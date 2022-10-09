Коучі з розлучення. Як вони допомагають пережити один з найбільших стресів у житті

Кеті Бішоп

BBC Worklife

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Для більшості людей розлучення - величезний стрес. Вирішити усі юридичні та побутові питання і пережити складні емоції людям допомагають коучі з розлучення. Хто це такі й чому варто до них звернутися?

Перші шість місяців після того, як 60-річна британка Кейті дізналася, що у її чоловіка роман, минули у тумані. Жінка розповідає, що той період нагадував втрату близької людини - друзі приносили їй їжу, вона схудла, відчувала гнів і багато плакала.

Кейті була у шлюбі 35 років і почувалася спустошеною. Але друг її племінниці, який працював юристом, дещо їй запропонував.

"Він порадив мені винайняти коуча з розлучення, сказавши, що це буде моя найкраща інвестиція", — розповідає жінка.

Кейті знайшла інструктора з розлучень із Бристоля, колишнього юриста, який у першу чергу зосередився на емоційній стороні розриву. За словами Кейті, це допомогло їй побачити у ситуації нові можливості. Вона викинула з дому речі, які нагадували їй про шлюб, взяла перерву в роботі й вирушила у подорож.

"Я пам'ятаю, що сказала собі: розлучення не визначить мою особистість", — каже вона.

Вона згадує, як під час одного заняття коуч провів аналогію з неспокійним морем. На морі шторм, хвилі великі, але найважливіше те, що станеться, коли ти дістанешся берега".

Згідно зі шкалою стресу Холмса-Раге, яка вимірює реакцію людей на різні життєві події, розлучення посідає друге місце після смерті дружини чи чоловіка.

Утім, усе більше людей на Заході почали звертатися до спеціальних фахівців - коучів, які допомагають вирішити не лише емоційні труднощі, а й фінансові та матеріальні питання, повʼязані з розірванням шлюбу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коуч з розлучення Наталія Хуарес каже, що близько 60% її клієнтів - чоловіки

Хто звертається до коучів?

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Рішення стати консультанткою з розлучень для Наталії Хуарес із Торонто, було дуже особистим. Вона почала працювати коучем після того, як розірвала заручини, коли їй було близько 30 років. Тепер вона допомагає окремим людям, а іноді й парам, які проходять через розірвання шлюбу або заручин.

Хуарес має чітку процедуру роботи з клієнтами. Під час першого телефонного дзвінка вона оцінює основні проблеми, які призвели до розлучення, і визначає цілі, а потім призначає щотижневі зустрічі.

Зазвичай вона пропонує клієнтам три місяці консультацій, але близько половини її клієнтів продовжують працювати з нею й довше, каже фахівець.

"Зазвичай люди звертаються до консультанта з розлучення, тому що вони не справляються з емоційним та ментальним навантаженням", — каже Хуарес.

"Вони не хочуть обтяжувати своїх друзів і сім'ю, покладаючись лише на їхню підтримку".

Ціни на послуги коуча (одна консультація Хуарес, приміром, коштує 300 доларів) означають, що скористатися ними можуть переважно заможні люди, насамперед якщо взяти до уваги величезні фінансові труднощі, які зʼявляються у багатьох в результаті розлучення.

Хуарес зазначає, що середній вік її клієнтів становить 30-50 років і що 60% — це чоловіки. Жінки, як вона пояснює, частіше звертаються за підтримкою до родини.

Хоча більшість її клієнтів звертаються окремо, іноді до консультантки приходять і пари.

"Багато пар вирішують прийти разом, тому що відчувають, що їм потрібна третя сторона", — каже Хуарес.

"Можливо, вони розуміють, що у них проблеми зі спілкуванням, вони не хочуть вести складні розмови або розуміють, що важкий період затягнеться, якщо хтось із партнерів замкнеться".

Вона зазначає, що навіть у разі мирного розлучення подружжя може скористатися коучем, щоб вирішити усе швидко і максимально ефективно.

Розлучення змінюється

Поява консультантів з розлучення є яскравим свідченням того, що люди готові платити гроші за те, щоб процес розірвання шлюбу був якомога простішим.

Міленіалів часто називають "психотерапевтичним поколінням", вони не соромляться звертатися по професійну допомогу психологів і менше її стигматизують. Тому не дивно, що саме у цього покоління коучінг з розлучень набуває популярності.

"Розлучення більше ніхто не сприймає, як особистий провал чи ваду характеру, - каже Ясмін Саад, клінічний психолог і засновник Психологічної служби Медісон Парк у Нью-Йорку.

Тепер це майже те саме, як отримати фінансову пораду перед тим, як інвестувати гроші. Але тут це юридичні, психологічні та практичні поради перед кардинальними змінами у житті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пари нерідко приходять до консультанта разом

Утім, у залученні до процесу розлучення третьої сторони є й певні ризики.

"Коучі з розлучень не мають ліцензії і їхній досвід дуже різний, — каже Саад. - Важливо переконатися в кваліфікації спеціаліста, до якого ви звертаєтесь".

За словами Ясмін Саад, коучі не завжди можуть помітити психологічні проблеми, які впливають на стосунки пари, або складні юридичні питання, які можуть спричинити проблеми, якщо їх пропустити.

"Вірю у світле майбутнє"

Кейті переконана, що допомога коуча повністю змінила траєкторію її життя після розлучення. Два роки тому, незабаром після того як вона розлучилась, Кейті зустріла нового партнера. Вона вважає, що тренінги допомогли їй відчути силу, впевненість і стійкість, щоб вступити у нові стосунки.

Кейті радить зробити цю інвестицію, попри те, що коштують такі послуги немало. За її словами, консультації змінили її особистість.

"Ви можете бути зламаними та пораненими, але зрештою, коли ви будете готові до змін, на які заслуговуєте, коучинг допоможе вам рухатися вперед", — каже вона.

"Розлучення не визначило мене, і я вірю у світле майбутнє".

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