Як вибух на Кримському мосту змінить хід війни

Вікторія Приседська

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Пожежа на Кримському мосту, яка сталася внаслідок вибуху, суттєво погіршить постачання російських військ на південному фронті, вважають експерти. Це також важлива перемога України з точки зору впливу.

У суботу вранці на залізничному мосту через Керченську протоку стався вибух, в результаті чого обвалилася частина автомобільного мосту. Рух автомобілів та поїздів мостом припинили.

Влада анексованого Криму заявила, що вже сьогодні почне працювати поромна переправа, а запасів продовольства та палива в Криму достатньо, аби перечекати ремонтні роботи.

Утім, на думку військових експертів, пошкодження Кримського мосту помітно погіршить логістичне забезпечення російських військ насамперед на півдні України.

"Ключ до деокупації півдня і Криму"

Пересування військових і техніки через міст буде зупинено як мінімум до кінця жовтня, вважає український військовий експерт, кандидат військових наук Ігор Романенко.

За його словами, це сталося дуже своєчасно, адже на Херсонському напрямку протягом останнього тижня активізувались воєнні дії. І саме з Криму через Керченський міст Росія перекидала основну частину людей і зброї.

На його думку, удар по мосту частково вплине і на постачання російської армії на Сході, де Росія поступово відступає під тиском українських сил.

"Це безперечно впливатиме на хід і ефективність бойових дій наших сил оборони", - сказав Романенко в коментарі BBC News Україна.

Військовий експерт Олександр Мусієнко впевнений, що вибух на мосту стане "ключем для деокупації півдня України загалом, в тому числі і окупованого Криму".

Про це він сказав в ефірі телемарафону. За його словами, через окупований Крим і, зокрема, через Кримський міст здійснювалося 75% забезпечення російської армії на півдні України.

Пошкодження мосту також унеможливить перекидання в Крим мобілізованих з Росії, яких потім з півострова планували перевозити далі на Запорізький напрямок чи на лівобережжя Херсонщини, каже Мусієнко.

Автор фото, Reuters

Нинішній інцидент може бути частиною плану щодо повернення Криму у короткостроковій перспективі, вважає авторитетний військовий експерт, генерал австралійської армії у відставці Мік Раян. На його думку, можливо, це також спроба відвернути увагу російських військових, які перебувають в інших частинах України.

Для Росії це суттєва проблема, вважає Раян. Постачання Криму не перерветься - залишаються судна та шлях через Мелітополь, але утримання Мелітополя стає для Москви ще важливішим.

Якщо на Півдні тепер почнуться переміщення російських військ, це може виявити їхні слабкі місця, і українці побачать нові можливості, зазначає Раян.

Чи причетна до цього Україна

Російська влада одразу припустила причетність до підриву мосту українських військових. Україна цю версію офіційно не коментувала, хоча натяків на це в коментарях достатньо.

На думку аналітиків, офіційного визнання причетності одразу не станеться так само, як це було після вибухів на аеродромі Саки в Криму у липні.

Утім, більшість експертів погоджується, що за вибухом на мосту стоять українські спецслужби.

Пошкодження Кримського мосту виглядає як "шедевр таємної диверсії", вважає колишній старший експерт із вибухових речовин британської армії.

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"Відсутність очевидних вибухових/осколкових пошкоджень на дорожньому полотні свідчить про те, що авіаційна зброя не застосовувалася. Можливо, причиною була спланована атака знизу", - сказав він у коментарі для ВВС.

За його підозрою, вибухи на автомобільному мосту та на залізничному полотні були ініційовані майже одночасно за допомогою закодованої радіокоманди.

Він вважає, що для обвалення такого відрізка залізобетонного мосту потрібна велика кількість вибухівки: кілька спецпризначенців на собі принести стільки не змогли б, вважає експерт.

"Декілька вантажівок або ракет/бомб змогли б досягти цієї мети, якщо їх точно направити в потрібні ділянки мосту", - вважає Раян.

На його думку, інцидент на Кримському мосту, напевно, пов'язаний із загальною військовою стратегією України.

За версією Ігоря Романенка, вибухові речовини могли закласти у потяг і підірвати у потрібний момент. Операція була дуже гарно спланована і продумана. "Це спецоперація високого рівня", - додав експерт.

Удар в обличчя Путіну

Вибух на мосту - це серйозний удар по воєнному авторитету Росії, кажуть аналітики.

Цей міст не просто інфраструктурний і військовий об'єкт, він відіграє важливу роль в оцінці ситуації українцями, громадянами Росії, а також союзниками України за кордоном.

За словами колишнього генерала Міка Раяна, "сам по собі напад на Керченський міст - це удар в обличчя Путіну в його День народження".

Автор фото, Reuters

Інцидент є величезною перемогою для української сторони з погляду впливу, вважає військовий.

Навіть якщо українці до нього не причетні, для росіян і для всього світу це демонстрація того, що армія Росії не здатна контролювати жоден із нещодавно анексованих регіонів. Росіяни тепер напевно ще активніше намагатимуться залишити Крим, і невпевненість у Путіні та його військових зростатиме.

Утім, військові аналітики не вважають, що інцидент на Кримському мосту може спровокувати "найбільш негативний сценарій" з боку Росії.

За словами, Ігоря Романенко, Путін навряд чи використає ядерну зброю у відповідь на те, що сталося в Криму, хоча загалом виключати такої можливості не варто.

"Удар по мосту - це наша відповідь на ракетні удари по Запоріжжю, Миколаєву, Харкову, Сумах та інших містах", - зазначив експерт.