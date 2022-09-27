"Росію неможливо вигнати з ОБСЄ, але ми її ізолюємо" - посол США

Діана Куришко

BBC News Україна, Варшава

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Раніше моніторингова місія ОБСЄ працювала на Донбасі. Зараз Росія роботу міжнародних спостерігачів в Україні заблокувала

Російська армія сім місяців веде війну в Україні, але Росія все ще є членом Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Москва блокує роботу моніторингової місії ОБСЄ та багато рішень цієї міжнародної організації.

На початку вересня під час події, організованої ОБСЄ у Варшаві, кілька сотень людей вийшли на мітинг з вимогою вигнати Росію з ОБСЄ. А Україна закликала вирішити "російську кризу" в організації, інакше Росія зруйнує її зсередини.

Наскільки реалістичною є загроза російського ядерного удару, чому Росію не виганяють з ОБСЄ і чи потрібні світу такі міжнародні організації, якщо їх членом є Росія? Про все це ВВС News Україна у Варшаві запитала Майкла Карпентера, постійного представника США в ОБСЄ.

26 вересня у столиці Польщі розпочалась конференція людського виміру, де головною темою є саме російське вторгнення.Конференція у Варшаві відбувається замість щорічної Наради ОБСЄ з людського виміру, тому що її теж заблокувала Росія.

Загроза ядерного удару

BBC: Як ви вважаєте, чи може Росія застосувати ядерну зброю проти України?

Майкл Карпентер: Погрози Росії застосувати ядерну зброю - це прояв величезної безвідповідальності. На початку цього року ми бачили декларацію пʼяти постійних членів Радбезу ООН, серед яких є і Росія, у якій зазначалось, що ядерну війну не можна розвʼязувати. Її неможливо виграти. Росія підписалась під цим твердженням. І тепер використовувати такі погрози про застосування ядерної зброї - це порушення табу і вищий прояв безвідповідальності.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Майкл Карпентер: "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки ця війна завершиться й Україна переможе"

BBC: Але що в цій ситуації може зробити ОБСЄ?

Майкл Карпентер: ОБСЄ має місії на місцях у різних регіонах, ми сподіваємось відновити місію в Україні, але ми не військова організація.

Ми можемо стримувати використання ядерної зброї, лише попереджаючи, що наслідки будуть катастрофічними. Вони і будуть такими - і для Росії, і для всього світу.

З перспективи США, адже я представляю не ОБСЄ, а США, ми будемо продовжувати забезпечувати Україну зброєю й військовим обладнанням, потрібним їй, щоб перемогти, щоби звільнити території. І крапка.

BBC: США та інші країни попереджають про катастрофічні наслідки ядерної війни, але чи дослухається до цих попереджень Росія?

Автор фото, UMIT BEKTAS

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Майкл Карпентер: Є домовленість серед всієї міжнародної спільноти, яка включає країни, з якими Росія на цю мить підтримує стосунки, - Індія, Китай, Бразилія. Ця глобальна домовленість про те, що використання ядерної зброї порушує одне з найголовніших табу в міжнародній системі.

Я не можу передбачити, що зробить Путін. Але я можу повторити, якщо він піде цим шляхом, це стане катастрофою для Росії. Ми вже побачили, що він серйозно прорахувався, розпочавши війну проти України. Економіка його країни стрімко котиться вниз, промислове виробництво падає.

Ми також бачимо велику кількість загиблих і поранених у цій війні. Вочевидь, це більше, ніж за багато років війни в Афганістані.

Він вже прорахувався і прорахується ще більше, якщо вибере цей шлях (застосування ядерної зброї - Ред.).

BBC: Проте ціна за цей прорахунок може бути занадто високою. Багато українців налякані. І ми хотіли б почути якісь гарантії, що цього не станеться.

Майкл Карпентер: США і союзники ведуть інтенсивні переговори. Вони обʼєднані у думці, що це стане порушенням міжнародного табу. Це буде найвищим рівнем безвідповідальності та матиме наслідки, як передбачувані, так і непередбачувані.

