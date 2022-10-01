Жінок у Гренландії десятиріччями змушували до спіралей без згоди. Чи був це геноцид?

Адрієнн Мюррей

BBC News

1 година тому

Підпис до фото, У 1970-х роках Наї Ліберт встановили спіраль в рамках стратегії контролю народжуваності в Гренландії

Данія та Гренландія офіційно погодилися розпочати дворічне розслідування практик контролю за народжуваністю, які протягом багатьох років застосовували данські лікарі на жінках з корінного народу інуїтів у Гренландії.

Протягом 1960-х і 70-х років тисячам інуїтських жінок і дівчат встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) - засіб контрацепції, який розміщується всередині матки, щоб запобігти вагітності.

Серед тих, кому встановили внутрішньоматкову спіраль, була Ная Ліберт.

У 1970-х роках на звичайному шкільному медичному огляді лікар сказав Наї, якій тоді було близько 13 років, піти до місцевої лікарні, щоб встановити спіраль.

"Я насправді не знала, що це таке, тому що він нічого не пояснював і не питав мого дозволу, - каже Ная, яка на той час жила у Манітсоку, невеликому містечку на західному узбережжі Гренландії.

"Я боялася. Я не могла розповісти про це батькам, - каже вона. - Я була незайманою. Я ніколи навіть не цілувалася з хлопцем".

Зараз 60-річна Ная стала однією з перших, хто розповів про те, що сталося.

"Я пам'ятаю лікарів у білих халатах, можливо, там була і медсестра. Я бачила металеві предмети, де потрібно розводити ноги. Це було дуже страшно. Обладнання, яке використовували лікарі, було таким великим для мого дитячого тіла - це відчувалося так, ніби всередині мене були ножі".

Автор фото, Naja Lyberth Підпис до фото, Ная у підлітковому віці у маленькому містечку Манітсок

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Ная каже, що дозволу її батьків не питали, а її однокласниць також відправили до лікарні, але вони про це не говорили, це було шоком.

Вона створила групу у фейсбуку, щоб жінки могли поділитися спільним досвідом і допомагати одна одній впоратися з травмою. До неї приєдналося понад 70 жінок.

Автори нещодавнього подкасту Spiralkampagnen ("кампанія щодо використання спіралі") знайшли записи, які свідчать про те, що до 4 500 жінок і дівчат - приблизно половині всіх фертильних жінок Гренландії - імплантували між 1966 і 1970 роками. Але такі процедури тривали аж до середини 1970-х років.

З цих записів незрозуміло, скільки випадків були без згоди чи належного пояснення.

Серед постраждалих були дівчата у віці 12 років, і деякі публічно заявили, що вони не були належним чином поінформовані. Деякі жінки, які не можуть мати дітей, підозрюють, що в цьому винна спіраль.

"Зі мною зв'язується стільки жінок, - каже Ная. - Здається, чим молодшими були дівчата, тим більше ускладнень вони отримували від цієї спіралі. Це так сумно".

Арнангуак Поулсен встановили спіраль, коли їй було 16 років - не в Гренландії, а на території Данії. У 1974 році вона навчалася в школі-інтернаті для гренландських дітей на острові Борнхольм.

Підпис до фото, Арнангуак Поулсен каже, що в підлітковому віці вона страждала від болю через спіраль

"Вони не питали мене перед процедурою, і я не мала уявлення, про що йдеться, що таке спіраль", - каже вона.

Вона могла їздити додому лише раз на рік і впевнена, що з її батьками не радилися щодо цього. Арнангуак каже, що страждала від болю, і їй видалили спіраль, коли вона повернулася додому в Гренландію через рік у віці 17 років.

"Я відчуваю, що тоді у мене не було вибору, і я не можу з цим змиритися - каже 64-річна жінка зі сльозами. - Як би люди відреагували, якби це були данські жінки, а не гренландські?"

Ані в Гренландії, ані в Данії не було широко відомо про таку програму контролю за народжуваністю, і ці повідомлення викликали шок і обурення.

