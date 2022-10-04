Чому вейпінг небезпечний

Аннабель Рекхем та Елена Бейлі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Chloe Harvatt Підпис до фото, Хлоя каже, що вживає сім-вісім одноразових вейпів на тиждень

Електронні сигарети (вейпінг) вважають ефективним способом боротьби з курінням. Однак чи насправді вони такі безпечні?

Останні дослідження британських вчених свідчать: хоча вейпінг значно безпечніший, ніж звичайні сигарети, їхній довгостроковий вплив на здоров'я - досі невідомий.

Вейпінг - це процес використання електронної сигарети. Суть у тому, аби вдихати пару, яку продукує пристрій. Відповідно, людину, котра вдихає пару, називають вейпером (від англ. "vapor" - пара).

Отже, за даними вчених, вейпер отримує менше токсинів і канцерогенів, ніж курець сигаретного диму, а електронні сигарети зараз популярні не лише серед дорослих, а й серед підлітків.

Недавнє опитування, проведене британською організацією Action on Smoking and Health (ASH), показало, що серед людей віком 11-18 років вживання вейпів подвоїлося з 4% у 2020 році до 8,6% у 2022 році. А показники куріння у тій же віковій групі трохи знизилися з 6,7% у 2020 році до 6,0% у 2022 році.

Загалом в Англії налічують близько шести мільйонів курців та близько чотирьох мільйонів вейперів.

Інститут психіатрії, психології та неврології з Королівського коледжу Лондона отримав замовлення від британського міністерства охорони здоров'я провести найбільший огляд вейпінгу в Англії.

Отримані дані підтверджують:

сигарети небезпечні, оскільки містять токсичні речовини в тютюновому димі та сприяють розвитку раку, захворювань легенів та серцево-судинних захворювань;

продукти для вейпінгу, зокрема, одноразові електронні сигарети та багаторазові набори, все-таки містять нікотин, який викликає сильне звикання;

немає суттєвих доказів того, що короткострокове й середньострокове куріння електронних сигарет спричиняє проблеми зі здоров'ям, але довгострокові наслідки вейпінгу - невідомі.

"Дуже малоймовірно, що вейпінг не несе жодних ризиків", оскільки постійне вдихання рідини для вейпу матиме певний ефект на легені, вважає керівниця дослідження, професорка Енн Макнейл, що спеціалізується на тютюновій залежності.

"Людям, які раніше не мали шкідливих звичок, ми наполегливо рекомендуємо не починати це робити, і обирати вейп, зокрема", — закликає вона.

Існує безліч варіантів вейпів, зокрема, "ельфійські та гік-батончики", які особливо популярні серед молоді.

Вважається, що потяг до того, щоб спробувати вейп, викликають соціальні мережі. Приміром, популярні тік-токери часто тестують нові аромати вейпів або використовують їх як модний аксесуар.

Дослідники кажуть, що потрібно зробити більше, щоб вейпінгом не захоплювалися діти.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Результати експерименту у Британії можуть дати надію тим, хто хоче кинути курити цигарки.

Різні смаки

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

23-річна Хлоя Гарват близько року вживає одноразові електронні сигарети.

"Щодня я викурюю цілий вейп, тоді як раніше це було близько п'яти-шести звичайних сигарет на день. На тиждень виходить сім, можливо, вісім одноразових картриджів", - розповіла вона ВВС.

Хлоя каже, що "ніколи не мала такої сильної залежності", вона не може відмовитись від електронної сигарети більше, ніж на годину, і часто засинає з вейпом у руці.

"Мій вейп постійно у мене в роті, я постійно отримую нікотин, і якщо не можу його знайти, у мене починається панічна атака".

Вона каже, що завжди тримає вдома кілька сигарет і любить куштувати різні смаки: "У порівнянні зі звичайними сигаретами, смак просто блискучий".

За словами Хлої, її турбують довгострокові наслідки вейпінгу: "Найбільше лякає те, що недостатньо досліджень про це. Мені дійсно страшно".