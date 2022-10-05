"Кинули у м'ясорубку". Елітна бригада розвідки РФ зазнала серйозних втрат при відступі з Лиману

Ілля Барабанов, Ольга Івшина

ВВС

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu Agency

ВВС з'ясувала, що в боях під Лиманом брали участь елітні сили РФ, там вони зазнали серйозних втрат.

Щонайменше дев'ять загиблих і один з важкими пораненнями - це втрати під час відступу з Лимана 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління генерального штабу (ГУ ГШ) РФ. ВВС з'ясувала це, вивчивши соціальні мережі й поговоривши із сестрою одного із загиблих бійців.

Військові з'єднання спецсил ще з радянських часів кидають на найважливіші бойові завдання. Поки російська армія відступала з Лимана на Донеччині, російська пропаганда розповідала, що його захищають мобілізовані із самопроголошеної "ЛНР" та російські добровольці із загонів "Барс", що формуються у регіонах.

"Всю третю бригаду спецпризначенців занапастили. Кинули у м'ясорубку. Який він у мене гарний. 19 років".

"Під час виконання завдань на території України героїчно загинув мій брат. Вічна тобі пам'ять, моє серце, мій герой!"

"Повідомили дуже сумні новини для мене! Загинули мої брати, друзі, справжні товариші по службі й просто хороші чоловіки. Мені вас не вистачатиме!"

"Просимо молитов за упокій воїна В'ячеслава (Зінцова), випускника школи-інтернату при Миколо-Шартомському монастирі. Загинув у Червоному Лимані".

30 вересня і 1 жовтня у російській соцмережі "ВКонтакте" з'явилася низка повідомлень, які свідчили про те, що відступ армії РФ з міста Лиман Донецької області відбувався не так просто, як про це повідомляли офіційні російські ЗМІ, а місто намагалися захищати далеко не лише добровольці з Росії чи мобілізовані мешканці самопроголошених республік, які Володимир Путін на той момент оголосив територією Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий скидає прапор самопроголошеної "ДНР" з монумента у Лимані (фото із соцмереж)

"Загинули 8 людей, двоє поранених у тяжкому стані. Один з них помер, інший поки що живий, але дуже важкий. Загинула вся група майже. Хлопці - герої справжні. Шкода тільки, що немає більше цих героїв", - розповіла ВВС сестра одного з загиблих військовослужбовців, підтвердивши, що при відступі з Лимана втрат зазнала саме 3-я бригада спецпризначення ГУ ГШ з Тольятті. "Загалом загинули дев'ять людей, двоє отримали поранення", - сказала дружина одного з загиблих.

Повної інформації про місце й обставини загибелі десантників їхні родичі не мають, інформація їм надходить уривчаста: "Знаю, що ось цих хлопців там кинули, вони цілу добу відбивалися, але не змогли. Загинув мій брат, йому був лише 21 рік, загинув його друг, йому 19 років", - розповіла сестра загиблого. Коли тіла військовослужбовців повернуть додому, і коли відбудеться похорон, сім'ї поки що не знають.

Підпис до фото, Список загиблих

Ймовірно, це найбільша одноразова втрата 3-ї бригади спеціального призначення, хоча втрат вона зазнавала від початку війни: "Звичайно, [втрати] були, але хіба нам хтось говорить про це", - сказала сестра одного з загиблих.

Як відомо з відкритих джерел, перші бійці 3-ї бригади ГРУ РФ загинули на початку березня. До відступу з Лимана найважчою для бригади була доба з 3 по 4 березня - тоді загинули чотири розвідники: командир роти майор Азамат Алімов, капітан Олексій Чучманов, молодший сержант Станіслав Герасимов та молодший сержант Єгор Букатін.

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Журналісти ВВС, видання "Медіазона" (визнане в Росії "іноземним агентом") та група волонтерів з першого дня війни ведуть підрахунок загиблих російських військовослужбовців на підставі відкритих джерел. Станом на 1 вересня журналісти зібрали дані про 26 загиблих військовослужбовців 3-ї гвардійської бригади спецсил, серед яких було п'ять офіцерів.

До середини вересня незвичайним, але важливим джерелом інформації виявився стенд з фотографіями загиблих військових, виставлений під час чемпіонату збройних сил Росії з боксу у Борисоглібську. На ньому були дані 47 загиблих солдатів й офіцерів 3-ї гвардійської бригади спецпідрозділу ГРУ.

