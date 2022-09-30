Roblox видалила гру, яка імітувала війну Росії проти України

Джо Тайді

BBC

57 хвилин(и) тому

Найбільша у світі ігрова платформа для дітей Roblox видалила дві гри, учасники яких билися і вбивали одне одного як росіяни чи українці.

Одну з них під назвою War on Larkiv: Ukraine показували користувачам у розділі новинки Roblox.

Менш ніж за два тижні у цю гру зіграли 90 тисяч разів.

Roblox заявила, що обидві ігри порушують стандарти спільноти. І видалила їх протягом чотирьох годин після того, як ВВС зв'язалась з компанією.

Дія гри War on Larkiv відбувалась у вигаданому місті, але воно нагадувало справжній Харків, де сотні людей загинули під час невибіркових обстрілів російської армії після її вторгнення в Україну у лютому цього року.

Інша гра під назвою Battle for Ukraine була на сайті Roblox кілька місяців.

У ній гравці могли бачити бомбардування таких міст, як Маріуполь, який був понад три місяці в облозі й був практично зруйнований російськими військами на початку цього року.

П'ятдесят мільйонів гравців, переважно дітей, щодня заходять на платформу Roblox, щоби досліджувати, грати у мініігри та створювати власні "досвіди".

Підпис до фото, У грі продавали оновлення зброї за ігрову валюту "робакси", яку можна придбати за звичайні гроші

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Існують мільйони таких "досвідів", створених самими гравцями.

Найпопулярніші з них показують гравцям Roblox на головному екрані, але інші також можна знайти за допомогою функції пошуку.

War on Larkiv: Ukraine з'явилася у розділі запропонованих гравцям через її значну популярність - гра отримала рейтинг за відгуками користувачів на рівні 71%.

Вона також здобула величезну аудиторію у TikTok, відео гри набрало 4,7 мільйона переглядів.

У грі можна було купити собі нову зброю за ігрову валюту "робакси", яку, однак, можна придбати за звичайні гроші.

На сторінці гри було написано: "візьміть зброю та оберіть, на якому боці War on Larkiv: Ukraine ви будете. У вигаданому місті Ларків прямо зараз точаться важкі бої, солдати борються з надією та долею".

У грі можна обрати за кого битися - за Україну чи Росію, кількість загиблих кожної сторони оновлювалася протягом усієї гри, у якій міг брати участь будь-хто на платформі.

BBC спостерігала за цією грою протягом двох днів і виявила, що в ній водночас брали участь від 10 до 40 людей, які спілкувалися у чаті англійською, українською та російською мовами.

Підпис до фото, Гравці могли вибрати місце появи в розбомбленому місті або в передмісті

Представник Roblox сказав: "У нас є суворі стандарти спільноти, які регулюють зображення реальних подій. Обидві спірні гри видалили за порушення наших стандартів після оцінки нашою командою модераторів".

Український розробник ігор Гриша Большаков, який був змушений втекти зі свого рідного Харкова через війну і який зараз мешкає у Великій Британії, заявив, що ніколи не розроблятиме розважальну гру про війну.

"Очевидно, що гра на таку сенсаційну тему викликатиме резонанс і інтерес на соціальних платформах, але я б ніколи не торкався цієї теми для розважального продукту".

"Це не допомагає морально виховувати гравців або реально дивитися на досить сумні речі. Це просто глузування з м'ясорубки, яка відбувається у реальному світі".

Суперечливий контент не вперше трапляється на платформі Roblox, величезного світу ігор, який оцінюють приблизно у 24 мільярди доларів.

Підпис до фото, У грі Battle for Ukraine зображено Маріуполь, на який з неба падають бомби

Нещодавно ЗМІ повідомляли про появу на платформі так званих "кімнат для сексу" та неприйнятний сексуальний контент, пов'язаний з Кім Кардашьян.

Симулятори війни в ігровому світі не новинка. Серед них є ігри, засновані на реальних конфліктах на Близькому Сході, вони доступні вже понад року.

"Є думка, що компанія має право отримувати прибуток від контенту, який деякі люди вважають образливим, але очевидно, що ці ігри порушили власні правила пристойності Roblox", - каже дослідниця технологій та етики Стефані Хейр.

"Чому ж тоді модератори не звернули уваги на ці ігри, поки їх не знайшли журналісти?" - питає вона

"Усе зводиться до ініціативи - якщо немає штрафів чи примусових заходів, компанія може покладатися лише на неадекватні інструменти та кадри, і це відбуватиметься й надалі".

На відміну від багатьох ігрових компаній, Roblox не припиняла і не призупиняла торгівлю в Росії після її вторгнення в Україну.