Вцілілі розповідають про удар по Запоріжжю: "На землі - тіла. На асфальті - пальта та багаж"

Джеймс Вотергаус у Запоріжжі та Ярослав Луків у Лондоні

BBC News

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Колона планувала заїхати на окуповану Росією частину Запорізької області

30 людей загинули, десятки були поранені внаслідок удару російськими ракетами С-300 у п'ятницю вранці на виїзді з Запоріжжя.

Удар припав на гуманітарну колону в районі авторинку, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Люди стояли в черзі на виїзд на окуповані території.

Про жорстокість нападу свідчить величезна вирва поруч з автівками. У машин - вибиті вікна та лобове скло.

На землі - тіла загиблих цивільних. На асфальті розкидані пальта й багаж.

Жінка, що вижила, розповіла ВВС, що внаслідок нападу загинула її начальниця.

"У неї залишилось двоє дітей. Я вийшла з кафе в туалет, коли це сталося. Побігла назад і намагалася її знайти. Кафе зруйноване, навколо купа тіл. Це все було жахливо", - розповіла Вікторія Йосипенко.

Підпис до фото, Вікторія Йосипенко розповіла BBC, що внаслідок нападу загинула її начальниця

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили 16 ракет по Запоріжжю. За його словами, ворог лютує через успіх українських військових на фронті і вбиває цивільних.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б'є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників", - написав він у телеграмі.

Він пообіцяв, що "за кожне загублене життя українців" неодмінно прийде відплата.

ВВС вдалося поговорити з Катериною Голобород, яка була на місці трагедії. Вона сиділа на своїй валізі в стані шоку.

"Ми приєдналися до колони, що йде в бік Херсона, - каже вона. - Вийшли з автівки, щоб подивитися, який номер у нас в черзі. Перша ракета вдарила позаду фургонів".

"Ми впали на землю. Потім другий снаряд влучив у центр черги. Всюди було розбите скло, люди кричали і тікали. Я мало, що пам'ятаю. Це було дуже страшно", - розповідає Катерина.

"Потім я підвелася, щоб подивитися, що сталося, і допомогти пораненим. Я намагалася допомогти якійсь молодій людині", - додає вона.

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У лікарні Запоріжжя доставили десятки людей, які постраждали внаслідок обстрілу гуманітарної колони.

Медики наголошують, що у поранених мінно-вибухові травми, тяжкі множинні, поєднані з ураженням грудної та черевної порожнини.

Атака на Запоріжжя сталася у той час, коли президент Росії Володимир Путін готувався до церемонії підписання договорів про входження до складу Росії окупованих українських територій: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Цей крок відбувся після проведення так званих "референдумів" у східних та південних регіонах України, які Київ і Захід засудили і назвали бутафорськими.

Росія вторглася в Україну 24 лютого, і зараз Москва контролює більшу частину Запорізької області, включно з найбільшою в Європі атомною електростанцією, але адміністративний центр Запорізької області - місто Запоріжжя, перебуває під українським контролем.

Призначений російською владою "представник місцевої адміністрації" Запоріжжя Володимир Рогов звинуватив у нападі на Запоріжжя українські сили, повідомляють російські державні ЗМІ.

В оперативному зведенні міноборони РФ станом на 13.30 про удари по Запоріжжю не згадуються.

У ніч проти 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра, є загиблі й поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Автор фото, Dnipropetrovsk regional administration Підпис до фото, Від ракетної атаки росіян згоріли десятки автобусів АТП у Дніпрі

Також росіяни зруйнували транспортне підприємство: унаслідок пожежі, спричиненої обстрілом, згоріло 52 автобуси, ще 98 були пошкоджені.

Крім того, у Дніпрі постраждало кілька багатоповерхівок, магазин, гімназія й адмінбудівлі.