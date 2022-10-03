На Херсон і Сватове: українська армія наступає вже на двох напрямках

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До Кремінної ЗСУ залишилося близько 10 кілометрів

Після того, як українські війська відбили Лиман, який опинився в оточенні після чергової операції ЗСУ, на фронті не виникла оперативна пауза.

Українська армія продовжувала бойові дії, розвиваючи успіх після лиманського котла, а також активізувалась під Херсоном, рухаючись уздовж Дніпра в напрямку Нової Каховки.

ЗСУ змогли скористатися ініціативою, яку вони отримали ще в серпні, нав'язуючи російській армії бої у тих районах, які були більш зручними для українців.

Тепер російська армія повинна реагувати відразу на дві кризи, що досить складно з точки зору оборони. Два українських наступи вимагають від військових РФ складної організації забезпечення, підтримки, переміщення резервів, а також розсіюють увагу командування.

Втрата Лимана сталася якраз в той час, коли Володимир Путін провів серію офіційних заходів, анексуючи території, які захопила Росія. Тому ця поразка є важливою і з політичної точки зору.

Одразу після того, як Лиман перейшов під контроль ЗСУ, багато хто в Росії публічно заявив про некомпетентність російських воєначальників - командувача центральним військовим округом генерал-полковника Олександра Лапіна і навіть начальника генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова.

Нинішні наступи ЗСУ проводять практично напередодні дня народження Володимира Путіна, якому 7 жовтня має виповнитися 70 років.

Розвиток наступу під Лиманом

Ситуація у районі Лиману, який українські війська звільнили 1 жовтня, після взяття міста не заспокоїлася. Не знижуючи темпу, ЗСУ продовжили завдавати ударів, просуваючись одразу за декількома напрямками.

Основна лінія оборони зараз проходить через міста Кремінна та Сватове.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Перше розташоване за 20 кілометрів на схід від Лимана, і українські сили ведуть бої вже за 10 кілометрів від нього. Сватове розташоване приблизно за 40 кілометрів на північ від Кремінної. Ці міста також з'єднує річка Красна, додаткова перешкода.

Якщо робити висновок з онлайн-карт, де відзначається хід бойових дій, а також із повідомлень у соцмережах, ЗСУ рухаються у бік Сватового, наступаючи з двох плацдармів на річці Оскіл у районі Борової та Дворічної.

Пізно ввечері 3 жовтня ЗСУ підтвердили звільнення населених пунктів Борова і Шийківка на Харківщині, що ще більше укріпило позиції українських військ.

"Населені пункти Борова і Шийківка на Харківщині звільнені героїчним українським десантом", - повідомив BBC News Україна речник східного угрупування військ Сергій Череватий.

Що може статися далі на сході?

Досі українська армія намагалася не брати міста одразу, навіть якщо оборону в них створювали поспіхом. Той же Лиман спочатку оточили і лише потім увійшли до нього. Штурмувати Кремінну з боку Лиману досить складно - дорога з Лимана до цього міста затиснута між лісами, наступати в яких із бронетехнікою важко.

На південь від Кремінної лінія фронту згинається - ЗСУ утримує виступ, який входить в глибину оборони російської армії вздовж річки Сіверський Донець, у центрі якого розташоване селище Білогорівка. Цей виступ загрожує Кремінній з півдня, але там ЗСУ доведеться форсувати Сіверський Донець.

Автор фото, Getty Images

Це досить складна операція, і вона залежить від того, наскільки російські війська змогли підтягнути резерви і закріпитися на позиціях навколо міста. Якщо цього зробити не вийшло, то Кремінна найближчими днями може повторити долю Лимана.

З одного боку виступу, який впирається у російські позиції за Боровою, розташована Кремінна, а з іншого - Лисичанськ, який може у майбутньому стати новою метою українського наступу. І якщо збережеться рух у бік Рубіжного, то під загрозою опиняться і Лисичанськ із Сєвєродонецьком.

