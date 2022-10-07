Голова Нобелівського комітету пояснила, як обрали переможців премії миру

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен

Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії миру стали українська організація Центр громадянських свобод, білоруський правозахисник Олесь Біляцький та російське товариство "Меморіал".

ВВС поговорила з головою Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен про те, чим був обумовлений цей вибір, чи мав він політичне підґрунтя і чи справить реальний вплив присудження премії цьогоріч.

За словами Рейсс-Андерсен, комітет обрав цих переможців з метою підкреслити важливість громадянського суспільства та його роль у будь-якій країні, зокрема у протистоянні авторитарній владі.

"Сфера премії миру - це не війна в Україні, але це, безперечно, дуже серйозне її тло", - зазначила голова комітету.

Вона підкреслила, що в Росії та Білорусі влада зробила представників громадянського суспільства та правозахисних організацій ворогом держави, що прикро і неприпустимо.

На її думку, верховенство права, права людини та право голосу - а саме відстоюючи їх у Білорусі Олесь Біляцький потрапив за ґрати - може запобігати війнам і може покласти їм край.

Голова комітету зазначила, що згідно з волею Альфреда Нобеля, їхній мандат полягає у тому, щоб визначати особу чи організацію, які зробили найбільший внесок у мир за минулий рік.

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"Ми хочемо чітко зазначити, що учасники громадянського суспільства роблять великий внесок у справу миру, запобігаючи війні і сприяють припиненню війни", - підкреслила вона.

За її словами, "громадянське суспільство було розгромлене в Росії і Білорусі, а Україна не була повністю розвиненою демократією і потерпала від цього".

Вона додала, що не вважає, що вручення матиме негайний вплив, адже "у нинішній ситуації це абсолютно нереально". Але додала, що це рішення ухвалили "в межах волі Альфреда Нобеля, критеріїв братерства між народами".

"Я думаю, коли Альфред Нобель писав свій заповіт, він усвідомлював, який жахливий вплив на людей можуть мати військова промисловість і зброя, і це було частиною його мотивації для створення цієї чудової премії та визначення її умов", - сказала Рейсс-Андерсен.

На запитання про те, чи не краще було дати цю премію Зеленському чи Навальному - людям, що мають ширше світове визнання - голова комітету відповіла: "Всесвітнє визнання - це не те, що ми беремо до уваги. І ми ніколи не коментуємо, хто не отримав премію. Ми вважаємо, що ті, хто робить внесок у справу миру, це не люди, які ведуть війну. А вказуємо на тих, хто зараз може змінити ситуацію".

"Війни можна вирішувати не лише військовими засобами. Повстання людей, спротив і протести відігравали важливу роль. І ми вважаємо, що наші переможці продовжуватимуть це робити", - резюмувала Беріт Рейсс-Андерсен.

В Україні вручення Нобелівської премії українцям разом із росіянами та білорусами викликало неоднозначну реакцію.

В рамках Нобелівського тижня у Стокгольмі цьогоріч оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, медицини та літератури:

Водночас Нобелівську премію миру, на відміну від інших, вручають у Норвегії.