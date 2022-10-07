Білоруський правозахисник і політв’язень: що відомо про Олеся Біляцького

1 година тому

Автор фото, Facebook

Одним з лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року став білоруський правозахисник Олесь Біляцький.

Біляцький все своє свідоме життя присвятив боротьбі за демократію і свободу в Білорусі. Правозахисною діяльністю займався ще з 1980-х, а в 1996 році створив правозахисний центр "Вясна". Ця організація вже понад 20 років допомагає білорусам відстоювати свої права, займається спостереженням за виборами і надає допомогу жертвам політичних репресій.

У 2011-му Біляцького засудили за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, яке міжнародні правозахисні організації вважали безпідставним та політично мотивованим. На волю він вийшов за три роки, у 2011-му.

Однак влітку 2021-го правозахисника знову заарештували через масові акції протесту після президентських виборів 2020 року.

Наразі 60-річний Олесь Біляцький залишається за ґратами.

Автор фото, Ales Bialiatski/Facebook Підпис до фото, Олесь Біляцький незадовго до арешту 2020 року

Правозахисний центр "Вясна" перетворився на велику правозахисну організацію, що надавала підтримку ув'язненим демонстрантам та їхнім родинам. Вона документувала та протестувала проти застосування владою тортур до політичних в'язнів.

"Він присвятив своє життя просуванню демократії та мирного розвитку у своїй рідній країні", — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен, оголошуючи трьох цьогорічних лауреатів Нобелівської премії.

"Попри величезні особисті труднощі, Біляцький не поступився ані на сантиметр у своїй боротьбі за права людини та демократію в Білорусі", - заявили в комітеті.

Незадовго до свого арешту два роки тому Біляцький написав у фейсбуку, що білоруська влада "діє як окупаційний режим".

"Сотні тисяч демонстрантів по всій Білорусі, і сотні [з них] затримані".

Олександр Лукашенко, якого на Заході називають останнім диктатором Європи, залізним кулаком править Білоруссю з 1994 року.

З першого дня вторгнення Росії в Україну він дозволяє своєму близькому союзнику, президенту Росії Володимиру Путіну, використовувати територію Білорусі для завдання смертоносних ракетних ударів по Україні та відправкум туди російських військ і техніки.