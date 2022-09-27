Диверсія чи аварія? "Північний потік" почав протікати одразу в трьох місцях

Олексій Калмиков

ВВС

1 година тому

Автор фото, Danish Defence Command Підпис до фото, Газові бульбашки на поверхні моря в місці витоку

Обидві нитки головного російського газогону до Європи "Північний потік" почали протікати одразу в трьох місцях. Влада європейських країн підозрює диверсію на заповнених газом підводних газопроводах, які зараз не працюють і стали головним знаряддям енергетичної війни Кремля проти ЄС.

Аварія сталася на тлі ескалації російської агресії проти України, напередодні початку опалювального сезону в Європі 1 жовтня та напередодні відкриття альтернативного підводного газопроводу до Польщі з Норвегії у тому ж секторі Балтійського моря. Водночас норвезька влада попередила про можливі диверсії на морських нафтогазовидобувних платформах.

Про витік газу з двох ниток "Північного потоку" в районі острова Борнхольм повідомила ввечері в понеділок влада Данії та Швеції. Оскільки підводні газогони ламаються вкрай рідко, одночасна аварія на двох нових трубах одразу у трьох місцях викликала спочатку підозру, а потім - і впевненість влади європейських країн у тому, що це не випадковість.

"Сьогодні ми зіткнулися з диверсією. Подробиці поки що невідомі, але ясно, що була диверсія, що, можливо, означає новий крок у ескалації війни в Україні", - сказав прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, відкриваючи у вівторок новий газопровід Baltic Pipe із Норвегії через Данію.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Відкриття Baltic Pipe з Норвегії до Польщі

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен висловилася так само, але обережніше.

"Ситуація надзвичайно незвична. Цілих три витоки, причому на деякій відстані один від одного. Тому дуже важко уявити собі, що це збіг", - сказала вона.

Шведські та данські сейсмологи у понеділок зафіксували потужні підводні вибухи в районах, де стався витік із "Північного потоку", повідомило шведське громадське телебачення SVT.

Дрони над нафтовими вежами

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Росія скорочувала постачання газу до Європи з літа минулого року, а після лютневого вторгнення в Україну Кремль перейшов до відкритої газової війни. У вересні "Газпром" вимкнув "Північний потік-1", і постачання впало до історичних мінімумів. Європа звинувачує Росію в енергетичній блокаді, а Володимир Путін відповідає, що самі винні, що запровадили санкції та відмовилися сертифікувати "Північний потік-2".

Падіння постачань з Росії Європа частково компенсувала закупівлею скрапленого природного газу в США та Катарі, а трубопровідний газ отримує тепер переважно з Норвегії, яка потіснила Росію і вперше стала найбільшим постачальником газу до Євросоюзу.

Норвегія видобуває газ та нафту на шельфі. У день таємничої аварії на обох "Північних потоках" норвезьке відомство PSA, яке відповідає за безпеку нафтогазових промислів, попередило, що над морськими платформами помічені невідомі летючі об'єкти.

"PSA закликає до підвищеної пильності всіх власників платформ та операторів суден на території континентального шельфу Норвегії. Невідомі дрони/літальні апарати несуть підвищені ризики", - попередило PSA і назвало серед них небезпеку зіткнення, загоряння та "навмисного нападу".

Автор фото, AFP

Газова війна

Газ із пошкоджених труб "Північного потоку" витікатиме ще кілька днів, а то й цілий тиждень, повідомила данська влада. Бульбашки на поверхні моря займають площу діаметром близько 100 метрів. Влада закрила для судноплавства зону на п'ять морських миль навколо місця аварії.

На обсягах постачань російського газу до Європи це не позначиться, оскільки "Північний потік-1" Росія вимкнула ще у вересні, а "Північний потік-2" Німеччина так і не дозволила запустити.

Однак тепер Європа втратила не лише найбільший газогін із Росії, на який до війни ставила як на головне джерело газу на десятиліття, а й загалом надію на постачання російського трубопровідного газу.

"Тривожні події вчорашнього дня з витоками з обох "Північних потоків" наголошують на невідкладності зміцнення енергетичної безпеки Європи. Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб позбавити Росію можливості використовувати енергоресурси як інструмент тиску", - сказала у вівторок данська прем'єрка Фредеріксен.

ЄС переживає наймасштабнішу енергетичну кризу за останні півстоліття. Він уже коштував Європі понад пів трильйона євро, а зима ще навіть не почалася, опалювальний сезон попереду.

Росія почала скорочувати постачання минулої осені, а до травня постачання російського газу скоротилося вдвічі порівняно з піками трирічної давнини - до 250 млн кубометрів на добу. Нині вони не перевищують 80 млн.

Росія пояснює скорочення постачання технічними причинами та санкціями. "Газпром" каже, що санкції заважають плановому ремонту турбін газокомпресорних станцій, тож постачання скорочуються. А валютні санкції призвели до того, що президент Володимир Путін зобов'язав європейців платити за газ через російський банк та транзитний рахунок у рублях. Усім, хто відмовився, відключили газ.

У вівторок Кремль назвав аварію на підводних газопроводах "абсолютно безпрецедентною ситуацією".

"Зараз не можна виключати жодного варіанту. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру, - цитують російські агенції речника Путіна Дмитра Пєскова. - Ми надзвичайно стурбовані цими новинами".