Рамзан Кадиров пообіцяв відправити своїх синів-підлітків на передову

Бен Тобіас

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рамзан Кадиров каже, що його синам-підліткам пора випробувати себе у справжньому бою

Глава Чечні Рамзан Кадиров каже, що троє його синів, віком 14, 15 і 16 років, незабаром поїдуть на лінію фронту в Україні, щоб воювати разом з російськими військами.

Впливовий союзник Путіна Кадиров нещодавно критикував російське військове керівництво.

У соцмережах він написав, що батько повинен навчити своїх синів захищати сім'ю, народ і Батьківщину.

Росія підписала конвенцію ООН, яка забороняє дітям до 18 років брати безпосередню участь у бойових діях.

Використання дітей віком до 15 років для участі у бойових діях Міжнародний кримінальний суд розглядає як воєнний злочин. Але Росія не визнає його юрисдикцію.

У своєму телеграм-каналі Кадиров написав, що військова підготовка його синів почалася, коли вони були набагато молодшими, і настав час для них випробувати себе у справжньому бою.

Він також звернувся до "пустословів", які стверджували, що родичі чеченського лідера не беруть участі у війні в Україні.

Пост супроводжує відео, на якому його сини стріляють з різної зброї на полігоні.

Кадиров керує південною російською республікою з 2007 року, коли Володимир Путін призначив його президентом регіону.

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Це був період відносної стабільності в Чечні, яка протягом десяти років безуспішно боролася за незалежність.

Але Кадирова критикують за те, що він керує залізною рукою та дозволяє масові порушення прав людини.

Кадиров є затятим прихильником Путіна, а чеченські сили воюють в Україні з початку війни.

Проте після нещодавніх військових невдач у Харківській та Донецькій областях він розкритикував російське військове керівництво, назвавши одного з командирів "посередністю" та нарікаючи на відсутність базового матеріально-технічного забезпечення армії.

Він також закликав Росію вжити більш жорстких заходів проти України, зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї. У Кремлі відповіли, що подібні рішення не повинні прийматися емоційно.

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Критика Кадирова була реакцією на відступ російських військ з українського міста Лиман у Донецькій області - серйозну стратегічну невдачу для Москви.

Захоплення міста є важливим для українських сил, оскільки його можна використовувати як плацдарм для подальшого проникнення в контрольовані Росією частини України. Він також використовувався Росією як логістичний центр.

Поразка в Лимані була символічною, тому що сталася буквально через день після грандіозної церемонії підписання анексії чотирьох окупованих областей України, серед яких є і Донецька область, в якій розташований Лиман.

Наприкінці вересня у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях відбулися так звані "референдуми" про приєднання до Росії, які Україна та її західні союзники не визнали.

У неділю ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська також відбили частину території в Херсонській області.

Призначений Росією керівник Херсонщини Володимир Сальдо назвав ситуацію там "напруженою" і визнав, що українські сили зробили прорив.

Жодна з чотирьох областей, на які зазіхає Росія, не перебуває повністю під контролем Росії, що ставить питання те, як працюватиме анексія.

Кремль каже, що "проконсультується" з мешканцями Запорізької та Херсонської областей щодо того, де мають проходити кордони, припускаючи, що Росія може вирішити не претендувати на цілі регіони.

У Луганську та Донецьку інша ситуація. Безпосередньо перед початком війни Путін визнав усі ці регіони незалежними республіками, які тепер - як стверджує Москва - проголосували за приєднання до Росії.