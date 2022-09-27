"Полковник - не дебіл, полковник розуміє". Як росіян мобілізують на роботі

Анастасія Стогней, Ілля Барабанов, Єлизавета Фохт, Сергій Горяшко

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тимчасові пункти мобілізації для тих, хто отримав повістки, відкриваються у театрах та музеях Москви

За шість днів мобілізації в Росії стало зрозуміло, що один із основних її каналів - роботодавці. Доля співробітників буквально опинилась у руках начальства.

Російська служба ВВС поговорила зі співробітниками та керівниками компаній, де вже призвали десятки людей, і спробувала з'ясувати у військкомів, чого вони хочуть від бізнесу насправді.

"Здається, що у влади все було готове. Вранці після оголошення все надіслали дуже швидко: і повістки з вимогами відправити на збори, і повістки щодо мобілізації - для проходження медкомісії та вступу до лав", - розповідає ВВС топменеджер великого агропромислового холдингу з підприємствами по всій країні.

Про таке розсилання ВВС також повідомили керівники організацій та приватних компаній із різних регіонів Росії - від Далекого Сходу до Москви. Листи були двох типів: одні вимагали забезпечити явку співробітників у військкомат чи на збори, інші - просто надіслати список усіх військовозобов'язаних.

Кореспондент Російської служби ВВС представився директором вигаданого ТОВ "Техногруп", що отримав листа у зв'язку з мобілізацією, і обдзвонив більше десятка військкоматів у різних регіонах.

За легендою, "директор" переживав за долю свого бізнесу і хотів дізнатися про подробиці - чи надовго хочуть забрати підлеглих, який відсоток співробітників можуть мобілізувати і хто насамперед цікавий військкоматам.

"Телевізор взагалі дивитеся?"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ті, хто отримав повістку, повинні потім їхати на навчальні збори

"Ви в якій країні живете? Чули, напевно, о дев'ятій нуль-нуль виступив наш верховний головнокомандувач, президент Російської Федерації", - дивувався питанням "директора" військком одного з районів Підмосков'я.

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"Ви телевізор взагалі дивитеся?" - дивувався і заступник військкома сусіднього, Воскресенського, району (записи розмов є у ВВС).

Сам факт того, що ТОВ "Техногруп" отримало такий лист, навпаки, нікого не шокував. Дехто підтверджував: "Так, розсилав, було щось таке".

Воскресенський заступник військкома виявився балакучішим за колег і докладно розповів, як відбуватиметься мобілізація через бізнес у його районі.

"Буквально вчора зібрали найбільші підприємства, по тисячі працівників і більше. І я їм озвучив, що полковник не дебіл, полковник розуміє: якщо всіх покличуть, підприємство зупиниться і нікому добре не буде, - не без гордості пояснював він. - Зупинилися на цифрі до 25% від кількості тих, хто перебуває в запасі". Ключове слово - "до", наголосив він.

"Розрахунок явки" згадувався і в одному з листів керівнику компанії від військкомату (копію має ВВС): "20 осіб, здорові, придатні до військової служби".

В інших листах квота не фігурувала, не знали про неї й інші військкоми. Ймовірно, "розрахунок явки" з підприємств - локальна ініціатива.

Топменеджер агрохолдингу теж розповідає, що з підприємств у регіонах мобілізували різну кількість людей: "У всіх різний склад. У Ленінградській області 40 осіб, у Сибіру - 15, включно з головами господарств".

"Повістку вручили в полі"

"Чергова служба у мене цілодобово, я сам тут до 12 ночі, не йду", "я з п'ятої ранку тут". Судячи з розповідей військкомів, з початку мобілізації вони працюють від зорі до зорі. З повідомлень ЗМІ зрозуміло, що ця робота йде у тотальному хаосі, призов через роботодавців - не виняток.

У двох листах від військкоматів роботодавцям наказували відправити співробітників на збори. Але коли "директор" вигаданого ТОВ "Техногруп" зателефонував їм, військкоми заявили: збори скасували, потрібні лише списки, з яких виберуть кандидатів на мобілізацію. "А людей відправляти - ось цього не треба", - пояснював один з них.

На питання про те, кого обиратимуть за цими списками насамперед, усі військкоми відповіли по-різному. Один перерахував найпопулярніші, на його думку, військово-облікові спеціальності: "Мотострілки, танкісти, артилеристи, ППОшники".

"Ми поки що розглядаємо людей, що та як, хто підходить за категорією придатності. А потім поїдуть", - заявив інший. Третій назвав пріоритетним вік до 35 років.

"Все віддали на відкуп регіональній владі, а та - муніципальній", - каже топменеджер агрохолдингу. За його словами, лише у деяких регіонах аграрії змогли домовитися, щоб співробітників не чіпали до закінчення жнив.

"Більшість повісток прийшла саме тим, хто жнивує, працює на комбайнах, тракторах. Водіям. Мабуть, забирають, щоб вони водили транспортні засоби під час спецоперації", - розповідає співрозмовник ВВС.

Видають повістки скрізь також по-різному. "Десь приходять на роботу двадцять осіб із супроводом у стилі Росгвардії і насильно вручають на місці. У більшості регіонів такого свавілля немає". Але були й випадки, коли трактористам повістки вручали просто у полі, зізнається він.

Попри хаос, багато з тих, хто отримав повістку через роботодавця, вже їдуть у "навчалку". 21 вересня, за кілька годин після звернення Путіна, сотні працівників заводу найбільшої нафтової компанії у приволзькому регіоні вручили повістки, розповідає її співробітник. Наступного дня їх завантажили в автобус та повезли до регіональної столиці - на навчання.

