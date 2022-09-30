"Ніколи, ніколи, ніколи": Байден заявив, що США не визнають анексію українських територій

Ельза Майшман

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

США "ніколи, ніколи, ніколи" не визнають спроби Росії анексувати територію України, заявив президент Джо Байден.

Ця заява пролунала перед п'ятничною промовою Володимира Путіна, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України.

З 23 до 27 вересня на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відбулися так звані "референдуми". Кремль заявляє, що ці області підтримали входження до складу Росії.

Однак за межами Росії так звані "референдуми" засудили та не визнають їхні результати.

У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ.

"Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це", - сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.

29 вересня президент Росії підписав укази про так зване "визнання незалежності" Запорізької та Херсонської областей України, що, як вважають у Росії, передує їхній анексії.

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У документах, опублікованих російськими державними ЗМІ, вказано, що "незалежність" регіонів визнається відповідно до міжнародного права та "закріплена у Статуті Організації Об'єднаних Націй".

Однак генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це "небезпечна ескалація", якій "не місце у сучасному світі".

Президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони.

Секретар Ради Олексій Данілов заявив, що там будуть ухвалені "важливі, принципові для нашої країни рішення", але деталей не повідомив.

Жодна з чотирьох областей України, які Росія прагне анексувати, не перебуває під її повним контролем. Кремль захопив 60% Донецької області, Україна також контролює адміністративний центр Запорізької області - місто Запоріжжя.

У телефонній розмові з Путіним президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив свою незгоду щодо запланованої анексії.

За словами речника, він закликав російського лідера знизити напругу і дати ще один шанс мирним переговорам з Україною.

Туреччина неодноразово наголошувала, що готова стати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією.

Раніше Туреччина разом з ООН вже виступала посередником у переговорах між Росією та Україною, успішно досягнувши угоди щодо відновлення експорту зерна через Чорне море.

Автор фото, NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

У Кремлі запланували на 30 вересня підписання "договорів" про приєднання до Росії окупованих територій України. У цій церемонії візьме участь президент РФ Володимир Путін, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

На Красній площі в Москві уже встановили сцену з гігантськими відеоекранами та рекламними щитами з написом "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон - Росія!"

Все відбувається за сценарієм анексії Кримського півострова у 2014 році. Вона також відбулася після "референдуму", результати якого не були визнані.

Але попри реакцію Заходу, наступного тижня дві палати російського парламенту можуть проголосувати за цей крок.

Путін сподіватиметься, що, анексувавши окуповані території України, він зможе стримувати контрнаступ українських військових, оголосивши його "нападом на Росію", і що деякі західні уряди припинять військову допомогу Києву.

Але Київ заявив, що це нічого не змінить на полі бою.

Минулого тижня РФ без попереднього повідомлення провела так звані "референдуми" в окупованих нею частинах чотирьох регіонів України.

Кремля каже, що більшість людей підтримали "приєднання до Росії". Але незалежного моніторингу не було, і надходили повідомлення про те, що озброєні російські солдати залякували людей, щоб змусити їх проголосувати.

Мешканці, що тікали останніми днями до підконтрольних українцям районів, розповіли про те, що чиновники під дулом пістолета змушували людей ставити позначки у бюлетенях.

Президент Володимир Зеленський назвав "псевдореферендуми" нікчемністю, а його радник Михайло Подоляк - "масовим насильством":

"Уявіть собі... стоять танки окупаційної армії, а в будинках і квартирах людей, які ще не виїхали,... військові підносять автомати до обличчя і кажуть: "Голосуй!"

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