Герпес лікує рідкісні й запущені форми раку - вчені

Мішель Робертс

редакторка з питань здоров'я

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Британські вчені запропонували новий метод лікування раку - за допомогою вірусу герпесу.

Перші клінічні випробування на людях вже дали обнадійливі результати. В одного пацієнта рак повністю зник, а в інших пухлини значно зменшилися.

Препарат є ослабленою формою вірусу звичайного герпесу, що був модифікований для знищення ракових клітин.

Поки що цей спосіб лікування вимагає більш масштабних і триваліших досліджень, але експерти кажуть, що він відкриває перспективи для лікування рідкісних і запущених форм раку.

Автор фото, Krzysztof Wojkowski Підпис до фото, Кшиштоф Войковський вже два роки у ремісії

Одним з пацієнтів, що брали участь у першій фазі випробувань, був 39-річний будівельник із західного Лондона Кшиштоф Войковський.

2017 року у нього діагностували рак слинних залоз. Попри операцію та інші методи лікування, рак продовжував прогресувати.

Кшиштоф погодився взяти участь в експерименті команди вчених з лондонського Інституту дослідження раку та Фонду Royal Marsden NHS Foundation й отримав короткий курс вірусної терапії з використанням модифікованої версії вірусу герпесу.

"Мені сказали, що в моєму випадку медицина безсила. Це було жахливо, тож отримати шанс приєднатись до випробувань було чимось неймовірним".

Короткий курс вірусотерапії зміг подолати хворобу. Впродовж п'яти тижнів чоловіку робили ін'єкції безпосередньо в пухлину, після чого вона зникла. Вже два роки Кшиштоф Войковський у ремісії.

Ін'єкції, що вводять безпосередньо в пухлину, атакують рак двома способами - руйнують ракові клітини зсередини та активують імунну систему.

У межах дослідження близько 40 онкохворих пацієнтів протестували на собі лікування. Деякі отримували лише ін'єкції вірусу під назвою RP2. Інші - ще й протираковий препарат Nivolumab.

Висновки експерименту були представлені на медичній конференції у Парижі.

У трьох з дев'яти пацієнтів, яким кололи лише RP2, включно з Кшиштофом, зменшилися ракові пухлини.

Семеро з 30 онкохворих, що отримували комбіноване лікування, мали позитивні зміни.

Побічні ефекти, як-от втома, зазвичай були легкими.

Керівник дослідження професор Кевін Гаррінгтон розповів ВВС, що отримані результати "дійсно вражають" при лікуванні деяких запущених форм, зокрема, раку стравоходу та рідкісного типу раку ока.

"Рідко можна побачити такі гарні показники на ранніх стадіях клінічних випробувань, адже їхня основна мета — перевірити безпеку лікування, і в них беруть участь дуже важкі пацієнти, для яких наявні методи лікування більше не працюють", — сказав він.

"Я дуже хочу побачити, чи будуть ці переваги в майбутньому, оскільки ми лікуємо все більше пацієнтів".

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Це не перший випадок, коли вчені використовують вірус для боротьби з раком. Наразі у світі вже схвалено один такий "вірусний" препарат - T-Vec.

Професор Гаррінгтон називає RP2 посиленою версією T-Vec.

"Він має інші модифікації вірусу, тому коли потрапляє в ракові клітини, він фактично підписує їм смертний вирок".

Маріанна Бейкер з найбільшої у світі незалежної організації з дослідження раку Cancer Research UK (Велика Британія) заявила, що результати нового дослідження можуть змінити курс лікування раку.

"Вчені виявили, що віруси можуть допомогти у лікуванні раку ще 100 років тому, але було складно застосовувати їх безпечно й ефективно.

Нова вірусна терапія показує перспективні результати вже на ранніх етапах випробувань — тепер нам потрібно більше досліджень, щоб з'ясувати, наскільки добре вона працює.

Дослідження показують, що поєднання кількох методів лікування є потужною стратегією, і така вірусна терапія може стати частиною нашого набору інструментів для боротьби з раком".

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