Україна повертає контроль над Херсонщиною

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнила десятки населених пунктів за останній тиждень на Херсонщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Найбільш динамічно українська армія наступає на Півдні.

За даними президента, ЗСУ в останні дні взяли під контроль населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід.

"Це ще далеко не повний перелік. Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", — заявив президент.

Перелік цих населених пунктів, з яких відтіснили російські війська, 4 жовтня опублікувало також оперативне командування "Південь".

"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у восьми населених пунктах Бериславського району", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 км.

Автор фото, Ukrainian defence ministry Підпис до фото, У селі Давидів Брід на Херсонщині підняли український прапор. Село розташоване на березі річки Інгулець і має стратегічне значення

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Зеленський заявив, що російська армія зазнає все більших втрат, а мобілізовані росіяни не підготовлені до бойових дій в Україні.

"Але російському командуванню просто потрібні якісь люди - і будь-які, щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, відправлять іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє", - зазначив президент.

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ЗСУ вже звільнили 1 534 населені пункти у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Раніше міноборони Росії визнавало, що війська РФ змушені були відступити на Півдні.

"Суттєво більшими танковими підрозділами на напрямі Золота Балка, Олександрівка противник зумів вклинитися в глибину нашої оборони. Підрозділи російських військ зайняли заздалегідь підготовлений оборонний рубіж", — повідомили у відомстві.

Херсон і більшу частину Херсонської області російські війська захопили у перші дні вторгнення, але далі їм просунутись не вдалося.

Інші успіхи ЗСУ

Значних успіхів Україна досягла на Харківщині та Донеччині.

1 жовтня українські сили відбили ключове східне місто Лиман у Донецькій області. Місто, розташоване на березі річки Сіверський Донець, у травні потрапило до рук росіян. Відтоді цей залізничний центр використовувався Росією як ключовий тиловий район для підтримки тисяч солдатів, які воюють у Донецькій області на сході України.

Кореспондентка ВВС Орла Герін у репортажі з Лимана повідомила, що зараз там мало цивільних, а за межами міста лежать тіла російських солдатів.

На вулицях міста стіни, кіоски та автобусні зупинки розмалювали проросійськими гаслами. На одному з парканів написали "CCCP".

Підпис до фото, Лиман

Попри те, що президент Путін бажав відродити Радянський Союз своєї молодості, руїни Лимана є свідченням його невдачі.

Лиман вважають воротами до сусідньої Луганської області, яка майже повністю перебуває під контролем Росії. Україна сподівається пройти далі, використавши перемогу в Лимані як трамплін.

30 вересня Володимир Путін оголосив про незаконну анексію чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Повністю армія РФ не контролює жодну з них, а з огляду на втрати раніше захоплених населених пунктів, урочисте проголошення анексії Путіним минулої п'ятниці виглядає дедалі більш передчасним.

Проблеми з мобілізацією в РФ

Відтоді, як російський президент Путін оголосив мобілізацію для підтримки вторгнення в Україну, за кордон втекло значно більше громадян Росії, ніж потрапило на військову службу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що після наказу від 21 вересня призвали 200 тисяч осіб. Водночас статистика показує, що понад 300 тисяч росіян поїхали до сусідніх країн.

Bloomberg наводить офіційні дані країн, куди тікали потенційні російські резервісти.

Кордон з Казахстаном з 21 вересня до 4 жовтня перетнули 200 тисяч росіян, з Грузією станом на 30 вересня - 69 тисяч, до Євросоюзу за тиждень в'їхало 66 тисяч громадян РФ, до Монголії станом на 2 жовтня - понад 12 тисяч.