Через війну в Україні Євробачення-2023 вперше відбудеться у британському Ліверпулі

38 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

"Євробачення-2023" проведуть у британському Ліверпулі.

Це у прямому ефірі оголосив ведучий ВВС Грем Нортон, який висвітлює конкурс в ефірі корпорації з 2009 року.

Зазвичай країна-переможець приймає конкурс наступного року, і тому "Євробачення - 2023" мало відбутись в Україні, яка стала переможницею попереднього "Євробачення", але через розв'язану Росією війну його довелося перенести.

Друге місце на останньому "Євробаченні" посів британський співак Сем Райдер, тому у 2023 році конкурс вирішили перенести до Великої Британії.

Спочатку інтерес до конкурсу виявили два десятки британських міст, але у підсумку їхня кількість скоротилася до двох - Ліверпуля та Глазго.

Раніше Британія вісім разів приймала "Євробачення", востаннє у Бірмінгемі 1998 року. Але конкурс ніколи не проводили ні у Ліверпулі, ні у Глазго.

Під час конкурсу місто зустріне тисячі відвідувачів й опиниться у центрі уваги всього світу: як очікують, у прямому ефірі шоу дивитимуться близько 160 мільйонів телеглядачів на всій планеті.

Напередодні оголошення міська влада Ліверпуля заявила, що прийматиме захід "від імені України".

Вітання Ліверпулю передав мер його українського міста-побратима Одеси Геннадій Труханов.

"Ваше місто [...] втілює різноманітність та яскравість усієї Європи. Ви, безумовно, знаєте, як змусити світ співати й танцювати разом з вами. Наступного року всі музичні дороги Європи вестимуть у ваше місто, і ми раді, що не лише "Євробачення" прикрасить Ліверпуль, а й Ліверпуль - "Євробачення", - додав одеський мер.

Ліверпуль

Ліверпуль - батьківщина "Бітлз", і, напевно, цього вже достатньо, щоб скласти серйозну конкуренцію будь-якому претенденту. Місто має багату музичну історію, яка щороку приваблює тисячі іноземних гостей.

Минулого року тут відбулися такі значні заходи, як вручення музичної премії MTV Europe Music Awards у 2008 році.

Підпис до фото, В одному з барів Ліверпуля рішення про те, де відбудеться конкурс, чекали з нетерпінням

"Євробачення" відбудеться на портовій арені M&S Bank Arena, що вміщає 11 тисяч глядачів, поряд із конференц-центром, готелями та залізничним вокзалом.

Автор фото, Ant Clausen Підпис до фото, Арена та виставковий центр Ліверпуля розміщені на березі річки Мерсі

"Ніде не влаштовують такі вечірки, як у нас, - написала мер Ліверпуля Джоан Андерсон у твіттері. - Люди, спільноти та підприємства нашого міста готові влаштувати шоу - для України, Великої Британії та Європи".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Британець Сем Райдер на цьогорічному конкурсі посів друге місце

Міста, що увійшли до фінального списку претендентів, оцінювали за низкою критеріїв. Це, зокрема:

наявність відповідного місця та достатнього простору для виконання вимог конкурсу

зобов'язання щодо організації заходу, які може взяти на себе місто чи регіон, включно з фінансовими

інші аспекти культурного життя міста, зокрема, місцеву та регіональну діяльність, а також демонстрацію української культури та музики

відповідність стратегічним пріоритетам ВВС як суспільного мовника, як-от ціннісність для всіх глядачів та підтримка економіки Великої Британії

Організатори "Євробачення" вимагають, щоб місце проведення вміщало близько 10 тисяч глядачів, було в межах легкої досяжності від міжнародного аеропорту та мало достатньо готелів для розміщення щонайменше 2 тисяч учасників, журналістів та гостей.

На час підготовки до конкурсу, а це шість-вісім тижнів, арену не можна використовувати для інших цілей, а це означає, що доведеться перенести вже заплановані концерти та заходи.

Наприклад, доведеться перенести концерти Елтона Джона, який виступає в Ліверпулі 22 та 23 квітня, та гастрольний тур Magic Mike, запланований в обох містах на кінець квітня.