Тепер спеціальний комітет досліджуватиме ці практики органів охорони здоров'я Данії в період з 1960 по 1991 рік як у Гренландії, так і в школах Данії з гренландськими учнями.

Уряд Гренландії лише в 1992 році отримав контроль над політикою охорони здоров'я від Копенгагена.

У п'ятничній заяві міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке заявив, що розслідування проллє світло на рішення, які привели до застосування таких практик, і те, як його виконували.

Він сказав, що зустрічався з кількома постраждалими жінками, й додав, що вони досі відчувають фізичний і емоційний біль, якого тоді зазнали.

Гренландія перетворилася з колонії на автономну територію у складі Данії в 1953 році.

Масштабні плани модернізації дали старт покращенню системи охорони здоров'я та умов життя. Зросли тривалість життя та рівні виживання новонароджених.

Але ці успіхи принесли з собою й нові виклики, каже Сьорен Рад, історик з Копенгагенського університету.

Крихітне населення Гренландії різко зросло, і до 1970 року воно майже подвоїлося.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сучасна внутрішньоматкова спіраль (ВМС)

Рад вважає, що обґрунтування практики спіралей було частково фінансовим, але також результатом колоніальних настроїв.

"Існує очевидний інтерес у спробах обмежити зростання населення, - каже він, додаючи, що це зменшує "проблеми забезпечення житлом і соціальними послугами".

Ще однією проблемою, яка спонукала до ініціатив щодо планування сім'ї, була велика кількість молодих одиноких матерів.

Лікарі писали про ініціативу встановлення спіралей в журналах, вважаючи її успішною, додає Рад. Записи показують, що лише за кілька років рівень народжуваності знизився вдвічі.

Катрін Якобсен із Нуука каже, що коли їй поставили спіраль, їй було лише 12 років. Вона пам'ятає, як у 1974 році її відвела до лікаря дівчина родича.

Вона мала спіраль протягом майже двох десятиліть і страждала від болю та низки ускладнень. У віці близько 30 їй видалили матку.

"Це сильно вплинуло на моє життя. У мене ніколи не було дітей, - каже вона. - Я ніколи нікому про це не розповідала. Я завжди думала, що я з цим наодинці".

Сучасні ВМС - це маленькі Т-подібні предмети, але попередні версії 1960-х років мали S-подібну форму та були набагато більшими.

"У матці жінок, які ніколи не були вагітними, вони призводили до більшої кровотечі, більшого болю та більшого ризику інфікування", - каже доктор Авіая Зігстад, гінекологиня із лікарні королеви Інгрід у Нууку.

У 1990-х і 2000-х роках вона та її колеги стикалися з пацієнтками, які намагалися завагітніти, але не підозрювали, що у них стоїть спіраль. Це не було масово, каже вона, але й не поодинокі випадки.

За її словами, кілька таких спіралей могли встановити жінкам після аборту, не сказавши їм про це.

За даними Ради з прав людини Гренландії, таким чином були порушені конвенції про сімейне життя та приватне життя.

"Нам потрібно провести розслідування, щоб дізнатися, чи був це справді геноцид, - каже голова ради Ківіок Лоевстрем.

Міністр охорони здоров'я Гренландії Мімі Карлсен заявила, що залучення Гренландії до розслідування необхідне, щоб зрозуміти суть того, що сталося.

Останнім часом відносини Данії з Гренландією вже не вперше привертають увагу.

У березні Данія вибачилася та виплатила компенсацію шістьом інуїтам, яких розлучили зі своїми родинами та відправили до Данії в рамках невдалого соціального експерименту 1950-х років.

Влітку парламент Гренландії проголосував за окрему комісію для вивчення деколонізації Данії після 1953 року.

Арнангуак Поулсен сподівається, що постраждалі жінки зможуть принаймні отримати компенсацію.

"Я знаю, що є багато жінок, які не можуть мати дітей", - каже вона.