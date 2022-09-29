Україна повернула ще кількох захисників Маріуполя. Що відомо про новий обмін
Україна змогла повернути додому чергову партію своїх військових, які захищали Маріуполь і потрапили в полон. Також в рамках обміну на свободу з російських тюрем вийшли двоє цивільних.
Про новий обмін полоненими повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
В фейсбуці він написав, що в Україну повернулися четверо морських піхотинців та двоє цивільних, які були у російському полоні.
Звільнені українці
"Отже, ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних", - написав голова ОП.
Координаційни штаб з питань поводження з військовополоненими, яким керує Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО), розкрив подробиці обміну.
Серед звільнених полонених є офіцери - майор Військово-морских сил Олексій Булахов, старший лейтенант ВМС Микола Костенко, а також молодший сержант Іван Земляний та солдат Людмила Герасименко.
Вони брали участь в боях за Маріуполь і там потрапили в полон.
Відомо, що Олексій Булахов командував повітряно-десантною службою 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, а в березні 2020 року деякий час навіть був тимчасовим виконувачем обов'язків заступника командира бригади.
Його сослуживці Іван Земляний і Микола Костенко також представляють 36-ту бригаду морської піхоти. Останній займав там посаду командира взводу-начальника зв'язку. Солдат Людмила Герасименко була в бригаді медичною сестрою.
Крім військових, вдалось повернути в Україну і двох цивільних: Вікторію Андрушу та Яну Майдбороду.
Вікторію Андрушу російські окупанти арештували ще в кінці березня і утримували в підвалі клубу села Новий Биків (Чернігівська область). Дівчина працювала викладачем математики в ліцеї у сусідніх Броварах.
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Кінець подкаст
Українку затримали через те, що помітили в її телефоні дані про російську військову техніку, які вона передавала Збройним силам України. Пізніше жінку перевезли на територію РФ в Курськ, де й утримували в місцевому СІЗО.
Яна Майборода також допомогала українському війську. Намагаючись передати важливу інформацію для ЗСУ, поїхала в зону відчуження ЧАЕС, аби сфотографувати техніку окупантів та передати їхню дислокацію українській армії.
Під час повернення додому на Київщину її захопили в полон росіяни.
На звільнених українців чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.
"Операція з визволення полонених відбулася успішно зокрема завдяки дотриманню інформаційної тиші. Дякуємо за терпіння та розуміння рідним захисників та представникам ЗМІ!", - наголошує Координаційни штаб з питань поводження з військовополоненими.
Єрмак також заявляє, що вже триває робота над наступними обмінами.
"Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми це обов'язково зробимо", - написав він, додавши, що лише цього місяця Україна повернула 235 людей.
Напередодні голова ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що йдуть переговори з Росією для обміну "всіх на всіх".
Крім того, за його словами, розпочата робота над створенням карток військовополонених - особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.