Чому Франція дає так мало зброї Україні

Г'ю Шофілд

BBC News, Париж

31 хвилин(и) тому

Автор фото, ARIS MESSINIS Підпис до фото, Французька військова допомога Україні становить менше 2%

Якщо Франція хоче привести Європу до нової ери військової самостійності, то чому її внесок у боротьбу України проти російської агресії такий малий?

Це незручне запитання ставлять деякі провідні стратеги країни, які підштовхують президента Еммануеля Макрона терміново поставити Києву додаткове озброєння.

Нещодавній аналіз показав, що частка Франції у постачанні зброї Україні становить менше 2%, що значно менше, ніж частка США (49%), а також Польщі (22%) та Німеччини (9%).

"Мене непокоїла правдивість статистичних даних, за якими Франція посідала останнє місце у списку країн, що допомагають Україні", - пояснює Франсуа Гейсбур, один з найвпливовіших у Франції аналітиків у галузі оборони.

"Тому я вирушив до головного розподільчого центру у Польщі, щоб дізнатись, скільки не просто обіцяли, а реально передали.

На жаль, цифри підтвердили мої побоювання. Франція далеко внизу списку - на дев'ятій позиції", - каже Гейсбур.

Однак офіційна реакція Парижа на це була такою: "Так, статистика - невтішна, але діють інші чинники".

Представники міністерства оборони кажуть, що справжнім мірилом військової допомоги є якість, а не кількість. Деякі країни масово постачають застаріле обладнання. Франція передала 18 самохідних артилерійських установок CAESAR, які працюють вздовж української лінії фронту.

Вони додають, що Франція, як і інші західні країни, скоротила свої військові запаси після закінчення холодної війни.

Є ще один момент. Установки CAESAR, які Франція передала ЗСУ, - це чверть усієї мобільної артилерії Франції. Якщо вона надасть більше, то зробить себе вразливою у таких стратегічно важливих для неї регіонах, як Сахель та Індо-Тихоокеанський регіон.

"Може здатися, що ми відстаємо від інших країн, але Франція має намір відіграти свою роль", - каже генерал Жером Пеллістранді, редактор National Defense Review.

На думку Гейсбура, ці аргументи мають підстави. Якщо Франції не братиме участі в театрі військових дій, вона ризикує "випасти з сюжету".

"Коли я був у Києві, всі були дуже ввічливі зі мною. Не було відчуття, що українці до нас погано ставляться, - каже він. - Але у якомусь сенсі це було навіть гірше. У мене було чітке відчуття, що ми стаємо недоречними".

Ситуація - проста, вважає Гейсбур. Україна спілкуватиметься з країнами, які, як вона знає, можуть поставити необхідну їй зброю. А Франція наразі до них не належить.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила з президентом Зеленським у Києві постачання оборонної техніки

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Але є й інша небезпека для Франції. Її недостатня присутність в Україні підриває її прагнення лідерства у питанні європейської оборони.

Багато країн Східної Європи вже з обережністю ставляться до президента Макрона, який, на їхню думку, був надто поблажливий до Володимира Путіна у перші місяці війни. Вкоренився наратив, що Франція досі має подвійне ставлення до відвертого тріумфу України.

Відомий французький політолог П'єр Арош вважає, що цей наратив - несправедливий і не є причиною малих постачань зброї Україні.

Однак він вважає, що Франція має збільшити свій внесок якомога раніше, щоб переконати східноєвропейські країни, приміром Польщу, у тому, що "всі ми - на одній хвилі".

"Мета Франції - нарощування оборонної промисловості шляхом спільних європейських закупівель. Але якщо ви хочете спільних закупівель, необхідно продемонструвати іншим країнам, що ви маєте однакове бачення спільної безпеки", - каже він.

"Щоб зробити європейську співпрацю життєздатною, ми повинні показати східноєвропейським країнам, що співпраця з Францією та ідея стратегічної автономії не має стратегічних ризиків".

Арош закликає Францію надати Україні 50 основних бойових танків Leclerc. А Гейсбур - системи протиповітряної оборони, яких, за його словами, Україна наразі потребує найбільше.

"Це як вогнегасник, - каже Арош. - Якщо в будинку сусіда спалахнула пожежа, то краще відразу запропонувати свій вогнегасник, а не чекати, поки вогонь перекинеться на ваш будинок".

"Це не просто щедрість. Це також ваш захист".