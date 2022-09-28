"Північний потік" пошкодили навмисно. Росія хоче зупинити транзит газу через Україну?

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Європейські країни розслідують витоки у двох великих газогонах між Росією та Європою.

Причина пошкодження обох гілок російського газогону "Північний потік" - незрозуміла, але влада не виключає саботажу.

Оператор "Північний потік-1" заявив, що за один день підводні трубопроводи одночасно отримали "безпрецедентні" ушкодження.

Обидві нитки головного російського газогону до Європи були гарячими точками в енергетичній боротьбі між Москвою та Європою.

Аварія сталася на тлі ескалації російської агресії проти України, напередодні початку опалювального сезону в Європі 1 жовтня та напередодні відкриття альтернативного підводного газопроводу до Польщі з Норвегії у тому ж секторі Балтійського моря.

Євросоюз раніше звинувачував Росію у використанні скорочення постачання газу для шантажу Європи, але Москва це заперечує.

Однак якою б не була причина пошкодження, це не одразу вплине на постачання газу до Європи, оскільки жоден із газогонів не працював.

Автор фото, Danish Defence Command Підпис до фото, Газові бульбашки на поверхні моря в місці витоку

Хто за стоїть за витоками?

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Німеччина, Данія та Швеція заявили, що причиною протікання у двох нитках газопроводу "Північний потік" стали влаштовані кимось вибухи.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що на трубопроводі були зафіксовані два вибухи, а сейсмологи Данії та Швеції підтвердили, що зареєстрували два потужні вибухи, які пролунали в понеділок в районі місця витоку.

"Сигнали не схожі на сигнали землетрусів. Вони нагадують сигнали, які зазвичай спричиняють вибухи", - повідомляє Геологічна служба Данії та Гренландії (GEUS).

Сейсмологи з Упсальського університету Швеції, що співпрацює з GEUS, повідомили, що другий, потужніший вибух еквівалентний більш ніж 100 кг тротилу, додавши вибухи відбулися в товщі води, а не під морським дном.

Як і раніше, незрозуміло, хто може стояти за цими діями.

Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що причиною витоків стали цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, і Берлін тепер точно знає, що вони не були викликані природними причинами.

Раніше прем'єр-міністр Данії заявила, що витік вочевидь викликаний навмисними діями, припустивши можливий саботаж, тоді як прем'єр Польщі Матеуш Моравецький напряму заявив про саботаж, не наводячи доказів.

"Ми чітко бачимо, що це акт саботажу, пов'язаний із наступним кроком ескалації ситуації в Україні", - заявив польський прем'єр-міністр.

Директорка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що витік - наслідок саботажу, і погрожує "найрішучішою відповіддю" на будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури.

Високопоставлений український урядовець назвав інцидент російським нападом з метою дестабілізації Європи - також без доказів.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Росія також "не виключає можливості саботажу".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Північний потік-1" раніше постачав до Німеччини більшу частину газу з Росії

"Газпром" поставив під питання транзит газу до Європи через Україну

Не встигла Європа втратити головний газопровід з Росії внаслідок таємничої мегааварії з вибухами на дні Балтійського моря, як під загрозою опинився транзит через Україну. На нього припадає приблизно половина поточних поставок російського газу до Європи, і без нього залишиться лише турецький маршрут.

Поки данські F-16 облітали і фотографували гігантську газову бульбашку на поверхні моря, "Газпром повідомив, що має претензії до українського оператора транзиту - компанії "Нафтогаз України", і це може викликати санкції, які не дозволять йому оплачувати транзит.

Адже "Нафтогаз" ще у травні відмовився приймати російський газ через газорозподільний пункт "Сохрановка" на окупованій російською армією території Луганської області та запропонував "Газпрому" перекинути всі транзитні обсяги на підконтрольний українцям інший пункт - "Суджа". Росіяни відмовилися, українці звернулися до арбітражу.

"Газпром" у вівторок повідомив, що якщо "Нафтогаз" не відкличе позов, Кремль запровадить санкції.

"На практиці це означатиме заборону для "Газпрому" виконувати перед санкційними особами зобов'язання щодо вчинених угод, зокрема, здійснення фінансових операцій", - йдеться в повідомленні російського монополіста.

Тобто таким чином "Газпром" припинить оплачувати транзит через Україну. Не самостійно вимкне газ Європі, а залишить українцям вибір: качати безкоштовно чи перекривати трубу.

Якщо український транзит припиниться, то газова блокада Європи буде майже повною.

"Північні потоки" вимкнені й поламані, "Ямал-Європа" давно не качає нічого з Росії, а південна гілка українського маршруту простоює через суперечку "Газпрому" та "Нафтогазу України".

У разі відключення транзиту через Суджу прокачування газу буде можливим лише через Туреччину на південь Європи.

Baltic Pipe -"кінець російського домінування у газовій сфері"

Тим часом 27 вересня у польському місті Голенюв відбулося відкриття альтернативного підводного газопроводу до Польщі з Норвегії у тому ж секторі Балтійського моря.

Ним газ яким надходитиме з Норвегії до Польщі, Данії та сусідніх країн.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Відкриття Baltic Pipe з Норвегії до Польщі

Польща очолює зусилля щодо обмеження залежності від Росії, колись головного постачальника енергоресурсів до Європи.

Новим газопроводом можна буде постачати до 10 млрд кубометрів газу з Норвегії. Данська енергетична компанія Energinet стверджує, що газопровід зможе запрацювати на повну потужність уже до кінця листопада.

Його відкриття назвали "кінцем російського домінування у газовій сфері".