Скандал набирає обертів. Перший шахіст світу звинувачує молодого суперника у шахрайстві

Крісті Куні

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен вперше відкрито звинуватив молодого суперника Ханса Німанна у шахрайстві під час професійного турніру.

"Я вважаю, що Німан обманював більше, ніж він публічно визнав", - йдеться у його відкритому листі.

Це перша офіційна заява Карлсена щодо гучного шахового скандалу, що останнім часом продовжує набирати обертів.

Все почалося з того, що 19-річний Німанн, гравець із значно нижчим рейтингом, обіграв 31-річного Карлсена на Кубку Сінкфілда у Сент-Луїсі.

Німанн виявився сильнішим за Карлсена, граючи чорними і перервавши безпрограшну серію Магнуса у 53 партії.

Відразу після поразки Карлсен знявся з турніру, чого раніше ніколи не робив, і завуальовано звинуватив суперника у шахрайстві.

Німанн відкинув звинувачення, але зізнався, що шахраював в онлайн-іграх, коли йому було 12 і 16 років, щоб підвищити свій рейтинг і грати із сильнішими гравцями.

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При цьому шахіст запевняє, що під час партій наживо він завжди грав чесно.

Німанн також звинуватив Карлсена у спробі зруйнувати його кар'єру і навіть був готовий грати оголеним, щоб довести свою чесність.

Минулого тижня суперники знову зустрілися на онлайн-турнірі Julius Baer Generation Cup.

Німанн цього разу грав білими, Магнус - чорними. Норвежець зробив один хід і відмовився грати далі. Мовчки натиснув на кнопку "здатися" і вимкнув свою вебкамеру - очевидний протест проти участі Німанна.

Карлсен врешті виграв турнір і пізно ввечері в понеділок розмістив у твіттері відкритий лист, у якому прокоментував свою поведінку у недавніх поєдинках з Німанном.

Він написав, що розчарований і хоче продовжувати грати у шахи на найвищому рівні у найкращих турнірах.

"Я вважаю, що шахрайство в шахах є великою проблемою й становить загрозу існуванню гри. Я також вважаю, що організатори шахів й всі ті, хто піклується про недоторканність гри, яку ми усі любимо, мають серйозно розглянути можливість посилення заходів безпеки та методів виявлення шахрайства у шахах за дошкою", - йдеться у листі гросмейстера.

Магнус також пояснив, чому вважає, що Німанн шахраював.

"Його прогрес був незвичайним. Під час нашої гри на Sinquefield Cup у мене склалося враження, що він не був напружений і навіть не повністю концентрувався на грі в критичних позиціях, обігруючи мене, що, на мою думку, можуть зробити небагато гравців".

Карлсен вважає, що проблему шахрайства необхідно вирішувати.

"У майбутньому я не хочу грати проти людей, які неодноразово обманювали в минулому, тому що я не знаю, на що вони здатні в майбутньому", - зазначив гросмейстер.

Він додав, що хотів би сказати більше, але не може "без дозволу Німанна говорити відкрито".

"Досі я міг говорити лише своїми діями, і ці дії свідчили, що я не бажаю грати у шахи з Німанном. Я сподіваюсь, що правда вийде назовні, якою б вона не була", - резюмував Карлсен, однак конкретних доказів шахрайства суперника він так і не надав.

BBC зв'язалася з представниками Ханса Німанна для додаткових коментарів.

Коли раніше цього місяця вибухнув скандал, Німанн виступив із рішучим запереченням, звинувативши Карлсена та інших у спробі зруйнувати його кар'єру.

Справа дійшла до того, що американець виявив готовність повністю роздягнутися, щоб його суперник міг переконатися у відсутності будь-якої апаратури.

"Якщо вони хочуть, щоб я роздягнувся догола, я це зроблю", - сказав Німанн.

"Мені байдуже, бо я знаю, що я чистий. Ви хочете, щоб я грав у закритій коробці з нульовою електронною передачею, мені байдуже. Я тут, щоб перемагати, і це моя мета, попри все".

Що думають про цю ситуацію професійні шахісти?

Британський гросмейстер Найджел Шорт налаштований скептично, заявивши, що немає жодних доказів того, що Німан обманом здобув перемогу над Карлсеном.

"Гадаю, відсутність будь-яких доказів, чітких заяв або чогось ще - це дуже невдалий спосіб вести справи", - сказав він у коментарі для ВВС.