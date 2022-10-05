Барбара Стрейзанд, Imagine Dragons і легенда "Зоряних війн" - зірки, які збирають гроші для України

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ден Рейнольдс, Барбара Стрейзанд і Марк Гемілл збирають пожертви для України

Легенда "Зоряних воєн" Марк Гемілл збирає гроші на дрони, а володарка "Оскара" Барбара Стрейзанд - на допомогу українським лікарям.

Гурт Imagine Dragons виступає з українським прапором, а креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія зробив світшот із тризубом, щоб зібрати гроші на відбудову України.

У когось з них є українське коріння, у когось немає. Але всі ці відомі люди збирають гроші для України.

Вони є амбасадорами фандрейзингової платформи президента UNITED24. Сюди надходять пожертви з усього світу. Далі їх розподіляють українські міністерства.

На лікарні, на відбудову та на оборону України люди і бізнес з десятків країн пожертвували майже 200 мільйонів доларів. Амбасадори розповідають про благодійну платформу, що пожертв було ще більше.

Люк Скайуокер і дрони

"Зоряні війни" завжди був казкою для дітей. А казки - це повчальні історії, де добро бореться зі злом", - говорить Марк Гемілл у розмові з ВВС.

Актор, який зіграв Люка Скайуокера у "Зоряних війнах" каже, що Імперію зла з фільмів неважко перенести на Росію, яка вторглася в Україну.

Автор фото, Кадр з фільму Зоряні війни Підпис до фото, Люк Скайуокер за Україну

За його словами, якщо є шанс використати світову популярність "Зоряних війн", щоб допомогти Україні, він все зробить для цього.

"Світло точно переможе темряву. Я в це вірю, і в це вірить наш народ", — сказав президент Володимир Зеленський під час дзвінка Марку Геміллу і подякував йому за підтримку.

Актор підтримуватиме проєкт під назвою "Армія дронів".

"Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об'єдналися і допомогли Україні вистояти у цій війні з імперією зла", - заявив Марк Гемілл.

"Армія дронів" — це спільна програма UNITED24, Генштабу ЗСУ, Мінцифри та Держспецзв'язку. Вона передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також навчання пілотів. Завдяки благодійникам ЗСУ вже отримали майже тисячу безпілотників.

Барбра Стрейзанд допомагає медикам

Автор фото, Handout

Американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд теж допомагає Україні під час війни.

Володарка численних премій - "Оскар", "Еммі", "Ґреммі", "Тоні", "Золотий глобус" - Барбра Стрейзанд стала послом UNITED24 у напрямку "Медична допомога".

Дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України. Вона зізнається, що відчуває сильний зв'язок з українцями.

Автор фото, UNITED24 Підпис до фото, Барбра Стрейзанд на зустрічі з президентом

"Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку", - заявила акторка.

Перший проєкт, який підтримає Барбра Стрейзанд, має назву "24 000 Friends of Ukraine". Його мета — залучити 24 000 підписників на щомісячний внесок 24 доларів. Ці гроші підуть на медичну допомогу.

Imagine Dragons збирають гроші на швидкі

Гурт Imagine Dragons не раз виходив на світові сцени з прапором України. Музиканти висловлювали свою підтримку під час війни, а в липні оголосили, що стали амбасадорами UNITED24.

Перший підтримуваний музикантами проєкт - збір коштів на автомобілі швидкої допомоги.

Автор фото, Юрій Грязнов

Володарі Grammy Imagine Dragons, як і Барбара Стрейзанд займатимуться напрямком "Медична допомога".

У 2018 році Imagine Dragons вперше відвідали Україну. Тоді квитки на НСК "Олімпійському" у Києві розкупили за кілька тижнів. 3 червня 2022 року гурт мав приїхати знову, але почалась війна.

Одразу після цього виконавці скасували концерт у Росії і заборонили випускати там свої пісні.

"Ми любимо українців і хочемо допомагати їм усіма можливими способами. Таку несправедливість можна подолати лише разом, об'єднавшись всім світом", - заявив фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс.

Музиканти пообіцяли розповідати світові про Україну і збільшувати кількість благодійних внесків, "доки ця несправедлива війна не закінчиться".

Світшот для України від Balenciaga

У березні показ бренду Balenciaga на Парижському тижні моди розпочався під вірші Олександра Олеся "Живи, Україно, живи для краси". Так креативний директор модного дому, грузин, Демна Гвасалія висловила свою підтримку Україні у війні з Росією.

У липні Демна став амбасадором UNITED24 і збирає пожертви на "Відбудова України" і допомогу переселенцям.

Автор фото, Balenciaga

Balenciaga створила спеціальний світшот на підтримку України з зображенням українського прапора, державного герба України та фразою "Слава Україні!". Усі гроші від продажу підуть на допомогу біженцям.

Лієв Шрайбер - волонтерив у Львові

Актор, режисер і сценарист Лієв Шрайбер збирає гроші для України на "Медичну та гуманітарну допомогу".

Зірка фільмів "Крик" волонтерив у Львові навесні, відвідував Бородянку і Макарів, закликав звільнити українців, яких насильно вивезли в Росію.

Автор фото, GLEB GARANICH Підпис до фото, Лієв Шрайбер у Бородянці

Шрайбер заснував благодійну ініціативу BlueCheck Ukraine. За 4 місяці роботи BlueCheck Ukraine профінансувала програми психологічної підтримки, евакуацію понад 20 тисяч дітей-сиріт з інтернатів, дитячих будинків Харківської, Дніпровської, Чернігівської, Одеської, Миколаївської областей, надала ґранти для підтримки 700 родин та для відкриття нового центру з помешканням для біженців у Львові.

Лієв Шрайбер, п'ятиразовий номінант на "Золотий глобус" і триразовий номінант на "Еммі", має українське коріння — його дідусь емігрував із села на півдні України на початку ХХ століття.

"Ми впевнені, що українці краще знають, яка саме допомога їм потрібна, — сказав Шрайбер — Ми зацікавлені у співпраці з UNITED24, щоб допомога напряму потрапляла в Україну. Щоб кошти не затримувалися десь на рахунках за кордоном, а рятували життя".

Мільйони доларів з усього світу

А найпершим послом UNITED24 став Андрій Шевченко.

З перших днів війни один з найвідоміших українців світу говорив про Україну і допомагав Україні. Виходив на мітинги, дав десятки інтерв'ю і зробив багато заяв для преси, організував програму для українських дітей в Італії, прихистив у себе вдома в Лондоні родину з України.

Шевченко відповідає за військовий напрямок, розмінування та допомогу з медичним обладнанням.

Футболіст разом з актором Лієвом Шрайбером нещодавно відвідали Бородянку та Макарів.

Автор фото, GLEB GARANICH

За перші тижні роботи платформи і участі в ній Шевченка вдалося зібрати десятки мільйонів доларів. Зараз, після шести місяців роботи фонду, рахунок зборів йде на сотні мільйонів доларів.

Серед зірок, які збирають пожертви для України, також є титулована тенісистка Еліна Світоліна. З початком повномасштабної російської агресії вона відмовилася виступати на будь-яких змаганнях проти спортсменок із Росії та Білорусі. Водночас вона стала гучним голосом України на світовій арені.

За п'ять місяців роботи платформи вдалося зібрали майже 200 мільйонів доларів. Топ-10 країн-донорів, звідки надходять внески, це США, Німеччина, Франція, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Швеція, Швейцарія та Ірландія.

Нещодавно платформа анонімно отримала найбільший внесок у криптовалюті — 500 000 доларів.