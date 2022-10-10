Не лише Україна. Сім разів, коли твіти Ілона Маска створили йому проблеми

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маск давно відомий суперечливими твітами

Бос Tesla Ілон Маск опинився в центрі чергового дипломатичного скандалу, припустивши, що Тайвань може стати спеціальною адміністративною зоною Китаю.

Маск, найбагатша людина світу, визнав, що це, "ймовірно, сподобається не всім" в інтерв'ю британській газеті Financial Times, але сказав, що вірить, що обидва уряди зможуть досягти "прийнятної" домовленості.

Посол Китаю в США похвалив Маска, але його колега з Тайваню натомість заявив, що свобода "не продається".

Це далеко не перший випадок, коли Маск публічно висловлює суперечливу точку зору, і його улюбленим майданчиком для цього часто є Twitter - платформа мікроблогів, яку він зібрався придбати за 44 мільярди доларів.

Ось сім інших випадків, коли Ілон Маск збурив світ своїми твітами.

"Мирний план", який розлютив людей

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент України Володимир Зеленський не оцінив мирний план Маска

Третього жовтня бос Tesla опублікував у твіттері опитування, де озвучив свої пропозиції щодо припинення війни в Україні.

Зокрема він запропонував провести нові референдуми на окупованих Росією територіях, і якщо на це буде "воля народу", то Росія повинна буде звідти піти.

Також Маск запропонував світові офіційно визнати Крим частиною Росії та попередив, що ця війна може призвести до застосування ядерної зброї.

Цей твіт викликав гнівну реакцію українців, а президент Зеленський опублікував власне опитування, у якому запитав користувачів, чи їм більше подобається Маск, який підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі - нібито, щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань, - не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб'ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", - написав своєю чергою у твіттері очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Натомість у Кремлі привітали пропозиції пана Маска. "Дуже позитивно, що хтось на кшталт Ілона Маска шукає мирний вихід із цієї ситуації", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Опитування пана Маска зібрало понад 2,7 мільйона голосів, при цьому майже 60% висловилися проти його мирних планів.

Про порятунок тайських хлопчиків з печери

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вернон Ансворт після суперечки у твіттері подав на Маска до суду - і програв

У 2018 році Ілон Маск зіткнувся з судовим позовом про наклеп після того, як назвав у твіттері британського дайвера Вернона Ансворта "педофілом" - згодом цей допис видалили.

Ансворт здобув міжнародну популярність після того, як очолював операцію з порятунку 12 хлопчиків-підлітків, які застрягли в підземній печері в Таїланді.

Маск намагався допомогти в операції і хотів подарувати мінісубмарину.

Натомість він посперечався з Ансвортом у соцмережі після того, як дайвер відхилив пропозицію, яку назвав "піар-ходом".

Після коментарів Маска Ансворт подав до суду за наклеп, вимагаючи від боса Tesla 190 мільйонів доларів, але суд Лос-Анджелеса виніс рішення на користь підприємця.

"Цей вердикт посилає сигнал,... що ви можете висунути будь-які звинувачення, якими б злими та неправдивими вони не були, і комусь це може зійти з рук", - сказала тоді адвокатка Ансворта Лін Вуд.

Реакція на Covid-19

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маск робив суперечливі коментарі у твіттері також щодо пандемії Covid-19

Коли в березні 2020 року оголосили пандемію Covid-19, Ілон Маск не скупився на слова, коли критикував карантинні заходи, і навіть назвав їх "дурними".

В одному зі своїх найбільш горезвісних твітів на цю тему, опублікованому 30 червня того року, Маск поставив під сумнів критерії визначення того, чи людина загинула від нового коронавірусу.

Попри те, що він був щеплений, підприємець публічно виступив проти обов'язкових вакцин і розлютив єврейські організації, порівнявши прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з Адольфом Гітлером під час протестів канадських далекобійників проти обов'язкової вакцинації.

Виклик Путіну

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На повномасштабне вторгнення Росії в Україну було багато різноманітних реакцій від відомих людей, але реакція Ілона Маска, безумовно, була однією з найсвоєрідніших.

14 березня підприємець у твіттері викликав президента Росії Володимира Путіна на дуель.

"Цим я викликаю Володимира Путіна на поєдинок. Ставка - Україна", - написав він.

Пізніше він звернувся безпосередньо до офіційного акаунту президента Росії, повторивши заклик. Путін, який має чорний пояс з дзюдо, так і не відповів.

Образа президента США

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Ілон Маск заробив свій капітал завдяки низці бізнес-підприємств, зокрема компанії з виробництва електромобілів Tesla, яка стала провідним гравцем у цьому бізнесі.

У січні мільярдера, схоже, роздратував коментар президента США Джо Байдена про виробництво електромобілів в Америці, в якому не згадувалася Tesla, проте згадувалися її конкуренти.

"Байден - маріонетка в людській подобі", - написав він у Twitter 27 січня.

Твіт, який зашкодив Tesla

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Ілон Маск кілька разів мав проблеми з акціонерами Tesla через коментарі, які він робив у твіттері, що коштувало компанії грошей.

У листопаді 2021 року акції Tesla впали майже на 5% після того, як підприємець провів у твіттері опитування про те, чи варто йому продати частину своєї частки в компанії (58% із 3,5 млн учасники голосування сказали, що йому слід це зробити).

У травні 2020 року Маск викликав ще більший хаос, написавши у твіттері, що вважає акції компанії "занадто дорогими".

Цей коментар знизив ринкову вартість Tesla на 14 мільярдів доларів.

Той самий жарт про Coca-Cola

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До 1929 року Coca-Cola використовувала у приготуванні напою екстракт листя коки

28 квітня цього року Маск жартома оголосив про плани купити Coca-Cola, щоб додати кокаїн до рецепта найвідомішого у світі газованого напою.

Оригінальний напій, винайдений у 1885 році американським фармацевтом Джоном Пембертоном, дійсно містив екстракт листя коки - на той час, за даними Національного інституту зловживання наркотиками США, кокаїн був легальним і звичайним інгредієнтом ліків.

Однак пізніше, у 1929 році, цю речовину вилучили з напою.

У той час як деякі з 87,4 млн підписників Маска схвально відреагували на публікацію, інші розкритикували її за пропаганду наркотиків.

Підприємець не вперше потрапив у скандал через заборонені речовини. Відомо, що він курив марихуану у відеоінтерв'ю з подкастером Джо Роганом у 2018 році. Те відео знімали в Каліфорнії, де цей наркотик є легальним, але критики стверджували, що це все одно було невдалим ходом.