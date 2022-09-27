"Привіт російським дезертирам". Як у Грузії зустрічають нову хвилю росіян

Ніна Ахметелі

ВВС, Грузія

16 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA-EFE

Грузія - одна з небагатьох країн, куди росіяни нині можуть виїхати швидко й дешево. Це єдина країна у світі, де без візи вони можуть жити цілий рік - тому з початком війни в Україні в Грузію приїхали сотні тисяч людей.

Оголошена Володимиром Путіним мобілізація призвела до утворення на кордоні багатокілометрових заторів - і до нових закликів скасувати привілеї для росіян.

"Усі путіністи-дезертири мають знати, що в Грузії для них не тягнутимуть еларджі", - так прокоментував у соцмережі свою акцію Бадрі Григалашвілі, який зустрічав у тбіліському аеропорту росіян, що тікають від мобілізації, з плакатом "Привіт російським дезертирам".

Традиційною грузинською стравою еларджі - кукурудзяна каша з сиром - пригощали в одному з ресторанів у Тбілісі російського телеведучого Володимира Познера, приїзд якого у 2021 році викликав протести опозиційних активістів.

Сьогодні вираз "тягнути еларджі" часто можна почути від критиків грузинського уряду, які звинувачують його в лояльності до російської влади та тих, хто її підтримує.

25-річний Бадрі Григалашвілі з опозиційної партії "Гірчі - більше свободи" каже, що його акція - саркастичне послання тим росіянам, що живуть за подвійними стандартами.

Автор фото, Badri Grigalashvili

"Це був мій протест, адже ці люди, з одного боку, у своїй країні підтримують путінський режим і виправдовують війну в Україні, а з іншого, коли це почало загрожувати їм особисто, злякалися йти на війну, бо воліють дивитися на те, як гинуть українські діти, по телевізору", - каже він.

Не всі, хто сьогодні тікає від мобілізації в Росії, підтримує війну в Україні, але позиція активіста показує побоювання у грузинському суспільстві: що разом із противниками в їхній країні оселяться й ті, кому останні роки жилося за Путіна цілком комфортно.

За словами Григалашвілі, багато хто поводиться в Грузії так, ніби не усвідомлює і не помічає того, що приїхав до країни, частина якої окупована Росією.

"Гадаю, грузинське населення має дати відчути таким росіянам - прихильникам Путіна, що ми не зустрічатимемо їх тут квітами. Вони повинні на кожному кроці відчувати дискомфорт з нашого боку", - каже він, додаючи при цьому, що він і його партія - не прихильники повного закриття кордонів для росіян.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Грузія прийняла у себе росіян, які виїхали з початком війни, але більшість грузинів, безумовно, підтримують Україну

Після вторгнення Росії в Україну Грузія стала одним з найпопулярніших напрямків для "релокації" росіян, що тікають від репресій чи західних санкцій.

За даними, які грузинське МВС надало неурядовій організації IDFI, у березні-червні в країні залишилися 18% росіян, що прибули до Грузії - це майже 50 тисяч. У 2019 році цей показник становив лише 5%.

Оголошена 21 вересня мобілізація в Росії призвела до нової хвилі еміграції - але порівняно з початком війни вибір для росіян скоротився: багато країн ЄС обмежили в'їзд з РФ, а Латвія, Литва, Естонія та Польща взагалі заборонили в'їзд росіянам з туристичним - найпопулярнішим - типом віз. Про аналогічне рішення пізніше оголосила Фінляндія.

Грузія обмежень не запроваджувала, і, за даними МВС, на тлі мобілізації кількість тих, хто в'їжджає в Грузію з Росії, збільшилася майже вдвічі.

"Якщо ти на колесах, проходити можна"

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22 вересня, коли соцмережі й ЗМІ повідомляли про кілометрові черги на виїздах з Росії, грузинська влада заявляла, що за останні десять днів різкого зростання і великої різниці між тими, хто виїжджає і заїжджає через кордон, немає.

Посадовці закликали ЗМІ утриматися від поширення хибної й неперевіреної інформації.

