Вода, їжа, радіо. Як підготуватися до ядерної загрози

Діана Куришко, Світлана Дорош

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Bettmann Підпис до фото, Випробування ядерної зброї на атолі Бікіні у Тихому океані

Що відбувається під час ядерного вибуху та де від нього сховатися? Як захисти себе і коли треба вживати ліки проти радіації?

Про те, що треба знати на випадок ядерного удару, ВВС Україна поговорила з Олексієм Бреусом, експертом з питань ядерної безпеки, колишнім оператором 4-го блоку Чорнобильської АЕС, та з Оленою Паренюк, кандидаткою біологічних наук, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС.

Ядерний вибух. Негайно в укриття

Немає значення, де детонує ядерний боєприпас, у повітрі, чи на землі. При цьому вивільняється величезна кількість енергії й формується шар плазми. Він може бути різного діаметру, залежно від сили заряду. Все, що потрапляє всередину цього шару, знищується.

Головна небезпека ядерного вибуху не радіація, а передусім ударна хвиля і спалах. Радіація за руйнівним впливом - на третьому місці за впливом.

В епіцентрі такого вибуху майже немає шансів вижити, бо він руйнує і спалює усе вщент.

Хоча, у Хіросімі у 1945 році ті люди, які були в епіцентрі вибуху, але ховалися у підвалах, - вижили.

Тому після ядерного удару потрібно ховатися у будь-яке найближче укриття. Краще, щоб це було добре укріплене бетонне приміщення під землею, кажуть експерти. Глибоке укриття може врятувати від ударної хвилі навіть в епіцентрі вибуху. Проте будь-яке приміщення і правило двох стін - це краще, ніж залишатися назовні.

Автор фото, Pictures from History Getty Images Підпис до фото, Скинута на Хіросіму бомба мала еквівалент у 12-15 кілотонн тротилу і вразила територію площею 13 кв. км.

Ховатися потрібно, навіть, якщо людина не в епіцентрі вибуху. Треба слухати повідомлення й у разі ядерної загрози негайно йти в укриття, а не виходити дивитися на спалах.

Що далі?

Після того як ядерний запас вигорів, радіонукліди підіймаються у повітря і через деякий час починають осідати. Важливо вберегтися від потрапляння радіаційного пилу всередину організму, на шкіру, на волосся, в очі.

Якщо людина вже у сховищі, треба залишатися там. І за можливості загерметизувати приміщення.

Якщо людина ще не в сховищі, потрібно якнайшвидше до нього бігти. При цьому закривати ніс і рот від радіаційного пилу.

Автор фото, Galerie Bilderwelt Підпис до фото, Хіросіма. Усе в радіусі 500 метрів від місця падіння бомби перетворилося на попіл

Перед тим, як зайти в укриття, треба зняти верхній одяг і сховати його у міцно закритий мішок. Якщо є можливість, помитися - гарно вимити волосся і шкіру.

Після ядерного удару потрібно залишатися в укритті.

В залежності від сили удару у приміщенні потрібно буде залишатися від доби до тижня.

Що треба знати про радіацію

Найбільша доза радіації може бути в епіцентрі ядерного удару. У такому випадку людина може отримати променеву хворобу.

Якщо людина не в епіцентрі ядерного удару, то набрати таку дозу дуже важко, кажуть експерти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найбільш імовірним експерти вважають застосування ракет з ядерною боєголовкою з російських літаків

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Після ядерного удару важливо захиститися від потрапляння радіонуклідів всередину організму. Не вживати воду та їжу з зовнішнього середовища після того, як стався ядерний вибух. Не виходити з укриттів до спеціального повідомлення.

Якщо укриття немає, то навіть ізольовані приміщення можуть врятувати від радіаційного опромінення.

Рівень радіації після ядерного вибуху знижується дуже швидко. За дві доби він стає майже у 100 разів нижчий. Тому тим, хто опинився дуже близько до епіцентру, важливо пересидіти кілька днів в укритті, нікуди не виходити, не тікати.

Українці налякані радіацією через аварію на ЧАЕС. Але якщо у людини не було безпосереднього "контакту" з радіаційним пилом, не було радіаційного опіку, то шанси отримати опромінення низькі.

"Я був у місцях на Чорнобильській станції, де рівень радіації перевищував природний фон у кілька мільйонів разів. Я отримав дозу радіації 120 бер, смертельною вважається 600 бер. Через 36 років я можу вам про це розповідати", - говорить Олексій Бреус, колишній працівник ЧАЕС.

Організм людини витримує навіть помірні й високі рівні радіації. Але проблема у тому, що безпосередньо під час вибуху неможливо виміряти цей рівень.

Тому, головне - не ігнорувати сигнали тривоги про загрозу ядерного удару, а якщо він станеться, убезпечити себе від будь-якого контакту з радіаційними викидами в атмосферу.

Запаси води та їжі

Через деякий час після вибуху радіонукліди осядуть на ґрунт, на річки, і озерах, звідки йде вода у водогони. Тому після ядерного вибуху важливо певний час не вживати нічого з зовнішнього середовища.

