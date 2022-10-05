"Побив Джолі та душив сина": Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта у насильстві

26 хвилин(и) тому

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Американська акторка Анджеліна Джолі звинуватила свого колишнього чоловіка актора Бреда Пітта у домашньому насильстві. Вона подала проти нього судовий позов.

Це зустрічний позов у рамках розгляду справи щодо продажу французької виноробні Chateau Miraval, яку колишнє подружжя придбало разом.

Адвокати Джолі заявили, що акторка не хотіла виносити на широкий загал інцидент, що стався на борту приватного літака у 2016 році, але Пітт змусив її, подавши позов через продаж її частини маєтку та виноробні.

Бред Пітт стверджує, що вони мали неписану угоду про те, що спільно володітимуть Chateau Miraval, і звернувся до суду через його продаж.

У новому позові Джолі стверджує, що у 2016 році, коли вони летіли на борту приватного літака з Франції до Каліфорнії, Бред Пітт учинив п'яний скандал і бійку.

"Пітт схопив Джолі за голову і струснув її, а потім схопив за плечі й знову струснув, перш ніж штовхнути до стіни у туалеті", - вказано у позові.

Далі йдеться, що Пітт накинувся на дітей, коли ті вирішили стати на захист матері.

Там описується справжня бійка: актор нібито душив одного з їхніх шести дітей, іншого штовхнув, а саму Джолі облив пивом, схопив за волосся і вдарив об стіну. Вона отримала травми ліктя й спини.

"Діти кинулися і хоробро намагалися захистити одне одного. Перш ніж все закінчилося, Пітт душив одного з дітей і вдарив іншого по обличчю. Деякі з дітей благали Пітта зупинитися. Усі вони були налякані й плакали", - йдеться у позові.

Через п'ять днів після фатального польоту акторка подала на розлучення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виноробня Chateau Miraval відома своїм рожевим вином

Пітт усі звинувачення відкидає.

У 2016 році ФБР ретельно розслідувало інцидент на борту літака, але жодних звинувачень так і не висунули.

Минулого року суд призначив спільну опіку над дітьми для обох батьків.

Джерело, близьке до актора, повідомило ВВС, що заяви Джолі - неправдиві.

"Вона продовжує перефразовувати, переглядати й переосмислювати свій опис подій, які сталися шість років тому, додаючи хибну інформацію щоразу, коли їй не вдається отримати те, що вона хоче, - сказало джерело. - Її історія постійно розвивається".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маєток у 2008 році

Пітт і Джолі купили маєток Chateau Miraval, на території якого розташовані виноградники, у 2008 році. На момент придбання загальна вартість маєтку складала 25 мільйонів євро.

Як зазначали представники Пітта, виноробня стала справжньою пристрастю актора і перетворилася на "багатомільйонний бізнес" завдяки його зусиллям. Пітт заявив, що у них з Джолі була домовленість не продавати свої частки у бізнесі без взаємної згоди, але Анджеліна цю угоду порушила.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі розійшлися у 2016 році, при цьому офіційно вони розлучилися лише у 2019 році.