"Україна здатна відтіснити армію РФ". Генсек НАТО прокоментував успіхи в Лимані

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові перед будівлею місцевої влади Лимана

Українські збройні сили досягають прогресу і здатні ефективно протистояти російській армії. Про це свідчить звільнення Лиману в Донецькій області цього тижня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Це показує, що українці досягають прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають США та інші союзники", - сказав Столтенберг в інтерв'ю телеканалу NBC.

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня заявив, що ЗСУ повністю зачистили Лиман, який звільнили напередодні.

За словами генсека НАТО, найкращий спосіб протистояти російській незаконній анексії - це продовжувати підтримувати Україну.

Визначна подія і момент натхнення

Звільнення Лиману - це визначна подія, і США дуже натхнені тим, що зараз роблять Збройні сили України. Так прокоментував просування українських військ на Донеччині міністр оборони США Ллойд Остін.

"Лиман служив росіянам лінією постачання, і вони використовували ці маршрути, щоб перекидати людей та матеріали на південь і на захід. А без цих маршрутів буде складніше", - сказав Ллойд у Гонолулу, повідомляє УНІАН.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий в Лимані скидає з постаменту прапор РФ

Глава Пентагону наголосив, що не спекулюватиме на тому, чи прогрес ЗСУ на полі бою посилить ескалацію війни, зокрема й можливе застосування Росією ядерної зброї.

"Але українці продовжують прогресувати та продовжують створювати проблеми для росіян, які їм доведеться вирішувати. І знову ж таки, нас усіх має надихнути те, що ми бачимо", - сказав Ллойд.

Успіх, але не поворотний момент

Водночас міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала звільнення Лиману величезним успіхом для України, але ще не поворотним моментом у війні.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього", - сказала Ламбрехт в інтерв'ю ARD.

Вона додала, що війна триватиме місяці.

Напередодні Ламбрехт вперше приїхала до України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. В Одесі вона зустрілася зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Пані міністр пообіцяла, що Україна вже за кілька днів отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ЗСУ увійшли в Лиман через добу після формальної анексії Росією окупованих територій України

30 вересня у Кремлі підписали договори про входження до складу Росії окупованих українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Там напередодні пройшли так звані "референдуми".

Після цього президент Зеленський оголосив, що Україна підписала заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

А вже 1 жовтня у ЗСУ заявили, що увійшли в Лиман і звільнили декілька сіл біля міста.