Вода у водогоні теж стане зараженою з часом і нею не можна буде користуватися. Але, коли це станеться, сказати важко. Все буде залежати від потужності ядерного заряду, від напрямку вітру, який розносить ядерний пил. Відразу після вибуху можна набирати воду з крана.

Запастись водою та їжею - це найперше, що радять експерти на випадок ядерної загрози.

"Важливо мати запаси питної води й технічної води. Це найперша необхідність, якщо ми довгий час будемо сидіти вдома чи в укритті. Також потрібно мати запас їжі у закритих контейнерах - закриті упаковки круп. Все, що запаковане і, що було в холодильнику до вибуху можна, вживати", - говорить Олена Паренюк з Інституту проблем безпеки АЕС.

Захист приміщення

Після ядерного вибуху потрібно якомога довше перебувати в ізольованому приміщенні. Заздалегідь варто подивитися, де у приміщенні є вентиляційні отвори. Але безпосередньо вже після ядерного вибуху, треба заклеїти їх харчовою плівкою або скотчем, радить пані Паренюк. Також можна заклеїти щілини і стики на вікнах, щоб повітря не заходили у квартиру.

Але робити це треба тільки, якщо станеться вибух, наголошує експертка. Наперед можна купити скотч і харчову плівку.

Олексій Бреус також радить вологі ганчірки на вікна і двері, щоб радіація не розносилася разом з пилом.

Зв'язок

Ще одна складова ядерного вибуху - це потужний електромагнітний імпульс. Він вбиває всю електроніку у радіусі дії ядерного удару.

Для здоров'я людини він не несе загрози, а для приладів від телефона до електростанцій - може бути катастрофічний.

Після ядерного вибуху телефони і телевізори працювати не будуть. Тому експерти радять мати аналоговий радіоприймач і батарейки до нього, чи дротовий телефон.

Через певний час після ядерного удару в ефір має вийти державний мовник, який буде транслювати рекомендації, як діяти у кожній місцевості. Інформація для населення у кожній місцевості може бути різною. Все залежить від місця ядерного удару і напрямку вітру.

Треба уважно слухати повідомлення державного мовника. Виходити на зовні можна лише після повідомлення, що небезпека минула.

В Україні є Державний науково-технічний центр радіаційної і ядерної безпеки, який у випадку ядерного удару буде готувати рекомендації.

Автор фото, Keystone Getty Images Підпис до фото, Наслідки ядерного вибуху у Хіросімі

Калію йодид

Існують спеціальні ліки на випадок витоку радіації - Калію йодид.

Але їх треба приймати лише за рекомендацію державного мовника.

"Просто так приймати Калію йодид непотрібно. Ці ліки повністю блокують роботу щитовидки", - говорить кандидатка біологічних наук Олена Паренюк.

Йодид калію потрібен, наприклад, після аварії на ядерних реакторах. Там роками триває ланцюгова ядерна реакція, внаслідок якої утворюється радіоактивний йод. Якщо реактор руйнується, все це вилітає, людина вдихає, щитовидка накопичує цей радіоактивний йод, пояснює Олексій Бреус.

Тому треба приймати йод, щоб заповнити щитовидну залозу звичайним йодом, тоді радіоактивному йоду там не буде місця.

"Щодо вибуху ядерної бомби, то там далеко не завжди утворюється радіоактивний йод і йодна профілактика у більшості випадків може бути непотрібна", - каже експерт.

Важливо слухати офіційні повідомлення, де мають оголосити, чи потрібна така профілактика, наголошують експерти. Самостійно визначити це не можливо.

Чи треба бігти в метро?

Якщо людина вже перебуває в укритті, краще залишатись там. Спеціально бігти, їхати на інший кінець міста, щоб зайти в метро, не варто, кажуть експерти.

Якщо найближче розташована одна з неглибоких станцій, наприклад, "Житомирська", чи "Святошино" у Києві, то краще залишатися там, де ви є, кажуть експерти.

У дуже глибоких станціях метро люди зможуть пережити ядерний вибух і ударну хвилю.

"Але в метро немає фільтрів, які б повністю очищали повітря від радіоактивного пилу. Таких фільтрів, які б захищали на 100%, не існує. Радіонукліди з пилом все одно можуть потрапляти всередину", - говорить Олена Паренюк.

Не панікувати

У разі ядерної загрози експерти радять перш за все зберігати спокій, негайно бігти в укриття і залишатись там до спеціального повідомлення.

"Не потрібно скуповувати дозиметри, якщо не ви не вмієте ними користуватися. Не варто скуповувати захисний одяг, тривожні рюкзаки. Небезпечно виходити на вулицю після ядерного удару. Треба якомога довше залишатися в укритті", - зазначає Олена Паренюк.

Якщо людина все ж планує вийти у небезпечне радіоактивне середовище, то для цього випадку можна мати так званий костюм рибака - прогумовані штани і плащ, респіратор ffp3. Але не бахіли. Вони у такому випадку не є захистом.