Ознайомившись із фото на стенді, ВВС з'ясувала, що прізвища більшості згаданих спецпризначенців раніше з'являлися у ЗМІ та соцмережах, але без вказівки місця служби. На стенді також були фотографії двох ГРУшників, про загибель яких раніше не повідомляли публічно. Тепер до цього списку додалося щонайменше дев'ять нових прізвищ.

І тоді, і зараз майже кожен четвертий загиблий боєць російських спецсил ГРУ - офіцер. Такі втрати особливо відчутні для армії, їх важко відновити. Замінити офіцера спецвійська можна лише людиною з такою самою спеціальністю та рівнем підготовки, а на це йдуть роки навчання та тренувань.

За оцінкою експерта американського Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених. На основі цих даних можна припустити, що з лав 3-ї бригади спецсил ГРУ внаслідок загибелі або поранення могли вибути (щонайменше тимчасово) понад 200 осіб.

Точна чисельність загонів спецсил засекречена. Але навіть за консервативними оцінками, вибуття понад 200 бійців може дорівнювати втраті двох рот спецпризначення. Під час війни у Чечні розвідувальні роти спецзагонів ГРУ налічували по 45-70 осіб. Якщо брати за основу таку оцінку, не виключено, що втрати становлять 75% розвідрот бригади.

Підпис до фото, Пам'ятники загиблим спецпризначенцям на території загону Росгвардії у Казані

Що являє собою 3-я бригада ГУ ГШ

3-тю бригаду ГРУ, якою зараз командує полковник Альберт Омаров, заснували у 1966 році у Німеччині. З січня 1991-го по червень 1992 року вона дислокувалася у Ризі, а потім була передислокована до Самарської області. У 2010 році бригада переїхала до Тольятті. Військовослужбовці бригади брали участь у громадянській війні в Таджикистані, двох чеченських кампаніях, миротворчій місії в Косові, а на початку 2000-х охороняли російські представництва в афганському Кабулі. У серпні 2017 року бригада втратила двох своїх військовослужбовців у Сирії.

Скандальним для 3-ї бригади ГРУ вийшов 2015 рік, коли під містом Щастя в Луганській області в полон потрапили двоє громадян Росії Євген Єрофєєв та Олександр Олександров. На допиті вони заявили, що є військовослужбовцями 3-ї гвардійської бригади. Російська сторона, яка на той момент заперечувала присутність своїх військ на сході України, заявила, що ці військовослужбовці давно звільнилися і воювали на боці "народної міліції ЛНР" як добровольці.

У квітні 2016 року Єрофєєва з Олександровим засудили в Україні до 14 років ув'язнення, а вже за місяць їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко. Про подальшу долю Єрофєєва й Олександрова нічого не повідомляли.

Між добровольцями й мобілізованими

Російські ЗМІ майже ніколи не повідомляють про операції за участю спецпризначенців Головного управління генерального штабу РФ, іноді про це стає відомо постфактум, якщо операція була успішною. У випадку ж з війною в Україні та якщо йдеться про відступи російської армії, пропаганда завжди прагне виставити справу так, що на конкретній ділянці фронту зазнали невдачі не кадрові військові, а російські добровольці й мобілізовані з самопроголошених республік.

Так було, коли ЗСУ прорвали фронт у Харківській області, звільнивши Балаклію, Ізюм, Куп'янськ та багато інших населених пунктів. Тоді російські ЗМІ розповідали, що передову там тримали мобілізовані з "ЛНР" та бійці Росгвардії з Башкортостану і Самари. Лише за кілька днів з'ясувалося, що в полон там потрапили морпіхи з Калінінградської області.

Автор фото, Getty Images

З некрологів і розмов з родичами загиблих, що з'явилися в останні дні, стало зрозуміло, що, крім мобілізованих з самопроголошених республік і добровольців, безрезультатно утримувати Лиман намагалися і спецпризначенці ГРУ РФ.

У СРСР спецзагони ГРУ використовували у найважливіших секретних операцій та диверсіях у тилу супротивника.

У Росії загонам ГРУ почали доручати інші - незвичні їм - завдання, оскільки багато інших армійських підрозділів виявилися непідготовленими до участі у боях. У перші роки війни в Чечні спецпідрозділи ГРУ нерідко використовували просто як загальновійськову розвідку. А під час штурму Грозного загони спецпризначення взагалі включали до складу штурмових груп на загальних засадах.

Опитані ВВС експерти зазначають, що у війні на території України загони ГРУ знову використовують для вирішення невластивих елітним розвідникам завдань (зокрема, для оборонних боїв), а це призводить до додаткових втрат.