Схожі заяви лунали у Москві. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков тоді назвав повідомлення про ажіотаж в аеропортах і на кордонах після оголошення мобілізації в Росії дуже перебільшеними.

Але розповіді очевидців - тих, хто перетнув сухопутний кордон у ті дні, - свідчили про інше. За словами молодого подружжя з Росії, що приїхало до Грузії у відпустку і через оголошену мобілізацію знову повернулося до Грузії, на перетин сухопутного кордону вони витратили близько дванадцяти годин. Коли вони їхали відпочивати, той самий перехід тривав близько години.

Вже 24 вересня північноосетинська митниця повідомила, що у черзі на проїзд стоять близько 2500 автівок.

Автор фото, SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES Підпис до фото, Корок на російсько-грузинському кордоні - супутниковий знімок

Пункт пропуску "Казбегі - Верхній Ларс" - єдиний легальний спосіб потрапити до Грузії з Росії землею. В'їзд через Абхазію й Південну Осетію, що відкололися, заборонений - їх Грузія вважає окупованими Росією. Регулярних прямих авіарейсів з Росії до Грузії також немає, летіти доводиться через треті країни, а ціни на квитки за останній тиждень зросли в кілька разів.

Сухопутний кордон із Грузією не можна було переходити пішки (про відкриття пішого переходу МВС Північної Осетії заявило лише 27 вересня), тому, щоб не стояти у гігантській автомобільній черзі, росіяни вдавалися до різноманітних хитрощів: пересідали на таксі ближче до початку черги, або на велосипеди і навіть, за словами очевидців, самокати й скейтборди.

"Кажуть, якщо ти на колесах, перетинати кордон можна. Я навіть запропонував хлопцям, які там стояли, свою валізу для перетину кордону", - сміється один з мешканців Інгушетії.

Він - єдиний росіянин, який у розмові з кореспондентом ВВС біля кордону 22 вересня не казав, що їде до Грузії через мобілізацію. За його словами, йому вона не загрожує за віком. Настрій у решти росіян на кордоні видавався більш пригніченим.

Періодично в соцмережах і ЗМІ з'являються повідомлення про можливе закриття сухопутного кордону для чоловіків мобілізаційного віку - то про заборону на виїзд із Росії, то про заборону на в'їзд до Грузії.

Офіційних підтверджень щодо цього ні з грузинського, ні з російського боку немає.

27 вересня російські інформагентства повідомили про те, що на КПП Верхній Ларс незабаром з'явиться мобілізаційний пункт.

Візове питання

Представник опозиційної партії "Лело для Грузії", що побував біля російсько-грузинського кордону, Григол Гегелія в інтерв'ю телеканалу "Пірвелі" назвав ситуацію там безконтрольною.

За його словами, ті, хто приїздить зараз, - точно не туристи, а біженці, які відкрито кажуть, що тікають від мобілізації. Це означає, що ці росіяни шукають у Грузії тривалого притулку, що в умовах відсутності адекватного підходу й контролю на кордоні має демографічні й електоральні ризики, каже опозиціонер.

Запровадження віз для росіян підтримують значна частина населення, з огляду на те, що наплив російських емігрантів може стати приводом для нової агресії Росії проти Грузії.

У серпні чергову онлайн-петицією з вимогою про візовий режим для громадян Росії та Білорусі з правом перебування в країні не більше трьох місяців підписали понад 20 тисяч людей.

Після запровадження в Росії мобілізації на онлайн-платформі manifest.ge з'явилися нові петиції з вимогою обмежень для росіян.

Одна з них, що зібрала за три дні близько двох з половиною тисяч підписів, передбачає завровадження віз та дозвіл на в'їзд до країни лише тим, кого переслідують з політичних мотивів, а також мораторій на придбання росіянами нерухомості й обмеження на економічну діяльність.

Друга петиція містить вимогу про тимчасове закриття кордону для росіян.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Росіяни можуть перебувати у Грузії без оформлення документів цілий рік

Грузинська влада ж звинувачує своїх опонентів у штучному нагнітанні ситуації та заохоченні ксенофобії щодо росіян.

Тема віз майже не обговорюється на проурядових телеканалах. Представники влади обмежуються короткими коментарями й заявами про те, що ситуація на кордонах Грузії - під контролем.

