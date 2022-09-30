Як виглядає місце ракетного удару по колоні з людьми під Запоріжжям. Фото

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images Підпис до фото, У кожній понівеченій машині були люди, які інколи цілими родинами чекали у черзі

Понад 25 людей загинули і 50 отримали поранення внаслідок удару російськими ракетами С-300 у п'ятницю вранці, на виїзді з Запоріжжя.

Обережно, деякі фотографії можуть шокувати!

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що люди збиралися виїхати на окуповану територію Запорізької області.

За даними Офісу генерального прокурора України, "близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетний удар по Запоріжжю".

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Удар стався поблизу контрольно-пропускного пункту у Василівці. Це єдиний працюючий КПП, через який формується колона з цивільних автомобілів для виїзду на окуповану Росією територію.

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За попередніми даними, Росія випустила по Запоріжжю 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних.

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"Навколо лише цивільні авто, в яких і загинула частина людей. Тут жодної військової техніки", - написав у телеграмі заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко

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Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли мирної колони у Запоріжжі, за його словами, ворог лютує через успіх українських військових на фронті і вбиває цивільних.

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"Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!" - написав Зеленський у телеграмі.

Автор фото, Запорізька ОВА/Олександр Старух

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1 жовтня оголосили у Запоріжжі та області днем жалоби.

"Тужить усе місто. Навіть небо стало чорним і плаче за обірваними життями людей. Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми помстимося",- написав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.

У той же час державні російські агентства пишуть, що удари завдали Збройні сили України. Зокрема, голова руху "Мы вместе с Россией" Володимир Рогов заявляв, що люди нібито перекрили дорогу на знак протесту проти "режиму", який не випускав їх на окуповану територію.

Але до появи цих повідомлень Рогов у телеграмі писав про те, що вранці по Запоріжжю "здійснюються удари по військових об'єктах і об'єктах інфраструктури, які використовують бойовики Зеленського та іноземні найманці як військові бази і місця зберігання зброї".

В оперативному зведенні міноборони РФ станом на 13.30 про удари по Запоріжжю не згадується.