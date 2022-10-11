Ладижинська ТЕС під ударом. Росіяни від ранку обстрілюють майже всю Україну

27 хвилин(и) тому

Автор фото, ДТЕК

Вранці 11 жовтня російські війська знову розпочали масштабну атаку з повітря на Україну. По всіх країні повітряна тривога, є інформація про влучання у Вінницькій та Запорізькій області.

Місцева влада та телеграм-канали повідомляють, що активно працює українське ППО в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій і Миколаївській областях.

Дронами-камікадзе Росія обстріляла Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області, підтверджує місцева військова обласна адміністрація.

"Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв", - каже місцева влада.

За їхніми словами, задля безпеки на станції перебуває лише критично необхідний персонал. Інші працівники - в укриттях.

"Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання", - уточнюють у громаді.

Співрозмовники ВВС в Ладижині вказують, що на момент удару всі були в укриттях і жертв немає.

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Рано вранці стало відомо про ракетні удари у Запоріжжі, повідомив керівник місцевої ОВА Олександр Старух.

За його словами, 12 ракет С-300 вразили цивільні об'єкти. У результаті загинула щонайменше одна людина.

Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію, додав губернатор.

Як виглядає, Росія розглядала й інші цілі для атаки. На Київщині станом на 11.00 сили ППО збили дві ракети, на Одещині та Миколаївщині збили щонайменше 8 дронів-камікадзе.

"Ворожу ціль" збили і над Рівненщиною. Також ППО знищило ціль над Кривим Рогом.

"Криворіжці, зберігаємо спокій. Вибух - це наші хлопці збили ворожу ракету. Слава ППО!" - написав керівник міста Олександр Вілкул.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім стверджує, що ці південні регіони намагалися обстріляти також і ракетами.

"Із попереднього пуску протиповітряна оборона ЗСУ відпрацювала на п'ятірочку в Одеській та Миколаївській областях", - каже він.

Про роботу ППО в Івано-Франківській області повідомляє голова місцевої ОВА Світлана Онищук.