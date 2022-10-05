Чи вдалося людству вперше змінити рух астероїда?

1 година тому

Автор фото, CTIO/NOIRLab/SOAR/NSF/AURA/T Kareta, M Knight Підпис до фото, "Хвіст" з уламків гірської породи, що простягнувся за підбитим астероїдом на тисячі кілометрів, робить його схожим на комету

Телескоп у чилійській пустелі Атакама сфотографував "хвіст" з уламків гірської породи, що розтягнувся на тисячі кілометрів за астероїдом Діморф, який минулого тижня на повній швидкості врізався у запущений NASA зонд-камікадзе DART.

Це була перша спроба людства змінити рух астероїда чи будь-якого іншого небесного тіла й запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Завданням місії було перевірити, чи можна в майбутньому розраховувати на цей спосіб для захисту від потенційно небезпечних астероїдів, що загрожують Землі зіткненням.

Сам удар відбувся у повній відповідності до плану. 325 млн доларів американських платників податків у буквальному сенсі перетворилися на пил, коли на швидкості 24 тисячі км/год DART, розміром з торговельний автомат, врізався у Діморф, розміром із футбольний стадіон, на відстані 11 млн км від Землі.

Говорити про успіх місії, втім, поки що зарано. Вчені намагаються зрозуміти, чи справді траєкторія руху астероїда змінилася так, як розраховували в NASA.

Зазначають, що, хоч удар був очевидним одразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні чи навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

Однак директорка відділу планетології у штаб-квартирі NASA Лорі Глейз переконана, що у будь-якому разі місія себе вже повністю виправдала.

"Ми входимо у нову для людства еру, - каже вона. - Еру, де у нас теоретично є можливість захистити планету від загрози небезпечного зіткнення з астероїдом. Це абсолютно дивовижно - раніше у нас ніколи такої можливості не було".