Автор фото, Getty Images

Отримали повістки також співробітники сахалінського "Водоканалу". Дружина одного з мобілізованих розповідала "Настоящему времени", що повістку чоловікові вручила співробітниця відділу кадрів на роботі - під підпис особисто до рук.

Такі ж історії і у жителів Кургану, що прийшли до військкомату: "вручили у відділі кадрів у той момент, коли я читав статтю [про мобілізацію]", "на роботу принесли". Через відділи кадрів повістки отримали співробітники однієї з нафтових компаній Югри, організації в Башкирії, держпідприємств у Воронежі та Москві. Про мобілізацію на виробництві повідомив і російський Forbes.

"Це як декрет"

За перші два дні "часткової мобілізації" повістки отримали близько трьохсот працівників РЖД, розповів співрозмовник ВВС, близький до компанії. З них 80 осіб - машиністи, найзатребуваніші фахівці.

Компанія встигла їх звільнити, але потім уряд пояснив, що робити цього не можна - і РЖД пообіцяла зберегти місця, каже співрозмовник, близький до компанії (ВВС направила запит РЖД).

Роз'яснення уряду вийшли ввечері 22 вересня, за два дні після оголошення Путіна про мобілізацію. Виявилося, що роботодавці мають "зупиняти", а не розривати трудові договори з тими, кого мобілізують. До того моменту мобілізація вже йшла повним ходом, багато співробітників уже сходили у військкомат і збирали речі на фронт.

На одному з найбільших заводів Приморського краю мобілізованих працівників також встигли звільнити, розповів його співробітник. "Начебто пообіцяли, що вони зможуть повернутися [на робочі місця], але поки що звільнили за 83 статтею (припинення трудових відносин за обставинами, що не залежать від волі сторін - ВВС) і розрахували".

І до, і після роз'яснень уряду всі військкоми говорили "директору" ТОВ "Техногруп", що звільняти мобілізованих не треба. "Зарплату можете не платити, але місце зберігайте", "Ви що, не можна звільняти в жодному разі!". "Ви можете взяти когось на період його відсутності, це як декрет", - пояснював один з військкомів.

"Заради бога, надсилайте списки"

Чи не головне для роботодавців питання - як не пускати на війну тих, без кого виробництво зупиниться. На втрату співробітників вже скаржиться малий та середній бізнес. Власниця московської пекарні зізналася у розмові з The Bell, що перебуває "в повному ауті". Один московський бар через мобілізацію втратив близько 20% співробітників-чоловіків, розповів його власник.

Великий бізнес почав лобіювати виділення броні від призову для своїх співробітників. Вибити часткові пільги поки що вдалося IT, фінансовому сектору, зареєстрованим ЗМІ та операторам зв'язку.

Але, судячи з розмов з військкомами та представниками бізнесу, домовитись можна й у неформальному порядку. Але це складно етично: доля працівників буквально опинилась у руках начальства.

"У багатьох підприємств виходить виборювати співробітників, але іноді ціною іншого життя. Якщо в тебе є фахівець, який незамінний і без нього все встане, тобі доводиться відправляти людину йому на заміну. ​​Тому що влада каже: не можеш відправити цього? Замінюй менш цінним співробітником", - розповідає топменеджер агрохолдингу. За його словами, "зараз щодо кожної людини вирішують індивідуально".

"Якщо ви не надасте списки, підуть усі [ваші співробітники]. Щоб зберегти, заради бога, надсилайте списки, розглядатимемо це питання", - застерігав "директора" вигаданого ТОВ "Техногруп" один із підмосковних військкомів.

"Коли вони повернуться? Я дивився в дзеркало, я не схожий ні на Вангу, ні на Глобу, - відповів воскресенський заступник військкома на питання про те, як підприємству працювати без мобілізованих співробітників. - Ви ж фільми та книги читали про війну Велику Вітчизняну? Жінки працювали токарями. Ну ось".

"Своїх не здам"

За законом, роботодавець дійсно повинен повідомити співробітника, що його направляють на військові збори, а також "усі доступні способи" вручити йому повістку (стаття 21 Федерального закону №31). Але покарання за невиконання цієї вимоги мінімальне: штраф три тисячі рублів.

Насильно доставляти працівників у військкомат роботодавець не зобов'язаний і, більше того, не має права, наголошує голова громадського руху "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко.

Він радить не з'являтися за отриманою на роботі повісткою - якщо було неможливо взагалі її не брати - і пам'ятати: поки ви не прийшли у військкомат і вас не призвали, за це передбачено лише адміністративне покарання (у вигляді штрафу 3000 рублів).

Жоден із військкомів не зміг відповісти, що буде "директору" "Техногруп", "якщо його співробітники не захочуть мобілізуватись". Тобто про санкції у таких випадках не знають і вони.

Замвійськкома у підмосковному Воскресенську порадив "директору" звалити все на співробітника. За його словами, у прокуратурі району "тільки пройшла нарада з цього приводу", на якій вирішили: якщо працівник відмовляється брати повістку, роботодавець повинен скласти акт про це і направити на ім'я військкома.

А той передасть документ до Слідчого комітету. Але це ідеальний сценарій для військкома, який не підкріплений жодними правовими нормами.

Слухатись військкоматів хочуть далеко не всі. Співробітник уфімської фірми Дмитро розповів ВВС, що його начальник відмовився надсилати списки кандидатів на збори.

"Директор не надав жодної інформації і пригрозив кадровику звільненням, якщо вона це зробить. Він сказав: "Краще кримінальна відповідальність, але своїх не здам нікого".