Ми не хочемо опинитися в цій ситуації, але нас це не зупинить від забезпечення України тим, що їй необхідно для захисту своєї країни.

Як сказав держсекретар Блінкен, якщо Росія вирішить закінчити війну, це буде кінець війни, якщо Україна вирішить зараз закінчити війну, це буде кінець України. Це екзистенційна війна для України, але у Путіна є вибір щодня зупинити цю агресію. У нього немає жодної причини для війни, крім відвертого колоніального завоювання.

Рішення є дуже простим, ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки ця війна завершиться й Україна переможе.

"Перевага на боці України"

BBC: Чи є у цієї війни шанси закінчитися в осяжному майбутньому?

Майкл Карпентер: Я вірю, що так. Я не можу передбачити точно, коли війна закінчиться. Але вона безперечно закінчиться

Україна продемонструвала визначну військову, стратегічну й операційну ефективність, але найважливіше те, що все українське суспільство згуртувалося.

Ми побачили, що люди згуртувались у боротьбі проти цього брутального нападу. Українські військові також показали себе на найвищому рівні.

Я переконаний, що перевага на боці України, й настане час, коли Україна зможе звільнити свої землі.

Навіщо світу ОБСЄ та ООН?

BBC: Багато хто каже, що міжнародні організації вже неефективні, що вони не мають реальної влади. То чи потрібні світу такі міжнародні організації?

Майкл Карпентер: Кожна міжнародна організація має свої обовʼязки, свої плюси і мінуси. ОБСЄ, в якій я працюю, в ідеалі має бути майданчиком для діалогу про побудову впевненості і про військову прозорість. Але прямо зараз, буду чесним з вами, це неможливо. Тому ми намагаємось ізолювати Росію, і ОБСЄ ізолювала Росію й Білорусь. Жодна країна світу не підтримує агресію проти України.

Ми також покладаємо на них відповідальність за це, документуючи воєнні злочини, можливі злочини проти людяності і порушення законів міжнародного гуманітарного права. Ми зберігаємо всі ці дані для майбутніх судових процесів над окремими людьми.

Автор фото, VIACHESLAV RATYNSKYI Підпис до фото, Тіла, знайдені в могилах в Ізюмі

Крім того, зараз ОБСЄ планує відправити місію в Україну без участі Росії і без можливості Росії накласти вето на це рішення. На відміну від ООН, механізми ОБСЄ були розроблені у 1990-х, і у нас зовсім інші стосунки з Росією.

Зараз кооперації з нею неможлива, тому ми шукаємо способи реалізовувати проєкти та підтримувати Україну й інші країни без схвалення Росією.

Сценарію виключення Росії немає

BBC: Ми бачимо докази вбивства та тортур людей у містах, які були окуповані росіянами. Можливо, настав час виключити Росію з міжнародних організацій? Як вона може залишатися членом ОБСЄ?

Майкл Карпентер: Я дуже співчуваю і згоден з такими настроями. Поведінка Росії абсолютно варварська, і звичайно, це протирічить розуму, що країна, яка поводиться так брутально, може бути членом організації й брати участь у будь-яких обговореннях з будь-якого питання. З цим я абсолютно згоден.

Однак, в ООН та ОБСЄ немає шляху, процедури виключення країни з організації. Все, що ми можемо зробити, це ізолювати Росію. Цінність ОБСЄ полягає в тому, що її членами є багато країн, які межують з Росією, центральноазійські країни, країни Кавказу, Балтії, Молдова. І багато з цих країн зараз також дуже гостро відчувають загрозу.

ОБСЄ допомагає підтримувати з ними діалог про те, як разом ми можемо притягнути Росію до відповідальності та ізолювати її. І поки що цей механізм працює в ОБСЄ набагато краще, ніж в інших місцях. Ми маємо в організації абсолютну згоду щодо засудження російської агресії в Україні, це дуже цінно, адже Росія постійно повторює, що "Захід захопив ОБСЄ". Це означає, що ми як дипломати виконуємо свою роботу і ми будемо продовжувати це робити.

