Ризик застосування ядерної зброї найвищий з часів Карибської кризи - Байден

Натан Вільямс

BBC News

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Раніше США та ЄС вже заявляли, що брязкання Путіним ядерною зброєю слід сприймати серйозно

Ризик ядерного "Армагеддону" досяг найвищого рівня з часів Кубинської кризи 1962 року.

Про це, виступаючи на приватному заході зі збору коштів у Нью-Йорку, заявив президент США Джо Байден.

Він вважає, що Путін після невдач в Україні "не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї".

За його словами, він та офіційні особи США шукають дипломатичний вихід із ситуації.

Раніше США та ЄС вже заявляли, що брязкання Путіним ядерною зброєю слід сприймати серйозно.

Але минулого тижня радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що попри ядерні натяки Москви, США не бачать жодних ознак того, що Росія неминуче готується застосувати ядерну зброю.

Україна повертає собі території, окуповані Росією під час її вторгнення, що почалося 24 лютого, включно з чотирма регіонами, які Росія нещодавно незаконно анексувала.

Протягом кількох місяців офіційні особи США попереджали, що Росія може вдатись до використання зброї масового знищення, якщо зазнає невдач на полі бою.

Під час виступу минулої п'ятниці російський лідер сказав, що США створили "прецедент", застосувавши ядерну зброю проти Японії наприкінці Другої світової війни.

Путін також погрожував використати всі наявні у його розпорядженні засоби для захисту російської території.

Президент Байден назвав причину того, що російський лідер "не жартував", коли говорив про тактичну ядерну, біологічну чи хімічну зброю, "адже його армія, можна сказати, дуже неефективна".

"Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу застосування ядерної зброї, якщо насправді все піде тим шляхом, яким йде", — сказав пан Байден колегам-демократам.

"Ми не стикалися з перспективою "Армагеддону" з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи", - наголосив він.

У 1962 році США і Радянський Союз - за президента Джона Ф. Кеннеді та Микити Хрущова - наблизилися до ядерного протистояння через розміщення російської ядерної зброї на Кубі.

Багато експертів вважають це протистояння найближчим за всю історію світу до повномасштабної ядерної війни.

Байден сказав колегам-демократам, що використання тактичної ядерної, біологічної чи хімічної зброї може швидко вийти з-під контролю.

Путін стикнувся з дуже складною ситуацією на полі бою. Навіть коли він підписав документи про офіційну анексію чотирьох областей України - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської - ЗСУ продовжують відвойовувати території, на які він претендував.

У Росії ж чоловіки призовного віку продовжують масово виїжджати з країни після того, як Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію".

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Президент України Володимир Зеленський раніше відкидав ядерні загрози Москви як "постійний наратив російських чиновників і пропагандистів".

Пол Стронскі з Фонду Карнегі за міжнародний мир сказав ВВС, що "дестабілізаційна риторика" Росії спрямована на стримування Заходу, хоча Захід, здається, сповнений рішучості дати їй відсіч.

Сама ж Росія заявляє, що залишається "повністю відданою" уникненню ядерного конфлікту на тлі глобальної стурбованості нещодавніми заявами Кремля, які вказують на те, що ядерна зброя є одним з варіантів у разі ескалації війни з Україною.

Редакційна стаття видання "Независимая газета" різко критикувала "вищих російських посадовців" за "розмови про ядерну кнопку".

"Допустити в думках і на словах можливість ядерного конфлікту — це вірний крок до того, щоб допустити його в реальності"

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила журналістам, що "Москва дотримується принципу неприпустимості ядерної війни, і що така війна ніколи не має бути розв'язана".