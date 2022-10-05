Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
Нобелівський комітет у Стокгольмі назвав імена лауреатів премії з хімії 2022 року - ними стали вчені із США Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал. Премію присуджено за розвиток методів клік-хімії.
"Нобелівська премія з хімії 2022 року присвячена спрощенню складних процесів. Баррі Шарплесс і Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки з'єднуються швидко і ефективно. Каролін Бертоцці вивела клік-хімію на новий рівень", - йдеться у пресрелізі комітету.
Баррі Шарплесс отримав премію вдруге - у 2001 році він розділив її з Редзі Ноєрі та Вільямом Ноулзом; нагороду вченим тоді присудили за дослідження у галузі фармацевтичної промисловості.
Микола Воронін, кореспондент з питань науки:
"Клік-хімією" називають розділ науки, що займається вивченням способів з'єднання розрізнених молекул в єдине ціле (з різними цілями). Їх як би "пристібають" одну до одної, як ми робимо, коли пристібаємося ременями безпеки в літаку.
У ременя, втім, є пряжка - а отже, молекулам, які з'єднуються, також необхідні якісь зовнішні елементи, які могли б взаємодіяти один з одним, утворюючи міцний, стабільний хімічний зв'язок.
На нинішньому етапі розвитку технологій завдання може здатися досить тривіальним, проте тут є ще одна важлива умова. Зв'язок цей повинен бути абсолютно "нейтральним", тобто не впливати на хімічні властивості сполуки, яка вийшла. А ось це вже набагато складніше.
Новим нобелівським лауреатам вдалося її вирішити за допомогою вуглецево-азотного зв'язку. На одну із сполучуваних молекул "навішують" ланцюжок з трьох атомів азоту (азид), що йдуть один за одним, на іншу - два атоми вуглецю (алкін).
У присутності каталізатора (іонів міді) дві частини нашої пряжки зчіплюються в стабільне кільце триазолу, що міцно утримує обидві частини, з яких зібраний наш хімічний конструктор.
Минулого року лауреатами Нобелівської премії з хімії стали хіміки-органіки Бенджамін Ліст та Девід Макміллан. Вони отримали її за створення асиметричного органокаталізу - інструмента із синтезування молекул.
Нобелівські премії з хімії
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З 1901 року Нобелівська премія з хімії присуджувалася 113 разів. Вона не присуджувалась вісім разів: у 1916-19, 1924, 1933, 1940-42 роках, коли Нобелівський комітет не вважав представлені номінантами роботи гідними нагороди.
65 премій дісталися одній людині, по 25 були поділені між двома та трьома номінантами.
Зі 187 осіб, удостоєних Нобелівської премії з хімії, семеро жінок. Дві з них, Марія Кюрі та Дороті Кроуфут Ходжкін, здобули премії одноосібно, без співавторів.
Марія Кюрі також отримала Нобелівську премію з фізики у 1903 році, а її дочка Ірен у 1935 році розділила нагороду з чоловіком Фредеріком Жоліо, який у 35 років став наймолодшим лауреатом премії з хімії.
Найстарший лауреат Нобелівської премії у всіх дисциплінах - Джон Б. Гуденаф, він отримав премію з хімії у 2019 році у віці 97 років.
Адольф Гітлер заборонив трьом німецьким лауреатам Нобелівської премії отримувати її - Ріхард Кун у 1938 році і Адольф Бутенандт у 1939 році стали лауреатами премії з хімії, а Герхард Домагк був удостоєний Нобелівської премії з фізіології та медицини. Всі вони змогли пізніше отримати Нобелівський диплом та медаль, але не гроші.
Розмір Нобелівської премії 2022 року становить 10 млн шведських крон (приблизно 900 тис. доларів).
Нобелівську премію з медицини отримав швед Сванте Паабо за дослідження еволюції людини
Премію вручено за дослідження геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини, повідомив Нобелівський комітет.