Автор фото, ALBERT ZAWADA/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Росія блокує багато рішень ОБСЄ

BBC: Тобто виключити Росію з ОБСЄ неможливо?

Майкл Карпентер: Немає процедури в рамках ОБСЄ для виключення будь-якого члена. На відміну, приміром, від Ради Європи, членство в якій залежить від виконання певних критеріїв, ОБСЄ є відкритою організацією, її членами може бути будь-яка країна, від Ванкувера до Владивостока. І умови членства обговорювались на самому початку створення організації.

Але ми маємо чітко показати, що воєнні злочини, які скоює Росія, не будуть толеруватися, і ми це робимо. Я щотижня розповідаю про те, що робить Росія, на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Нам також вдається активізувати підтримку України серед інших країн. Це важливо.

"Треба забезпечити перемогу України"

BBC: Член Ради безпеки ООН, член ОБСЄ (Росія) розв'язав найбільшу війну на континенті з часів Другої світової війни. Що це говорить нам про систему міжнародного права? Чи означає це, що система міжнародного права більше не працює?

Майкл Карпентер: Міжнародне право і міжнародні принципи, як Гельсінський заключний акт, які є основою діяльності ОБСЄ, є необхідними і ефективно розробленими. Я би не змінив жодної деталі Гельсінського заключного акту, якби мені довелось обговорювати цей документ сьогодні.

Усі ці інституціональні норми цілком ефективні сьогодні. Але ви маєте рацію - перед нами ядерна держава, яка розірвала всі правила і порушує кожен аспект міжнародного права. У такому разі у нас є військові способи дати їй відсіч, і саме тому ми забезпечуємо Україну військовою допомогою.

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BBC: Але Росія продовжує робити все, що їй заманеться. Можливо, система міжнародного права не впоралась?

Майкл Карпентер: Я б не сказав, що система міжнародного не спрацювала. Але міжнародна спільнота зараз має забезпечити перемогу Україну і поразку Росії. Щоби російське керівництво у майбутньому розуміло, що ця агресія була катастрофічним і стратегічним провалом РФ.

Якщо ми доб'ємося цього результату, ми зміцнимо систему міжнародного права. Але дійсно зараз виглядає так, наче Росія діє безкарно, але це не кінець історії.

І як представник США я хочу сказати, давайте зробимо так, щоби Україна перемогла, а Росія програла.

BBC: Російські ставленики на сході України засудили членів місії ОБСЄ до років ув'язнення за нібито державну зраду. Що вам відомо про їхню долю?

ОБСЄ: Це співробітники українського представництва ОБСЄ, вони працювали зі спеціальною моніторинговою місією.

Це абсолютно неприйнятно, що Росія планує увʼязнити їх. Ми робимо усе, щоби гарантувати їхній вихід на волю, ми застосовуємо усі дипломатичні механізми, щоби вони якомога швидше повернулись додому.

BBC: Але чи є шанс витягнути цих людей?

ОБСЄ: Механізми обміну полоненими існують. Такі обміни відбуваються, і ми зробимо усе можливе, щоби цих людей звільнили. Це жахлива несправедливість, їх засудили лише за те, що вони працювали в ОБСЄ.

BBC: Ви сподіваєтесь, що їх обміняють під час наступних обмінів полоненими між Україною та Росією?

ОБСЄ: Ми використаємо будь-який можливий механізм, щоби гарантувати їхнє повернення.

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Білорусь є учасницею війни

BBC: Чи ви вважаєте Білорусь учасником цієї війни?

ОБСЄ: Так.

BBC: Яка в такому разі є відповідь ОБСЄ щодо Білорусі?

ОБСЄ: Білорусь стала майданчиком, з якого ведеться війна проти України. Тому з нашої точки зору, Білорусь є співучасницею агресії - нарівні з Росією.

Ми не розглядаємо її заяв, що вона не бере участі у війні, адже ми бачимо, як з її території запускають ракети в Україну, які влучають у житлові будинки, лікарні, дитсадки і вбивають людей. Олександр Лукашенко має бути притягнутим до відповідальності. Ми запровадили санкції проти Білорусі й ми будемо далі тиснути на неї.