Вцілілі розповідають про удар по Запоріжжю: "На землі - тіла. На асфальті - пальта та багаж"
- Джеймс Вотергаус у Запоріжжі та Ярослав Луків у Лондоні
- BBC News
30 людей загинули, десятки були поранені внаслідок удару російськими ракетами С-300 у п'ятницю вранці на виїзді з Запоріжжя.
Удар припав на гуманітарну колону в районі авторинку, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Люди стояли в черзі на виїзд на окуповані території.
Про жорстокість нападу свідчить величезна вирва поруч з автівками. У машин - вибиті вікна та лобове скло.
На землі - тіла загиблих цивільних. На асфальті розкидані пальта й багаж.
Жінка, що вижила, розповіла ВВС, що внаслідок нападу загинула її начальниця.
"У неї залишилось двоє дітей. Я вийшла з кафе в туалет, коли це сталося. Побігла назад і намагалася її знайти. Кафе зруйноване, навколо купа тіл. Це все було жахливо", - розповіла Вікторія Йосипенко.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили 16 ракет по Запоріжжю. За його словами, ворог лютує через успіх українських військових на фронті і вбиває цивільних.
"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б'є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників", - написав він у телеграмі.
Він пообіцяв, що "за кожне загублене життя українців" неодмінно прийде відплата.
ВВС вдалося поговорити з Катериною Голобород, яка була на місці трагедії. Вона сиділа на своїй валізі в стані шоку.
"Ми приєдналися до колони, що йде в бік Херсона, - каже вона. - Вийшли з автівки, щоб подивитися, який номер у нас в черзі. Перша ракета вдарила позаду фургонів".
"Ми впали на землю. Потім другий снаряд влучив у центр черги. Всюди було розбите скло, люди кричали і тікали. Я мало, що пам'ятаю. Це було дуже страшно", - розповідає Катерина.
"Потім я підвелася, щоб подивитися, що сталося, і допомогти пораненим. Я намагалася допомогти якійсь молодій людині", - додає вона.
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Кінець подкаст
У лікарні Запоріжжя доставили десятки людей, які постраждали внаслідок обстрілу гуманітарної колони.
Медики наголошують, що у поранених мінно-вибухові травми, тяжкі множинні, поєднані з ураженням грудної та черевної порожнини.
Атака на Запоріжжя сталася у той час, коли президент Росії Володимир Путін готувався до церемонії підписання договорів про входження до складу Росії окупованих українських територій: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Цей крок відбувся після проведення так званих "референдумів" у східних та південних регіонах України, які Київ і Захід засудили і назвали бутафорськими.
Росія вторглася в Україну 24 лютого, і зараз Москва контролює більшу частину Запорізької області, включно з найбільшою в Європі атомною електростанцією, але адміністративний центр Запорізької області - місто Запоріжжя, перебуває під українським контролем.
Призначений російською владою "представник місцевої адміністрації" Запоріжжя Володимир Рогов звинуватив у нападі на Запоріжжя українські сили, повідомляють російські державні ЗМІ.
В оперативному зведенні міноборони РФ станом на 13.30 про удари по Запоріжжю не згадуються.
У ніч проти 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра, є загиблі й поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Також росіяни зруйнували транспортне підприємство: унаслідок пожежі, спричиненої обстрілом, згоріло 52 автобуси, ще 98 були пошкоджені.
Крім того, у Дніпрі постраждало кілька багатоповерхівок, магазин, гімназія й адмінбудівлі.