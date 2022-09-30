Вижити без російського газу. Європа погодила план "холодної зимівлі"

49 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Корсиканці роблять запаси альтернативного палива

27 країн ЄС домовилися, як пережити зиму без російського газу. Затвердили запропонований Єврокомісією два тижні тому план економії, субсидій та податків. Однак ситуація різко й неочікувано погіршилася: Європа опинилася перед повною газовою блокадою з боку Кремля після диверсії на "Північному потоці" та погроз "Газпрому" перекрити український транзит.

Якщо російський президент Володимир Путін після анексії українських територій піде на ескалацію ще й в енергетичній сфері проти ЄС, то затверджених у п'ятницю антикризових заходів буде недостатньо, щоб пережити зиму без віялових відключень та блекаутів.

У запасі в ЄС лишається найрадикальніший захід - стеля ціни на газ, який закуповують в Росії. Поки що лише половина країн підтримують цю ідею, а Путін вже попередив: якщо стелю запровадять, РФ повністю зупинить постачання енергоносіїв.

Кремль веде енергетичну війну проти ЄС уже понад рік. Тож ціни на газ в Європі злетіли в рази, а споживчі ціни на паливо, світло і тепло підскочили на 40%, що вивело інфляцію у 19 країнах єдиної європейської валюти євро на рекордні 10% у вересні.

Люди біднішають, реальні прибутки скорочуються, а життя знову погіршується, не встигнувши налагодитись після ковідної пандемії.

Путін казав, що енергетична криза переросте у політичну, європейці втомляться жити в холоді й голоді, втомляться жертвувати комфортом заради України і у підсумку змінять владу.

Європейці поки що тримаються.

Свіже опитування у Німеччині показало, що 74% німців сповнені рішучості підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії, попри зростання цін на енергоносії. І їхня рішучість зростає з наближенням зими. Щоправда, під тиском кризи рейтинги влади все ж таки знижуються: роботою уряду наразі задоволені 49% німців, а незадоволені 44%, тоді як у березні, одразу після вторгнення Росії в Україну, показники були 75% на 19%.

Чи переживе рішучість німців цілий опалювальний сезон? Перший холодний фронт відвідав Європу цього тижня і додав тривожності: з'ясувалося, що громадяни звикати до холоду не поспішають.

Споживання газу в Німеччині у перший холодний тиждень підскочило на 15% порівняно із середнім показником за 2018-2021 роки, повідомила німецька влада і попередила: щоб уникнути дефіциту, доведеться спалювати щонайменше на 20% менше газу, ніж зараз.

Це навіть більше, ніж у новому плані ЄС, затвердженому у п'ятницю.

Новий план

Усі 27 країн зобов'язалися скоротити споживання електроенергії у пікові години навантаження на 5%, а загалом - на 10% до кінця березня 2023 року. За розрахунками Єврокомісії, економія складе 1,2 млрд кубометрів газу, або 4% всього споживання в зимовий період.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Іспанці забороняють підсвічувати вітрини магазинів, що не працюють.

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Друга більша частина плану присвячена тому, де взяти гроші на держпідтримку населення і промисловості.

Європейці погодилися запровадити податок на надприбуток енергетичних компаній, який вони назвали "солідарний внесок" - до третини прибутку, що на 20% перевищує середній за останні чотири роки.

Крім того, вони вирішили обмежити прибутки компаній, які виробляють електроенергію не з газу: ядерну та відновлювану. Такі виробники не витрачаються на газ, собівартість їхньої енергії низька, а продають вони її за захмарними цінами газових електростанцій, оскільки ринок - загальний.

За допомогою цих заходів ЄС розраховує зібрати близько 140 млрд євро. Гроші роздадуть найменш соціально захищеним громадянам і спрямують на субсидування рахунків за світло й газ для критично важливого бізнесу, лікарень та шкіл.

"Все це, звичайно, дуже добре, але це - тимчасові заходи, - сказав хорватський міністр енергетики Давор Філіпович, якого цитує Reuters. - Щоб допомогти нашим громадянам пережити енергетичну кризу, потрібно обмежити ціну на газ".

Його підтримала французька колега.

"Треба піти далі, погодити додаткові заходи і швидко вжити їх", - цитує AFP міністра енергетики Франції Аньєс Паньє-Рунашер.

Шанс випаде вже наступного тижня. Лідери 27 країн ЄС зберуться у Празі 6-7 жовтня (і мають затвердити новий пакет санкцій проти Росії), а міністри енергетики знову зустрінуться 11-12 жовтня.