Міністр юстиції Раті Брегадзе, наприклад, на запитання журналістів про те, наскільки небезпечний потік росіян, що прибувають до Грузії, заявив, що Служба держбезпеки дуже добре працює і має чудового керівника.

Депутат Іраклій Заркуа з провладної партії на другий день після оголошення мобілізації сказав, що Грузія настільки "класна і красива", що громадяни Росії давно шикуються в чергу на кордоні.

"Відповідно до закону, наші силові служби робитимуть фільтрацію і не пускатимуть тих, хто неприйнятний для нас та наших інтересів", - додав депутат.

"Життя налагоджувалося, а тут бац - і все змінилося"

Останнім часом ЗМІ неодноразово писали про "масові відмови" росіянам у в'їзді до Грузії - переважно з посиланням на фонд "Вільна Росія" на Південному Кавказі. Серед тих, кого розвертали на грузинському кордоні, були й відомі журналісти, блогери та активісти.

Після оголошення мобілізації в Росії ситуація різко змінилася - за словами директора фонду Єгора Куроптєва, зараз росіянам у в'їзді до Грузії практично не відмовляють.

Запровадження віз, за словами Куроптєва, - суверенний вибір і право Грузії, але для російських активістів такий крок стане серйозною проблемою, оскільки сьогодні це фактично єдина безпечна країна, куди можна швидко виїхати.

"Грузія - це такий собі дім для людей, що перебувають під загрозою. Багато хто потім їде до Європи. Якщо це не активісти, а просто громадяни Росії, що тікають від санкцій чи чогось ще, вони потім можуть виїхати до Вірменії чи Туреччини, де позитивніше ставляться до Російської Федерації. Такі люди не хочуть бачити написи на стінах на кшталт "Російський корабель, йди …", і їдуть далі - не до Європи, а до прихильних до Росії країн, або туди, де немає окупації й щоденної інформації про якісь викрадення громадян з боку Росії", - каже він.

Згідно з офіційними даними, за кількістю відвідувань Грузії цього року росіяни опинилися на першому місці.

На те, що росіяни їдуть сюди не лише у відпустку, вказують і дані щодо реєстрації ними бізнесів.

За даними Transparency International-Грузія, приблизно з 13,5 тисячі російських компаній половину зареєстрували після російського вторгнення в Україну.

З березня до липня в Грузії зареєстрували близько 6400 російських компаній, що у сім разів перевищує навіть річні показники минулого року.

На те, що частина російських громадян переїхали сюди жити і вести бізнес, вказує й те, що понад 90% цих компаній - індивідуальні підприємства, зазначають в організації.

Автор фото, EPA-EFE Підпис до фото, За даними грузинської влади, кількість росіян на території країни збільшилася з моменту оголошення мобілізації вдвічі

"Новоприбулі" росіяни, з якими ВВС зустрілася біля російсько-грузинського кордону, поки що не мають чітких планів на майбутнє і Грузію.

"Дивимося новини, моніторимо. Повернемось додому, щойно зміниться ситуація, - каже молодий чоловік, що витратив на перехід кордону 12 годин. - Ми свою країну любимо. Країна - розкішна щодо можливостей. Було б бажання… Але наша влада вирішила трохи інакше. Життя налагоджувалося, а тут бац - і все різко змінилося".

Дехто з тих, хто прибув, кажуть, що в Грузії вперше і мало знають про цю країну. Про своє ставлення до війни в Україні більша частина також говорить неохоче та з обережністю.

"Знаєте, однозначно незрозуміло поки що, але взагалі, якщо чесно, більше негативних емоцій. Ми бачимо, як люди хвилюються, і ось тепер уже самі стикаємося з таким. Починаєш розуміти почуття тих, хто йшов на фронт у Велику Вітчизняну війну", - каже колишній спортсмен з півдня Росії, який, як і решта, не називає свого імені.

Він зізнається, що взагалі не цікавився політикою і майже нічого не знав про російсько-грузинську війну 2008 року до того, як розпочалася нова війна Росії, тепер уже із сусідньою Україною.