Вище на північ у районі Сватового українські сили наступають активніше, і, як вважають багато українських та російських військових кореспондентів та експертів, саме там Україна намагатиметься здійснити маневр, взявши місто в лещата або навіть оточивши.

"Натомість [ЗСУ] намагаються виходити на трасу Кремінна-Сватове в районі Червонопопівки, щоб відрізати сполучення між містами, яке і зараз цією трасою дуже ризиковане. Відчуття, що Кремінну ворог хоче залишити на потім, а сили, що вивільнилися на Лимані, планує направити на з'єднання з Куп'янським угрупуванням... у Сватовому. Як і раніше вважаю, що це місто буде найближчим часом головною метою ЗСУ", - написав у понеділок російський військовий кореспондент Олександр Коц.

Головним завданням для російських військ у цьому районі залишається спробувати стримати український наступ. Але це складно, адже росіяни не мали достатньо часу, щоб добре підготувати оборону.

Крім того, як у масштабах усього фронту російському командуванню доводиться вирішувати одночасно дві кризи, так і в цьому районі їм також необхідно готувати до оборони два міста та простір між ними.

Наступ під Херсоном

На півдні в районі Херсона наступ ЗСУ виявився не менш стрімким, ніж операція на сході. Можливо, це був найшвидший кидок української бойової групи за війну.

У понеділок увечері, як повідомив призначений російськими окупаційними силами так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо, "батальйони ЗСУ в районі села Дудчани на Херсонщині планували прорватися на Каховську ГЕС". Це означає, що українські сили опинились у цьому районі та змогли підготувати атаку.

Лише за кілька годин до цього у мережі з'явилися фотографії українських військових, які позують біля постаті золотого ангела, як кажуть, на околиці села Михайлівка. На той момент цю інформацію ще ніхто не підтвердив.

Повідомлення про атаку ЗСУ з Дудчан з'явилося о 17:00. Фотографія ангела в Михайлівці - приблизно об 11:00. Між містами 20 кілометрів, які, судячи з цих повідомлень, українські танки пройшли за шість годин.

До цього командування 128-ї окремої гірської штурмової бригади ЗСУ повідомило, що у понеділок вдень її бійці встановили український прапор на найвищій точці селища Миролюбівка на Херсонщині.

А напередодні ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові взяли під контроль Архангельське на півночі Херсонської області.

Водночас із різних джерел у неділю надходила інформація про те, що українські війська увійшли до сіл Золота Балка та Хрещенівка, а також намагаються взяти село Давидів Брід. Ці села розташовані набагато далі на північ і північний схід, ніж Дудчани, про які говорив Володимир Сальдо.

Але якщо він правий, то ЗСУ вдалося прорватися вздовж Дніпра у бік Херсона, а також розпочати повільний, але наступ на півночі і північному сході херсонського угруповання російських військ.

До чого може призвести наступ під Херсоном?

Серед російських військових кореспондентів поширене переконання, що метою українського наступу є Берислав на березі Дніпра. Це невелике містечко розташоване всього за 10 кілометрів від Нової Каховки, але до нього від Дудчан майже 50 кілометрів.

Якщо цей задум вдасться втілити, це, по-перше, сильно ускладнить становище російських військ у Херсоні. Якщо вдасться наступ із Давидова Брода, то ЗСУ в такий спосіб розрубає херсонське угруповання РФ навпіл.

Однак, окрім оперативно-тактичних цілей, у ЗСУ може бути ще й стратегічна. Річ у тім, що у Новій Каховці бере свій початок Північнокримський канал. Одним із результатів стрімкого наступу російської армії у лютому 2022 року стало захоплення Нової Каховки та пуск води до Криму.

Цей канал перекрили після анексії півострова у 2014 році, і пуск води був важливою економічною та політичною подією для Росії. Якщо Україна зможе перекрити його повторно, то це буде ще однією важливою та знаковою подією у ході війни.