Українці, які отримали Нобеля. Чим відомий Центр громадянських свобод

Команда Центру громадянських свобод

Вони закликають реформувати ООН і створити міжнародний трибунал для Путіна. Примусили світ говорити про звільнення Сенцова і критикували Зеленського.

Український Центр громадянських свобод отримав Нобелівську премію миру.

Що відомо про українських правозахисників і як їм ділити премію з росіянами?

Let My People Go і звільнення Сенцова

Український Центр громадянських свобод моніторить роботу правоохоронців й парламенту, слідкує за розслідуванням злочинів, вчинених на Євромайдані.

Його заснували, щоб просувати права людини та демократію в Україні, йдеться на сайті організації.

15 років правозахисники ЦГЗ відстоюють ці права і свободи - визволяють політв'язнів, підтримують протести і документують воєнні злочини.

У 2007 році Центр громадянських свобод заснували лідери правозахисних організацій з дев'яти пострадянських країн. Пізніше центр сам став співорганізатором багатьох ініціатив та інших організацій.

У 2010 і 2020 роках ЦГС висвітлював протести в Білорусі і допомагав білоруським політв'язням. Став ініціатором #BelarusWatch, міжнародної кампанії солідарності, що збирає інформацію про порушення прав людини в Білорусі, проводив акції на підтримку білоруського руху опору.

У 2013 році ЦГС заснував ініціативу Євромайдан SOS, де надавали правову допомогу постраждалим під час акцій на Майдані.

Центр організовував освітні заходи, проводив моніторинг політичних переслідувань у Криму та на Донбасі.

Автор фото, ЦГС

Правозахисники запустили кампанію Let My People Go, щоб привернути увагу до звільнення українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму.

У 2018 році ЦГС запустили акцію #SaveOlegSentsov, яка набула розголосу у світі - з закликом звільнити Олега Сенцова виступали зіркові актори і продюсери, плакати #SaveOlegSentsov тримали на кінофестивалях у Каннах і в Торонто.

Автор фото, ЦГС

Вимога реформ СБУ і критика Зеленського

Правозахисники адвокатували закон про воєнних злочинців (№ 2689), який гармонізує Кримінальний кодекс з міжнародним правом і дозволяє карати винних у воєнних злочинах.

У ЦГС критикували Володимира Зеленського за те, що він більше року не підписує цей документ. Під Офісом президента провели акцію "Очікування вбиває" на підтримку закону.

Автор фото, ЦГС

Центр підтримував реформи СБУ і судової системи України.

Правозахисники критикували рішення РНБО і особисто президента Зеленського щодо санкцій проти "українських контрабандистів". Президента звинувачували також у керування країною в "ручному режимі".

"Цим рішенням президент України всупереч Конституції привласнив собі повноваження судової влади та посилив тренд на керування країною у ручному режимі", - йдеться у звіті ЦГЗ за 2021 рік.

У звіті є інформація про десятки акцій, дискусій, круглих столів, про сотні заяв і звернень, які зробили у Центрі громадянських свобод для просування прав людини.

ЦГС і війна

"Це заслужена нагорода", - говорить про Нобелівську премію для ЦГС журналіст Віталій Портніков. Він наголошує, що українські правозахисники завжди боролися за права людини в Україні, а зараз займаються серйозним розслідування російських воєнних злочинів.

З початком війни у центрі займаються захистом інтересів України на міжнародному рівні та документують воєнні злочини.

Автор фото, ЦГС

Правозахисники шукають людей, які стали свідками чи постраждали від воєнних злочинів і фіксують їхні свідчення. ЦГС ще у квітні підготувала й відправили в ОБСЄ ґрунтовний звіт з унікальними свідченнями людей про воєнні злочини росіян в Україні.

Голова правління центру, співкоординаторка ініціативи Євромайдан SOS Олександра Матвійчук навесні виступала перед парламентом Канади, де закликала дати Україні зброю.

"Це дивно чути від human rights lawyer, але нам потрібна зброя, тому що, як показали історії Бучі, Росія вбиває беззбройних. Нам потрібна зброя, щоб захистити цивільних. Зараз право не працює. Не можна махати женевськими і гаазькими конвенціями перед дулом російського танка", - Олександра Матвійчук переповідала свій виступ перед депутатами в інтерв'ю Детектор медіа.

У 2017 році Олександра Матвійчук отримала нагороду від посольства США "Відважна жінка" за правозахисну діяльність. У вересні 2022 вона отримала міжнародну премію Right Livelihood Award, яку називають "альтернативною нобелівською премією".

Олександра Матвійчук: "Зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути"

Матвійчук та ЦГС отримали нагороду за "створення стійких демократичних інститутів" та моделювання шляху до міжнародної відповідальності за воєнні злочини, що скоєні під час російської агресії.

Хто фінансує?

Організація існує за кошти міжнародних партнерів і донорів. У 2021 році майже мільйон гривень виділило МЗС Нідерландів, 800 тис. гривень - фонд Відродження, майже 400 тис - гривень організація Freedom house.

Фінансову звітність ЦГС щороку публікує у себе на сайті.

Змінити ООН

У ЦГС кажуть, що новина про премію стала для них повною несподіванкою і сподіваються, що розголос допоможе привернути увагу до багатьох проблем, наприклад, звільнення українців в Росії.

"Ми не чекали на таке рішення Нобелівського комітету. Для нас це важливо, бо це відкриває можливості донести наші меседжі світу", - говорить у коментарі ВВС News Україна Михайло Савва, експерт ЦГС.

Автор фото, ЦГС

За його словами, для правозахисників Нобелівська премія миру - важливий інформаційний привід говорити про тисячі цивільних, яких росіяни викрали і утримують на окупованих територіях і в РФ.

"Утримання цих людей за ґратами є грубим порушенням норм міжнародного права. Вони не є військовополоненим. Вони - цивільні. Вони мають бути звільнені без будь-яких умов і без обмінів. Світ ще погано розуміє цю проблему, і ми будемо використовувати кожен майданчик, щоб її донести", - зазначив пан Савва.

"Зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути", - написала у фейсбуку Олександра Матвійчук після того, як її організація отримала премію миру.

Голова правління і лауреатка премії закликала реформувати ООН, виключити Росію з Радбезу ООН та створити міжнародний трибунал та притягнути до відповідальності Путіна й Лукашенка.

"ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему "прогалини у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів. Без цього стійкий мир у нашому регіоні неможливий", - заявила Матвійчук.

На її думку, звичайні люди мають набагато більший вплив, "ніж вони собі думають".

"Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН", - зазначила Матвійчук.

"Раді за росіян"

Премію миру також отримали російські та білоруські правозахисники - білорус Олесь Біляцький і російське товариство "Меморіал".

У ЦГС це рішення привітали.

"Ми дуже раді, що наші партнери, наші колеги, наші друзі з Білорусі і Росії отримали цю премію. У нас не було б можливості щось робити для полонених українців, які зараз в Росії, якби там не було наших партнерів росіян. Ми не можемо там працювати, а вони можуть. Ми ризикуємо тут, тому що у нас війна. А вони ризикують свободою там. Вони допомагають нам", - зазначив Савва.