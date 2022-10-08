Через війну в Україні Євробачення-2023 вперше відбудеться у британському Ліверпулі
"Євробачення-2023" проведуть у британському Ліверпулі.
Це у прямому ефірі оголосив ведучий ВВС Грем Нортон, який висвітлює конкурс в ефірі корпорації з 2009 року.
Зазвичай країна-переможець приймає конкурс наступного року, і тому "Євробачення - 2023" мало відбутись в Україні, яка стала переможницею попереднього "Євробачення", але через розв'язану Росією війну його довелося перенести.
Друге місце на останньому "Євробаченні" посів британський співак Сем Райдер, тому у 2023 році конкурс вирішили перенести до Великої Британії.
Спочатку інтерес до конкурсу виявили два десятки британських міст, але у підсумку їхня кількість скоротилася до двох - Ліверпуля та Глазго.
Раніше Британія вісім разів приймала "Євробачення", востаннє у Бірмінгемі 1998 року. Але конкурс ніколи не проводили ні у Ліверпулі, ні у Глазго.
Під час конкурсу місто зустріне тисячі відвідувачів й опиниться у центрі уваги всього світу: як очікують, у прямому ефірі шоу дивитимуться близько 160 мільйонів телеглядачів на всій планеті.
Напередодні оголошення міська влада Ліверпуля заявила, що прийматиме захід "від імені України".
Вітання Ліверпулю передав мер його українського міста-побратима Одеси Геннадій Труханов.
"Ваше місто [...] втілює різноманітність та яскравість усієї Європи. Ви, безумовно, знаєте, як змусити світ співати й танцювати разом з вами. Наступного року всі музичні дороги Європи вестимуть у ваше місто, і ми раді, що не лише "Євробачення" прикрасить Ліверпуль, а й Ліверпуль - "Євробачення", - додав одеський мер.
Ліверпуль
Ліверпуль - батьківщина "Бітлз", і, напевно, цього вже достатньо, щоб скласти серйозну конкуренцію будь-якому претенденту. Місто має багату музичну історію, яка щороку приваблює тисячі іноземних гостей.
Минулого року тут відбулися такі значні заходи, як вручення музичної премії MTV Europe Music Awards у 2008 році.
"Євробачення" відбудеться на портовій арені M&S Bank Arena, що вміщає 11 тисяч глядачів, поряд із конференц-центром, готелями та залізничним вокзалом.
"Ніде не влаштовують такі вечірки, як у нас, - написала мер Ліверпуля Джоан Андерсон у твіттері. - Люди, спільноти та підприємства нашого міста готові влаштувати шоу - для України, Великої Британії та Європи".
Міста, що увійшли до фінального списку претендентів, оцінювали за низкою критеріїв. Це, зокрема:
- наявність відповідного місця та достатнього простору для виконання вимог конкурсу
- зобов'язання щодо організації заходу, які може взяти на себе місто чи регіон, включно з фінансовими
- інші аспекти культурного життя міста, зокрема, місцеву та регіональну діяльність, а також демонстрацію української культури та музики
- відповідність стратегічним пріоритетам ВВС як суспільного мовника, як-от ціннісність для всіх глядачів та підтримка економіки Великої Британії
Організатори "Євробачення" вимагають, щоб місце проведення вміщало близько 10 тисяч глядачів, було в межах легкої досяжності від міжнародного аеропорту та мало достатньо готелів для розміщення щонайменше 2 тисяч учасників, журналістів та гостей.
На час підготовки до конкурсу, а це шість-вісім тижнів, арену не можна використовувати для інших цілей, а це означає, що доведеться перенести вже заплановані концерти та заходи.
Наприклад, доведеться перенести концерти Елтона Джона, який виступає в Ліверпулі 22 та 23 квітня, та гастрольний тур Magic Mike, запланований в обох містах на кінець квітня.