вертикаль", яку Москва намагалася збудувати в Донецьку та Луганську.

Крім того, в оприлюдненому повідомленні Євгена Пригожина йдеться, що бійці ПВК "захищали сирійський народ, інші народи арабських країн, знедолених африканців та латиноамериканців". Фактично Пригожин підтвердив участь російських найманців у війні у Сирії, ЦАР та Лівії, про що раніше повідомляли ЗМІ, зокрема ВВС.

14 вересня опублікували відео, де людина, схожа на Євгена Пригожина, агітує ув'язнених в одній із колоній у республіці Марій Ел.

Автор фото, Leaked video Підпис до фото, Скріншот із відео, знятого в одній з російських колоній

Російська влада до війни в Україні заперечувала існування ПВК.

У травні 2022 року голова МЗС РФ Сергій Лавров говорив, що "ПВК Вагнера" ​​не пов'язана з російською владою і не воює в Україні.

Прямої відповіді на запитання, чому Пригожин вирішив підтвердити свою причетність до ПВК саме зараз, в опублікованому "Конкордом" повідомленні немає.

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Кореспондент ВВС Андрій Захаров - про те, чому Пригожин зізнався, що ПВК "Вагнер" належить йому:

"Про "ПВК Вагнер" вся Росія дізналася наприкінці березня 2016 року, коли кореспондент "Фонтанки" Денис Коротков опублікував перше журналістське розслідування про цей підрозділ. Зараз мало хто пам'ятає, але ПВК названа на честь свого першого командира, відставного військового Дмитра Уткіна, що вибрав позивний "Вагнер". Самого Уткіна в тому першому розслідуванні описували так:

"Відомий прихильністю до естетики та ідеології Третього рейху, звідси й позивний на честь композитора-містика. У Луганську епатував особовий склад, змінивши звичну польову панаму на сталевий шолом вермахту - але чудасії командира не обговорюю".

З розслідувань того ж таки Дениса Короткова згодом стало зрозуміло, що фінансує ПВК петербурзький підприємець Євген Пригожин. І чим більше було військових конфліктів, у яких бійці ПВК брали участь, тим більше накопичувалося фактів, що він та його люди мають безпосереднє відношення до "Вагнера": спочатку була війна на Донбасі, потім Сирія, потім - африканські країни (ЦАР, Малі, Лівія).

При цьому сам Пригожин завжди заперечував, що мав відношення до "Вагнера". Місяць тому він виграв суд проти ексголовреда "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова, який заявив про причетність Пригожина до цієї ПВК без будь-яких "можливо" і "ймовірно", як завжди писали медіа.

На війні з Україною 2022 року "Вагнер" виступає наразі чи не найбоєздатнішим підрозділом російської армії, причому тепер у його складі воюють не лише колишні військові, а й ув'язнені, яких у колоніях вербує чи не сам Пригожин.

Протягом серпня - початку вересня він зробив кілька нестандартних для себе кроків: став з'являтися на відео, вихваляючись одразу трьома зірками героя (скоріше за все, Росії та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР") і прямо кажучи, що йому належить "Вагнер". Щоправда, там завжди залишалася лазівка ​​сказати, що на відео не він, а "людина, схожа на Пригожина". Але тепер і її більше немає: Пригожин через свою пресслужбу офіційно зізнався, що саме він створив та спонсорує ПВК "Вагнер" з 2014 року.

Для чого він це зробив? Його поведінку можна розглядати як чистий нарцисизм і бажання показати свою значущість, особливо з урахуванням того, що свій шлях нагору Пригожин починав у 90-ті після відсидки у в'язниці за крадіжку та розбій.

Але можна побачити у цій активності також і спробу вирішити якісь політичні питання, наприклад, отримати додаткові повноваження щодо набору ув'язнених, а також зброю та техніку для ПВК.

Але в будь-якому разі тепер я чекаю, що він зробить і друге визнання і скаже, що йому належить і знаменита "фабрика тролів", про зв'язок якої з Пригожиним поки що доводиться писати з посиланням на американську владу та журналістські розслідування, зокрема - Дениса Короткова, який відкрив світові "ПВК Вагнер".